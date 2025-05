Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe","c_author":"HVG","category":"360","description":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek szerte a világon. Mindegyikőjük örülhet majd annak a fejlesztésnek, melynek eredményei a golfpályákon is túlmutathatnak.","shortLead":"Tömegsportnak éppen nem mondható a több mint 500 éves golf, de legalább 50 millióan hódolnak ennek az időtöltésnek...","id":"20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045886bc-3b45-4d76-a399-a3a1e68a8afe.jpg","index":0,"item":"b82afa35-daf4-4952-aeb4-9b1b9ecf0c33","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-golflabda-hidrofil-bevonat-nedves-szaraz-fu","timestamp":"2025. május. 03. 15:45","title":"Feltalálták a golflabdát, amelyik mindenféle füvön ugyanúgy viselkedik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, mi a baja a szerb elnöknek. ","id":"20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f06fb140-e51a-4119-82ee-5b68ec4b6305.jpg","index":0,"item":"26c2cc0e-09e3-47b9-9943-576b9200fa81","keywords":null,"link":"/vilag/20250503_aleksandar-vucic-rosszullet-korhaz-amerikai-latogatas","timestamp":"2025. május. 03. 16:23","title":"Kórházba vitték Vucicot Belgrádban, miután rosszulléte miatt hazatért Amerikából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A ragadozók alig pár méterre voltak tőlük, de a repülőből szivárgó üzemanyagnak köszönhetően nem másztak fel a lezuhant gépre.","shortLead":"A ragadozók alig pár méterre voltak tőlük, de a repülőből szivárgó üzemanyagnak köszönhetően nem másztak fel a lezuhant...","id":"20250503_36-orat-eltek-tul-aligatorok-kozott-miutan-lezuhant-a-repulojuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e537ae8-60a5-4e07-abf6-87c897879ba8.jpg","index":0,"item":"ca685260-ff9e-411c-b6b1-e3b85301cf9a","keywords":null,"link":"/elet/20250503_36-orat-eltek-tul-aligatorok-kozott-miutan-lezuhant-a-repulojuk","timestamp":"2025. május. 03. 11:41","title":"36 órát éltek túl aligátorok között, miután lezuhant a repülőjük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek tartva lehet legyőzni”.","shortLead":"A Tisza Párt elnöke szerint „a gyűlölet és a megosztás hatalmát csak szeretettel, őszinteséggel, a másikat is embernek...","id":"20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46912025-492b-4b06-a31c-da1cbabb498b.jpg","index":0,"item":"df7ad071-d0f4-430e-be4e-b8f6e5afe5a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_magyar-peter-valasz-gulyas-gergely","timestamp":"2025. május. 03. 11:40","title":"Magyar Péter válaszolt Gulyás Gergelynek: Tőlünk sohasem fogtok másokat a személyükben bántó állításokat hallani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat szerelni. Japán szakemberek ötlete nemcsak hogy segít az ilyen helyzetekben segít, de még jelentősen meg is növeli a hőelvezetést.","shortLead":"Vannak olyan körülmények, amikor nem lehet vagy nem célszerű egy áramkörre hűtőbordákat vagy hűtőventilátorokat...","id":"20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39c9573c-9160-420d-8456-43a6ba50cf50.jpg","index":0,"item":"666bb6cb-c2a7-4621-b487-d2ef42e0920a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_oki-rezermes-megoldas-nyomtatott-aramkori-lapok-hoelvezetes","timestamp":"2025. május. 03. 16:03","title":"55-szörösére növelheti az áramkörökben a hőelvezetést ez az ügyes megoldás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás helyett inkább azonnal eladják a feleslegesség vált grafikus kártyákat. Kérdés, hogy van-e értelme megszabadulni akkor ezektől, amikor ennyire bizonytalan a későbbi hozzáférési lehetőség.","shortLead":"Új stratégiára térnek át néhány kínai adatközpontban: a korábbi, három–öt év alatti megtérüléssel kecsegtető bérbeadás...","id":"20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ad7d5ab-5543-4652-b043-3a0b165ac0d2.jpg","index":0,"item":"ccdf8233-c92a-4cf4-a0e0-8bb0e6b6bab3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_kina-nvidia-gpu-kiarusitasa-berbeadas-eladas","timestamp":"2025. május. 04. 14:03","title":"Stratégia a túlélésért: Kínában 3-5 év helyett azonnal pénzt csinálnak az Nvidia videokártyákból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól rettegtek sokan, hogy az oroszok titokban avatkoznak be az európai belpolitikába, most az Egyesült Államokból folyamatosan és nyíltan ömlik a támogatás Romániának. Vasárnap kiderül, milyen eredménnyel.","shortLead":"Az amerikai kampány meghosszabbított finisének is beillenek a romániai elnökválasztás előtti napok. Évekig attól...","id":"20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/585c15af-ba82-4e48-9db7-c95b418f666c.jpg","index":0,"item":"459b3887-57b9-4c8d-aac2-6e1eefc8eb43","keywords":null,"link":"/360/20250503_roman-elnokvalasztas-Simion-AUR-Antonescu-Georgescu-RMDSZ-Trump-orosz-amerikai-beavatkozas","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Romániában már nem módi a titkos orosz beavatkozás, van helyette nyíltan vállalt amerikai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary Nemzetközi járműipari beszállítói szakkiállítást a Hungexpo-n. A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"Idén május 13–16. között rendezik meg az Ipar Napjai Nemzetközi ipari szakkiállítás mellett az Automotive Hungary...","id":"20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/845e3c8e-67cb-4e9a-b327-d64bded53639.jpg","index":0,"item":"8eaadd89-916d-4ebc-8e6b-b8d792ee3357","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250414_Automotive-hungary-ipar-napjai-kiallitas-hungexpo-baranyai-gergo-interju","timestamp":"2025. május. 03. 15:30","title":"Kíváncsi, hol tart az autóipar? Májusban választ kaphat rá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]