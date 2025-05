Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","shortLead":"A CÖF tett feljelentést ismeretlen tettes ellen gyanús adatkezelésre hivatkozva.","id":"20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c469123b-3633-4926-8e4b-2e3a6a35cb90.jpg","index":0,"item":"9228346b-93d6-4634-90b9-96ef0902630b","keywords":null,"link":"/itthon/20250508_Nyomozas-rendorseg-COF-Magyar-Peter-adatvedelem-nepszavazas","timestamp":"2025. május. 08. 16:02","title":"A CÖF szerint a feljelentésük nyomán rendőrségi nyomozás indult Magyar Péterék népszavazása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli Dimitar Bechev, a Carnegie Europe agytröszt vezető munkatársa, aki az Oxfordi Egyetem is tanít.","shortLead":"Mélyül Kelet-Európa és Trump szerelmi viszonya, de a vámháború következményei hamarosan lehűthetik a románcot – véli...","id":"20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24ff2f2d-1eed-4946-b43d-62aa1c56a582.jpg","index":0,"item":"42eb05ac-ea84-44e2-80a1-fe189af1a2e9","keywords":null,"link":"/360/20250508_Al-Jazeera-vendegkommentar-Kelet-Europa-Trump","timestamp":"2025. május. 08. 21:32","title":"Al-Jazeera-vendégkommentár: Kelet-Európa Trumpra fogad – de ez sokba kerülhet neki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","shortLead":"Fehér bőrkárpit és szénszál minden mennyiségben. ","id":"20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d9529b5-3a4c-4ad4-8e93-e4a3741fd069.jpg","index":0,"item":"c9317bf5-3259-4d83-a2c2-55d08a77ca3c","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_Csak-harom-keszul-ebbol-a-755-loeros-Ferrari-kulonlegessegbol","timestamp":"2025. május. 09. 20:20","title":"Csak három készül ebből a 755 lóerős Ferrari-különlegességből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem mindenkihez fognak megérkezni. ","shortLead":"Heteken belül számos újdonsággal szembesülhetnek a Windows 11 felhasználói, de van egy komoly kritérium – és emiatt nem...","id":"20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8bd1b26-7ec9-4373-9d17-5d73524668c6.jpg","index":0,"item":"b639f3e3-a966-4392-b7ed-77a46eeb7593","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_microsoft-windows-11-start-menu-uj-funkciok","timestamp":"2025. május. 10. 12:03","title":"Új start menüre vált a Windows – mutatjuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez igazítanák.","shortLead":"A Netflix új szabadalma azt ígéri, hogy a témaválasztáson felül magát az előzetest is az egyes felhasználók igényeihez...","id":"20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"bc5c0e92-1dff-4256-91dd-9c7205aaa600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250510_netflix-szabadalom-felhasznalo-egyedi-elozetes-trailer","timestamp":"2025. május. 10. 08:03","title":"Újítás a Netflixen: ugyanahhoz a filmhez vagy sorozathoz mindenki más-más előzetest lát majd","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","shortLead":"A korábbi híradásokkal ellentétben idén ősszel még nem láthatjuk a Ferrari első zéró emissziós modelljét.","id":"20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0c8dbe1-c028-4ebf-b0cf-15f1a572798e.jpg","index":0,"item":"a30ae4a6-6187-4011-9d9a-5c1a23a6ebf1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250509_kesobb-debutal-az-elso-tisztan-elektromos-ferrari","timestamp":"2025. május. 09. 06:41","title":"Később debütál az első tisztán elektromos Ferrari","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át információkat a magyar katonai hírszerzésnek. Péntek délelőtt diplomáciai egyeztetés kezdődött Magyarország és Ukrajna között az ügyben, amelyről Szijjártó Péter azt mondta, csak „ukrán propagandáról” volt szó.","shortLead":"Az Ukrán Biztonsági Szolgálat szerint az volt a kémek dolga, hogy a kárpátaljai ukrán védelmi állásokról adjanak át...","id":"20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/644d9e60-dff9-40c1-89a5-477542c6ed03.jpg","index":0,"item":"93600a3c-95bf-4b07-8c4e-bac3be55cb27","keywords":null,"link":"/itthon/20250509_ukrajna-szbu-magyar-kemek","timestamp":"2025. május. 09. 09:43","title":"Az ukránok azt állítják, hogy ellenséges magyar kémeket lepleztek le","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést jelenthet az ilyen esetek diagnosztizálásában dél-koreai kutatók új módszere. Technológiájuk igen rövid idő alatt közel százszázalékos pontossággal képes a patogén mikrobák azonosítására.","shortLead":"Vannak olyan akut fertőzések, amelyeknél a kórokozók gyors azonosítása dönthet az életben maradásról. Áttörést...","id":"20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15a6c4ba-b3c8-4596-9d89-69acf0ffd00c.jpg","index":0,"item":"eb91f147-f31a-41a1-bf2b-712ed1798e82","keywords":null,"link":"/tudomany/20250509_korokozo-bakteriumok-azonositasa-rovid-ido-alatt-diagnosztika","timestamp":"2025. május. 09. 14:03","title":"Áttörés a diagnosztikában: egy új módszerrel órák alatt azonosíthatók a kórokozók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]