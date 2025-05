Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954","c_author":"László Ferenc","category":"tudomany","description":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó bevilágít a bútorok alá és gyorsan tölthető a cserélhető akkumulátora. Kipróbáltuk, hogy milyen a gyakorlatban.","shortLead":"Színes kijelző, látványos fénygyűrű, okos porszenzor a Bosch Unlimited 10 fedélzetén, mely vezeték nélküli porszívó...","id":"20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7c11484-58fb-4b43-af6b-19ce12c78954.jpg","index":0,"item":"a63a99ab-a5d9-42e8-a59e-308905d76174","keywords":null,"link":"/tudomany/20250503_bosch-unlimited-10-okosporszivo-teszt-velemeny","timestamp":"2025. május. 03. 18:00","title":"A seprű evolúciójának eddigi csúcsa: teszten a Bosch fénnyel támadó okosporszívója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","shortLead":"Péntek éjjel kigyulladt két jármű a fővárosban, a helyszínen holttestet találtak.","id":"20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fd28b431-bcdf-4731-85e1-3c5a9ac01140.jpg","index":0,"item":"8adbf78f-7b8f-456f-9c52-a60a6756345d","keywords":null,"link":"/itthon/20250503_A-rendorseg-is-nyomoz-a-XI-keruleti-melygarazs-tuz-ugyeben","timestamp":"2025. május. 03. 15:52","title":"Nyomoz a rendőrség a XI. kerületi mélygarázsban keletkezett tűz után, amelyben meghalt egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac","c_author":"Horn Andrea ","category":"sport","description":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","shortLead":"Verstappent megbüntették, mert a boxutcában nekiütközött Antonellinek. ","id":"20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb11d37-96fa-4ed1-b293-3cae8a945dac.jpg","index":0,"item":"48949c09-9012-4a63-8e84-d630c419c132","keywords":null,"link":"/sport/20250503_miami-nagydij-sprintverseny-f1-lando-norris","timestamp":"2025. május. 03. 19:50","title":"Norris nyerte a kaotikus sprintfutamot Miamiban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1","c_author":"Emőd Péter","category":"360","description":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának nagyszabású párizsi kiállításán láthatók, kivételes szakmai tudása mellett az élet és a festészet határtalan szeretetét is tükrözik.","shortLead":"David Hockney napjaink egyik legnépszerűbb képzőművésze; művei, melyek jelenleg a Louis Vuitton Alapítvány múzeumának...","id":"20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6c047a3-e986-4200-aafe-035768e01af1.jpg","index":0,"item":"a3c05fb5-5cf2-4e14-8011-4a53ea1b55b4","keywords":null,"link":"/360/20250503_hvg-david_hockneykiallitas_egy_muvesz_portreja_camera_lucida_es_ipad_a_nagy_csobbanas","timestamp":"2025. május. 03. 10:30","title":"Akinek a képein átsugárzik a jókedv: David Hockney kiállításán jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik. Annyit előre is elárulhatunk: nem véletlenül emlegetik szuperélelmiszerként ezt az ételt.","shortLead":"Egészségügyi szakemberek nyilatkoztak arról, mi történik akkor, ha valaki netán mindennap savanyúkáposztát eszik...","id":"20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/707e1abb-9cff-4713-8ced-09f57421c4f3.jpg","index":0,"item":"673dc01f-8cbf-4c4c-8fc3-fa83620258b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250504_egeszseges-savanyukaposzta-elettani-hatasai","timestamp":"2025. május. 04. 08:03","title":"Mi történik az emberrel, ha minden nap eszik egy kis savanyúkáposztát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb, hogy a sok esélyesből ki követi a múlt héten elhunyt Ferenc pápát Szent Péter trónján.","shortLead":"A bonyolult egyházi viszonyoktól a feje tetejére állt világpolitikáig számos ok miatt a szokásosnál is bizonytalanabb...","id":"20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58531b36-8d14-4397-871b-692773f74a08.jpg","index":0,"item":"efbc5b37-d917-4e77-baa1-8b42d117d414","keywords":null,"link":"/360/20250504_hvg-papavalasztas-konklave-eselyek","timestamp":"2025. május. 04. 10:30","title":"Ferenc antitézise, az első afrikai vagy ázsiai egyházfő, Erdő Péter – ki lehet az új pápa?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada történtekről, arról, hogy a tudomány és a tudósok intézményesített függetlenségét 1949 őszén szinte ellenállás nélkül számolhatta fel a kommunista hatalom. Mivel a szerteágazó hadművelet dokumentumai szinte hiánytalanul fennmaradtak, az elmúlt években több kutatónak alkalma volt feldolgozni az Akadémia behódoltatásának fordulatos és tragikomikus elemeket sem nélkülöző történetét. Cikkünk először a HVG 1999. december 4-i számában jelent meg, az MTA körüli mostani események fényében ma is tanulságos, ezért is közöljük újra.","shortLead":"A Magyar Tudományos Akadémia 165. közgyűlésén a jelek szerint nem emlékeznek meg a Duna-parti épületben fél évszázada...","id":"20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f1961e0-26ba-4cbf-ba4d-a48d2c8236e5.jpg","index":0,"item":"e58a9e5c-216d-414c-b483-fed4ec19204b","keywords":null,"link":"/360/20250504_Az-Akademia-egypartositasa-1949-ben-hvg-1999-december-4","timestamp":"2025. május. 04. 18:45","title":"Rákosiék 1949-ben megmutatták, hogyan gyűrheti uralma alá egy párt az Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak a Hamász ellen.","shortLead":"Az izraeli kormány többször figyelmeztetett, ha hamarosan nem születik túszegyezmény, jelentős támadást indítanak...","id":"20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d48cab8b-0fa9-4058-beee-fbca1c4260b2.jpg","index":0,"item":"9237859e-c173-4249-9084-cbf115ad3b73","keywords":null,"link":"/vilag/20250504_izrael-gazai-hadmuvelet-tartalekosok-mozgositas","timestamp":"2025. május. 04. 09:12","title":"Izrael nagy gázai hadműveletre készül, tartalékosok tömegeit mozgósítják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]