[{"available":true,"c_guid":"efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által űzött digitális kalózkodás ellen vetettek be. No persze nem a fellépés volt kínos, hanem – mint kiderült – a kampányban használt betűtípus.","shortLead":"Fölöttébb kínos, bár meglehetősen régi az az eset, pontosabban kampány, amelyet az akkoriban számos felhasználó által...","id":"20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/efaee770-f050-4e68-8a01-19d5a217d1e9.jpg","index":0,"item":"7da829b4-e205-4065-9509-d4949c255d7d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_kaloz-betutipus-hasznalata-egy-kalozkodas-elleni-kampanyban","timestamp":"2025. május. 02. 18:03","title":"Kínos videó a 2000-es évek elejéről: lopott betűtípussal kampányoltak az online lopkodás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","shortLead":"Japán saját fejlesztésű railgunt telepített egy kiképzőhajóra, hogy tesztelje, mit tud a fegyver legújabb iterációja.","id":"20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd1f8ffa-a386-4b2a-8080-88abe191e61e.jpg","index":0,"item":"f0b31bb1-0fad-42e3-99aa-5f996208a20e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_japan-hadihajo-fegyver-railgun","timestamp":"2025. május. 03. 10:03","title":"Brutális fegyvert szereltek egy japán hadihajóra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","shortLead":"Két vasúti gázolás is történt rövid időn belül.","id":"20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5fb9bf2a-d55d-4257-943b-8c558c74ad2d.jpg","index":0,"item":"ab23c502-8e1c-4801-beca-d3cc29093a15","keywords":null,"link":"/itthon/20250504_bag-sarospatak-vonat-gazolas","timestamp":"2025. május. 04. 08:55","title":"Bagnál és Sárospataknál is gázolt a vonat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épület tetőszerkezete ég.","shortLead":"Az épület tetőszerkezete ég.","id":"20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/afb9b159-0a30-40cb-9d7a-c3f34a726f38.jpg","index":0,"item":"f1c98b62-3a5d-4021-931a-a2f1016ba8e1","keywords":null,"link":"/kkv/20250503_Kigyulladt-a-Penny-logisztikai-kozpontja-Veszpremben","timestamp":"2025. május. 03. 15:58","title":"Kigyulladt a Penny logisztikai központja Veszprémben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount Everesten. Az elszánt hegymászókat segítő serpák új társakat kapnak, drónokat, amelyek felszerelést szállíthatnak, a hó és a jég fogságába kerülteket kereshetik, életeket menthetnek.","shortLead":"Korszakos változás zajlik a világ legmagasabb és egyben leghalálosabb hegyén, a több mint 8800 méter magas Mount...","id":"20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c508fe25-a648-46e0-a5b2-d3ed1b92e2b8.jpg","index":0,"item":"a1a86d65-34bc-4741-800f-e1a804fc16ab","keywords":null,"link":"/tudomany/20250502_dronok-serpak-mount-everest-hegymaszas-tuleles","timestamp":"2025. május. 02. 20:03","title":"Túlélni a Mount Everestet: a túlélés matematikája bizonyítja, miért jó, ha drónok segítik a serpákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73","c_author":"Horn Andrea ","category":"tudomany","description":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet egy ütés vagy akár egy tüsszentés is attól függően, hogy milyen állapotban vannak a csontjaink. A jó hír az, hogy nem kell beletörődnünk.","shortLead":"Minél idősebbek vagyunk, annál valószínűbb, hogy eltörjük valaminket. Nem kell ehhez feltétlenül elesni, elég lehet...","id":"20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70b45dea-a39f-40bf-a732-e684c239cc73.jpg","index":0,"item":"f727965e-f872-4f3a-a675-716137f772bc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_csontritkulas-megelozes-taplalkozas-mozgas","timestamp":"2025. május. 03. 12:00","title":"Az erős csontok titka: így tehetünk a csontritkulás ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed9404da-e0c1-4f5a-a78b-b0316fd0b0a1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ez az első alkalom, hogy parlamenti pártot bélyegez szélsőségesnek a titkosszolgálat.","shortLead":"Ez az első alkalom, hogy parlamenti pártot bélyegez szélsőségesnek a titkosszolgálat.","id":"20250502_AfD-nemetorszag-szelsojobboldal-titkosszolgalat-extremista-szervezet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed9404da-e0c1-4f5a-a78b-b0316fd0b0a1.jpg","index":0,"item":"7008f833-0ad3-4a78-aafd-61fb4228f8da","keywords":null,"link":"/vilag/20250502_AfD-nemetorszag-szelsojobboldal-titkosszolgalat-extremista-szervezet","timestamp":"2025. május. 02. 17:51","title":"Extremista szervezetnek nyilvánította az AfD-t a német hírszerzés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Újabb vállalkozást alapított Vellai Tibor fejlődésgenetikus, aki a DNS-metilációnak, a gének kikapcsolásának, valamint az autofágiának, a sejtek önpusztító folyamatának a kutatója.","shortLead":"Újabb vállalkozást alapított Vellai Tibor fejlődésgenetikus, aki a DNS-metilációnak, a gének kikapcsolásának, valamint...","id":"20250502_hvg-cegvilag-oregedes-lassulasaert-vellai-tibor-fejlodes-genetikus-cege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f0a0c6d4-695d-4b83-bdff-7019e90a798d.jpg","index":0,"item":"fbcf67cc-204d-4c50-9678-c1a170e1a269","keywords":null,"link":"/360/20250502_hvg-cegvilag-oregedes-lassulasaert-vellai-tibor-fejlodes-genetikus-cege","timestamp":"2025. május. 02. 10:45","title":"Mi az öregedés kulcsa? – új céget alapít az ELTE genetikai tanszékének vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]