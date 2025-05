Donald Trump a vámháború kapcsán nemrég kijelentette, hogy a Kínából érkező hajók meg vannak pakolva olyan termékekkel, amikre az embereknek nincs is szüksége, és ezen az úton elindulva többször kifejtette, hogy például az amerikai gyerekeknek nincsen szüksége sok játékra, beérhetnék kevesebbel is.

„Egy fiatal hölgynek – legyen kilenc-, tíz- vagy tizenöt éves – nincs szüksége harminchét babára, kettő-három is nagyon boldoggá tudná tenni” – mondta az elnöki gépen vele utazó újságíróknak, és egy másik interjúban is hasonló példát hozott, csak még megtoldotta azzal, hogy 250 ceruza sem kell nekik, abból is elég öt.

Nem meglepő módon szavainak számos kritikusa akadt. „Az olyan milliárdosoknak, mint Trump, fogalmuk sincs arról, mit jelent egy munkásosztálybeli család számára ajándékokat venni a gyerekeknek vagy gondoskodni az alapvető szükségleteikről. Hihetetlen arrogancia és tudatlanság ez ezeknek az embereknek a részéről” – jelentette ki a fentiekre reagálva Bernie Sanders vermonti szenátor.

Mike Pence, aki Donald Trump alelnöke volt első győztes választása után, szintén nem hagyta szó nélkül a babás példát. Mint elmondta, két felnőtt lánya és három lányunokája van, az pedig, hogy a gyerekjátékok megfizethetőek maradjanak, az bizony az amerikai álom része.

Mindeközben voltak, akik azzal vágtak vissza az elnöknek, hogy az ő gyermekei bezzeg el voltak kényeztetve. Legkisebb fiának, Barronnak is elég sok játéka volt képek szerint, a hintaló helyett neki egy óriási plüssoroszlán és -tigris járt, és volt egy saját rendszámos, vezethető játék kabriója is, amire az Independent hívta fel a figyelmet.