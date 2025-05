Vadim Tudor és Gheorghe Funar is megnyalta volna mind a tíz ujját, ha valaha is olyan sikeres lehetett volna, mint a romániai elnökválasztás első fordulójának győztese, George Simion. Hogyan lesz a román fociultrákkal magyarok ellen támadó, pártadományokkal ügyeskedőből a magyarok által is támogatott államfőjelölt? Portré.