[{"available":true,"c_guid":"03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt legfrissebb plugin hibrid modellje, a tágas SUV-ok piacán versengő Seal U DM-i.","shortLead":"Kipróbáltuk, hogy pontosan mennyi benzint és áramot fogyaszt a gyakorlatban a BYD nagyobb akkumulátorral szerelt...","id":"20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03ede5ff-4608-4ecb-8848-a048a0866fd2.jpg","index":0,"item":"8b30e612-235b-4ca5-9ef9-e6f5d0d3180b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250507_fogyasztasverseny-1125-kilometert-igero-uj-plugin-hibrid-byd-seal-u-dm-i","timestamp":"2025. május. 07. 09:17","title":"Milyen hatótáv-para? Fogyasztásversenyen jártunk az 1125 kilométert ígérő új BYD-val","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban az mindenképpen különös, hogy még világháborús hajóroncsot is kínálnak, sőt vesznek itt.","shortLead":"A legkülönfélébb, esetenként egészen meglepő termékek várnak új gazdára a Facebook online piacterén. Azonban...","id":"20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f47d3-074f-40ed-9872-c73659059873.jpg","index":0,"item":"647d4364-ae98-441e-8477-5f2e368d8dd6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250507_elso-vilaghaborus-hajoroncs-facebook-marketplace","timestamp":"2025. május. 07. 12:03","title":"140 ezer forintért vett valaki a Facebookon egy I. világháborús hajóroncsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6e144d5-33ed-4965-a66d-38cb9cae51f0","c_author":"Moravecz Kata","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament szerdai vitáján az EU Ukrajna-politikája találkozott a magyar kormány új, véleménynyilvánító szavazást övező narratíváival.","shortLead":"Az Európai Parlament szerdai vitáján az EU Ukrajna-politikája találkozott a magyar kormány új, véleménynyilvánító...","id":"20250507_EP-vita-Ukrajnarol-von-der-leyen-fidesz-deutsch","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6e144d5-33ed-4965-a66d-38cb9cae51f0.jpg","index":0,"item":"cd3b9b0f-ebcf-464d-9fc2-ecd5b84452dd","keywords":null,"link":"/eurologus/20250507_EP-vita-Ukrajnarol-von-der-leyen-fidesz-deutsch","timestamp":"2025. május. 07. 18:40","title":"EP-vita Ukrajnáról: a fideszes képviselők becsülettel felmondták a kormánypropaganda összes szólamát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","shortLead":"A hivatalos útmutatóra holnapig várni kell. ","id":"20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/16769845-0993-4374-9cb9-220b1ba6e657.jpg","index":0,"item":"07a7c420-e8cc-4ac9-80db-8eb3823cfcab","keywords":null,"link":"/itthon/20250507_tortenelem-erettsegi-2025-elso-resz-hivatalos-megoldas","timestamp":"2025. május. 07. 12:21","title":"Itt a középszintű történelemérettségi feladatsorának nem hivatalos megoldása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","shortLead":"A belügyminiszter helyes választ adott volna, ha neki kell idén érettségiznie.","id":"20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"16e247d0-7a74-4dda-af84-b92ecf4bba0d","keywords":null,"link":"/elet/20250507_Pinter-Sandor-kiszamolta-mennyi-csoki-van-a-Turo-Rudin","timestamp":"2025. május. 07. 21:27","title":"Pintér Sándor kiszámolta, mennyi csoki van a Túró Rudin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és a közgazdaságtan alapvetéseivel.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium szerint az Országos Kereskedelmi Szövetség állításai szembemennek a józan ésszel és...","id":"20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf651f4f-dd7d-4956-a7d4-7a4b2773b196.jpg","index":0,"item":"b5f6701c-aef2-4406-8414-ce4de58e45fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250507_nagy-marton-oksz-arrestop-kiskereskedelmi-adatok","timestamp":"2025. május. 07. 16:58","title":"Nagy Mártonék nekiugrottak az OKSZ-nek az árrésstopot védve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nézze meg, hogyan magyarázta a békementalitással való szakítást Gulyás Gergely, akitől azt is megkérdeztük, mi van a készülő átláthatósági törvénnyel, ki lesz az új legfőbb ügyész, hány Ferrarinál szólal meg a NER kullancsriasztója, és trilógiává bővülhet-e Orbán Viktor békemissziója.","shortLead":"Nézze meg, hogyan magyarázta a békementalitással való szakítást Gulyás Gergely, akitől azt is megkérdeztük, mi van...","id":"20250508_Videon-Gulyas-Gergely-lepkefingos-magyarazata-Magyar-Peter-hangfelvetelere-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/edd87b9b-b75d-422b-b701-ac5b90db3891.jpg","index":0,"item":"0a8bcfe2-9f38-4363-9f4e-0c9157dbf21f","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Videon-Gulyas-Gergely-lepkefingos-magyarazata-Magyar-Peter-hangfelvetelere-ebx","timestamp":"2025. május. 08. 13:26","title":"Videón Gulyás Gergely lepkefingos magyarázata Magyar Péter hangfelvételére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90 éves aggastyán és olyan is, akit halála után visszaültettek a trónjára, hogy ítéletet mondjanak felette. Olyan is akadt, akinek valószínűleg már az apja is pápa volt.","shortLead":"Ha végignézünk a katolikus egyház történelmén, egészen hihetetlen pápákat találhatunk. Volt köztük 14 éves gyerek, 90...","id":"20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fed2f345-fefb-41eb-953b-4f70451d2be6.jpg","index":0,"item":"4c977b0c-9d5d-4a09-a8be-62eee8d55233","keywords":null,"link":"/360/20250506_papak-legek-szent-peter-konklave-johanna-papissa","timestamp":"2025. május. 06. 18:00","title":"Gyerek, aggastyán és hulla is ült már Szent Péter trónján, de Johanna nem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]