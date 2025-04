Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","shortLead":"A közleménnyel Peking a Fehér Ház állításaira vágott vissza.","id":"20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"23c1fd8f-57cf-447f-8c28-f784318fa900","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_kina-usa-covid-eredet-vita","timestamp":"2025. április. 30. 16:00","title":"Kína szerint az Egyesült Államokból indulhatott ki a koronavírus-járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","shortLead":"Az orosz pilóták gyanút fogtak.","id":"20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af30fd97-22f2-4ddb-8691-056209ff8f6e.jpg","index":0,"item":"ff5d4b93-8ab0-4e15-b522-ce315dfbba42","keywords":null,"link":"/elet/20250429_orosz-pilotak-mergezett-alkohol","timestamp":"2025. április. 29. 20:39","title":"27 évet kapott egy ukrán származású férfi, aki az oroszok szerint mérgezett alkohollal akart pilótákat ölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62834b3c-8990-4050-93be-495864f0bb34","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A gombás ebédbe hárman is belehaltak. ","id":"20250429_Ausztralia-mergezes-gomba-bunugy-gyilkossagi-kiserlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62834b3c-8990-4050-93be-495864f0bb34.jpg","index":0,"item":"615dd560-927f-47c7-ab15-6635188f6b97","keywords":null,"link":"/elet/20250429_Ausztralia-mergezes-gomba-bunugy-gyilkossagi-kiserlet","timestamp":"2025. április. 29. 13:59","title":"Ártatlannak vallja magát az ausztrál nő, aki mérgező gombát tálalt fel egy családi ebéden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2155b689-83e4-413b-a459-f2e198420ab3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Első akar lenni a mesterséges intelligencia terén, ezért a cégnél zajló munkavégzést is eléggé átalakítja a Duolingo. A mézeshetek gyorsan véget értek, amiben jó eséllyel szerepe van annak is, hogy Trump az amerikaiak számára legfontosabb ígéretét nem tartotta be: nem lett olcsóbb a tojás.","shortLead":"Új oldaláról ismertük meg Donald Trumpot a második elnöksége idején: az első ciklusával ellentétben ezúttal senkit nem...","id":"20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fac6c81-d1be-4a54-a280-d457a6f27a99.jpg","index":0,"item":"be2cfb85-8c06-421d-b9c6-afaac1f82c51","keywords":null,"link":"/360/20250429_Trump-visszatert-es-elszabadult-elso-szaz-nap-usa-vamok-musk","timestamp":"2025. április. 29. 12:00","title":"Trump visszatért és elszabadult – igazi káoszt hozott az első száz nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","shortLead":"A Fehér Ház enyhít az importalkatrészek vámjain, illetve finomítják a rendszert.","id":"20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fd7a331-63de-4e5d-910a-1c7510ba0ee5.jpg","index":0,"item":"e0aca99e-c591-46ec-9f78-559c1fcdcd34","keywords":null,"link":"/kkv/20250429_Trump-rajott-enyhiteni-kellene-az-autovamokon-hogy-ne-rakodjanak-vamokra-vamokra-vamokra-vamok","timestamp":"2025. április. 29. 07:56","title":"Trump rájött, szerelni kellene az autóvámokon, hogy ne rakódjanak vámokra vámok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Tíz év után újraindul a Ki Mit Tube, a Free Monkeys Production gyártásában. A YouTube-on futó online versenyre április...","id":"20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52129ee3-50cd-40cd-8fec-603a53bb34be.jpg","index":0,"item":"833b2ffa-094e-476e-b15e-35538f9798e2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250429_online-verseny-Ki-mit-Tube-one","timestamp":"2025. április. 29. 14:24","title":"Elindult a nevezés a Ki Mit Tube-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai gazdaság az év elején először zsugorodott 2022 óta, amit a vámok bevezetése előtti óriási mértékű importnövekedés, valamint a visszafogottabb lakossági költekezés okozott.","shortLead":"Az amerikai gazdaság az év elején először zsugorodott 2022 óta, amit a vámok bevezetése előtti óriási mértékű...","id":"20250430_Egyesult-Allamok-GDP-csokkenes-2025-elso-negyedev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bdae6d18-c49c-4a9f-924f-91422e9bca91.jpg","index":0,"item":"d31a6e5a-935b-4e8a-98e1-f92be23a4c68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_Egyesult-Allamok-GDP-csokkenes-2025-elso-negyedev","timestamp":"2025. április. 30. 15:01","title":"Trumpnak elég volt kimondania a vám szót, és megnyekkent az amerikai GDP","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]