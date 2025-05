Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","shortLead":"Millena Brandão szíve összesen tizenháromszor állt meg, agydaganatot is megállapítottak nála. ","id":"20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5c8664-0ebb-484c-b3f4-ec90aa17d6cc.jpg","index":0,"item":"c1ae6437-655f-499b-95e9-ddfefde99667","keywords":null,"link":"/elet/20250506_Netflix-gyereksztar-gyerekszinesz-Millena-Brandao-meghalt-agydaganat-szivroham","timestamp":"2025. május. 06. 15:12","title":"11 évesen meghalt a Netflix brazil gyerekszínésze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc","c_author":"HVG","category":"nagyitas","description":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját. A Hogy mi?! című kép, amely a tavalyi budapesti informális EU-csúcson készült, a legjobb Magyarországon készült hírképért járó különdíjat is elnyerte. Nagyítás galériánkban a legjobb díjazott fotókból válogattunk.","shortLead":"A HVG fotóriportere, Veres Viktor nyerte az idei sajtófotó-pályázat legjobb hír- és eseményfotóért járó díját...","id":"20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54a2dc70-c419-4986-b10d-5971216699dc.jpg","index":0,"item":"acf82061-b042-464f-90a2-5cf42d51891d","keywords":null,"link":"/nagyitas/20250506_43-Magyar-Sajtofoto-Palyazat-Nagyitas-galeria","timestamp":"2025. május. 06. 10:14","title":"Hogy mi?! Válogatás a 43. Magyar Sajtófotó Pályázat legjobb képeiből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","shortLead":"Vélhetően gyorsan elkapkodják majd. ","id":"20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d936f2f-d957-4130-96c2-61993f00f113.jpg","index":0,"item":"fd070026-5aa6-4f54-99c3-b21928ff867e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250505_Brad-Pitt-F1-es-film-Mercedes-AMG","timestamp":"2025. május. 05. 20:20","title":"Egyedi Mercedes-AMG készült Brad Pitt F1-es filmje miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","shortLead":"Elég ijesztő, hogy egy ilyen monstrum 210-zel is száguldhat. ","id":"20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51d40255-e5a4-428e-971c-48e274baa2fd.jpg","index":0,"item":"678135dd-68bf-4a4d-9611-7aa55c416958","keywords":null,"link":"/cegauto/20250506_bemutatkozott-a-brutalis-Brabus-XL800","timestamp":"2025. május. 06. 20:20","title":"Fél méterrel a föld felett: bemutatkozott a brutális Brabus XL800","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb mozgással reagálnak.","shortLead":"A Washingtoni Egyetem kutatói szerint a hímivarsejtek érzékelik a hőmérséklet emelkedését, erre pedig erőteljesebb...","id":"20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50839b5e-1374-4de6-b5f0-ea91aa18f6f8.jpg","index":0,"item":"9dc4d937-9597-420b-bd4b-0df0ec954162","keywords":null,"link":"/tudomany/20250506_himivarsejt-spermium-mozgasa-catsper-feherje-homerseklet","timestamp":"2025. május. 06. 18:03","title":"Megfejtették a hímivarsejtek titkát, egy titkos kapcsoló segíti a működésüket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való függetlenedés tervét kedden, a brüsszeli testület azonban már meg is hirdette az erről a döntésről szóló sajtótájékoztatót.","shortLead":"Egyes hírek szerint Várhelyi Olivér akadályozza, hogy az Európai Bizottság elfogadja az orosz energiától való...","id":"20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea73b444-0de2-4fd6-b08e-733e3c98c090.jpg","index":0,"item":"75c4ff1b-6387-4cc3-8e35-5170e21ae824","keywords":null,"link":"/eurologus/20250506_energia-magyar-orosz-gazszerzodes-europai-bizottsag-varhelyi-ebx","timestamp":"2025. május. 06. 08:33","title":"Ma jön el az orosz gáz alkonya az EU-ban? Csak ha a magyar EU-biztos is úgy akarja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont már úgy találta az Alkotmányvédelmi Hivatal, hogy a nyugdíjas férfi veszélyezteti a nemzetbiztonságot. ","shortLead":"Orhan Demircit úgy utasították ki Magyarországról, hogy korábban minden papírja rendben volt. Harminc év után viszont...","id":"20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b74ac4e0-148a-481b-9b3e-2484b05169b7.jpg","index":0,"item":"b4246407-319a-4385-975b-e0cfddabcf72","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_alkotmanyvedelmi-hivatal-deportalas-per-strasbourg-birosag","timestamp":"2025. május. 07. 13:59","title":"Harminc évig itt élt a török férfi, a hatóságok kiutasították, most pert nyert a magyar állam ellen Strasbourgban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és gyakoriságát – állítják geológusok. Az év eleji, különösen sokfelé bekövetkezett vulkáni tevékenységnek azonban még nem ez lehetett az oka.","shortLead":"Nemcsak a tűzhányók befolyásolhatják az éghajlatot, hanem a klímaváltozás is növelheti a vulkánkitörések hevességét és...","id":"20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ee5bc6b-e28d-4a69-af5a-b10c51fd8c7c.jpg","index":0,"item":"0ca07256-1c11-4328-aabc-4ce76a66612f","keywords":null,"link":"/360/20250506_hvg-vulkankitores-klimavaltozas-laharok-geologia","timestamp":"2025. május. 06. 16:20","title":"Elkezdtek beindulni a vulkánok, és sajnos úgy néz ki, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]