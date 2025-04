Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","shortLead":"Hétfőn terjedt egy nyilatkozat a portugál intézmény nevében, amely a fenti kijelentés ellenkezőjét állította.","id":"20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0f27e7c-ade6-4758-ac31-cd6f1af01637.jpg","index":0,"item":"52435fc5-d4d4-4732-ab61-7f8d11bcc692","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Spanyolorszag-Portugalia-idojaras-meteorologusok-aramszunet","timestamp":"2025. április. 29. 14:47","title":"A portugál hálózatüzemeltető szerint az időjárásnak semmi köze a több országot sújtó áramszünethez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A kormány visszamenőleges hatállyal csapta be az ajtót a kedvező szaldó elszámolásba igyekvő napelem-telepítésben gondolkozó háztartások előtt. Pár napról van szó, így a dolog csak néhány embert érint. A mostaninál kedvezőbb szabályozás kialakítása valószínűtlen, hiszen máris túl sok a napelem Magyarországon.","shortLead":"A kormány visszamenőleges hatállyal csapta be az ajtót a kedvező szaldó elszámolásba igyekvő napelem-telepítésben...","id":"20250430_napelem-hmke-szaldo-brutto-bejelentes-hatarido-alkotmany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"de5e56dc-2490-47ce-b85c-9e433136104c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250430_napelem-hmke-szaldo-brutto-bejelentes-hatarido-alkotmany-ebx","timestamp":"2025. április. 30. 06:05","title":"Az alkotmánysértés mutatja, mennyire sürgős volt a kormánynak a napelemes hátraarc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kanadai média a Mark Carney vezette Liberális Párt győzelmét jósolja.","shortLead":"A kanadai média a Mark Carney vezette Liberális Párt győzelmét jósolja.","id":"20250429_kanada-valasztasok-liberalis-part-mark-carney-donald-trump-vamhaboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"a851e3bd-cda3-439f-8b17-b992a770616b","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_kanada-valasztasok-liberalis-part-mark-carney-donald-trump-vamhaboru-ebx","timestamp":"2025. április. 29. 05:18","title":"CNN: A Donald Trump vámjai és fenyegetései ellen küzdő Kanadának várhatóan liberális kormánya lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","shortLead":"A rendelkezésre álló adatok szerint ez több, mint az oroszok rendelkezésére bocsátott kontingens harmada.","id":"20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/541c7d87-5e98-43c2-8b02-912b3063ece4.jpg","index":0,"item":"d7038aa5-dfa1-4919-a8d6-a95b6ebfb2b7","keywords":null,"link":"/vilag/20250430_del-korea-hirszerzes-vesztesegek-eszak-korea-oroszorszag","timestamp":"2025. április. 30. 12:00","title":"Dél-koreai hírszerzés: Nagyjából 4700 észak-koreai katona vesztette életét, vagy sebesült meg az ukrajnai háborúban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A polgár jogállás áruba bocsátása összeegyeztethetetlen az uniós polgárság eszméjével – véli az Európai Bíróság. Magyarországon a Fidesz nem ment ilyen messzire, polgárságot nem, csak tartózkodást kínál pénzért.","shortLead":"A polgár jogállás áruba bocsátása összeegyeztethetetlen az uniós polgárság eszméjével – véli az Európai Bíróság...","id":"20250429_Az-Europai-Birosag-aranyvizum-letelepedes-allampolgarsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bbd5e06-b6ef-4b8e-a4d3-4efe09916b1b.jpg","index":0,"item":"e23d2b84-c8b0-46e4-a3f8-fb481446bb97","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250429_Az-Europai-Birosag-aranyvizum-letelepedes-allampolgarsag","timestamp":"2025. április. 29. 10:34","title":"Az Európai Bíróság szerint a hazát tilos áruba bocsátani – A Fidesz csak bérbe adja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai, egyesüljetek! – így lehet kiszorítani Trumpot a hatalomból. Az olyan zsarnokok, mint Trump, mindig megbuknak és már meg is lehet mondani, miként. A Trumptól elszenvedett sérelmek miatt Európa megharagudott tengeren túli unokatestvérére. 100 nap után bajban van a Trump 2.0. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Akadozik az orosz pénzautomata, a Kreml talán még jobban rászorul a tűzszünetre, mint az ukránok. Világ liberálisai...","id":"20250429_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"2cf98fb3-02db-4e27-844b-187c8ec9a733","keywords":null,"link":"/360/20250429_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 29. 10:54","title":"Esik szét az orosz haderő: mankóval, kerekesszékkel járó katonákat küldenek a frontra – brit szakértő a Die Weltnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","shortLead":"Elektromos áram nyomait, zúzódásokat, törött bordát fedeztek fel az ukrán orvosszakértők.","id":"20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/acde4606-86ff-489a-8aa0-a55f277dc2b1.jpg","index":0,"item":"be4f0a15-5acb-4dfc-8196-a5e2ad616c26","keywords":null,"link":"/vilag/20250429_ukran-ugyeszseg-kinzas-orosz-fogsag-ujsagirono","timestamp":"2025. április. 29. 15:55","title":"Ukrán ügyészség: Megkínozták az orosz fogságban meghalt ukrán újságírónőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","shortLead":"Már telepítik a beléptetőkapukat, és a kamerahálózatot is elkezdték építeni a kórházakban.","id":"20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a44965f7-1a80-4bb1-866b-a7907b08bd15.jpg","index":0,"item":"22e97877-b829-455f-ad71-a1c7013d291e","keywords":null,"link":"/itthon/20250428_fotok-dolgozok-korhazi-beleptetorendszer","timestamp":"2025. április. 28. 15:23","title":"Fotókat készítenek a dolgozókról a kórházi beléptetőrendszerekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]