[{"available":true,"c_guid":"c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb","c_author":"4iG Group ","category":"brandchannel","description":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor továbbra is kihívás, hogy megtalálja azokat a fejlesztéseket, amelyek gyors eredményt hozhatnak. Az autonóm mobilrobotok (AMR-ek) bevezetése intralogisztikai környezetben a klasszikus példája annak, hogy miként lehet látványos hatást elérni, gyorsan és alacsony kockázattal, a digitális érettség bármely szintjén.","shortLead":"A gyártási és logisztikai szektorban az ipar 4.0 fejlődése elképesztő tempót diktál. Sok vállalat számára ugyanakkor...","id":"20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c583ea2a-8861-4cf8-832b-eb54180bbecb.jpg","index":0,"item":"cae9fb8b-ffd4-415e-be87-497f5de7e449","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250509_sikerek-az-intralogisztikaban-amr-megoldasok-4ig-it","timestamp":"2025. május. 12. 17:30","title":"Gyors automatizálási sikerek az intralogisztikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"4iG Group","c_partnerlogo":"1b66984a-afcb-4215-8938-e6673eea3d34","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","shortLead":"Ráadásul az emblémája inkább az Aston Martinéra hasonlít.","id":"20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fd87b23-35d7-416c-a40b-e3a76037fac7.jpg","index":0,"item":"bce77f45-2ce0-449d-a51a-8d6e8a9499dd","keywords":null,"link":"/cegauto/20250512_kinai-klonautok-Bentley-utanzat","timestamp":"2025. május. 12. 08:41","title":"Még mindig vannak érthetetlen kínai klónautók, mint ez a Bentley-utánzat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2","c_author":"Csendes-Erdei Emese","category":"360","description":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis Kriszta, a Tisza Párt önkéntes segítője. Ha a szakemberek elzárkóznak a közélettől, akkor politikai kalandorok és csinovnyikok töltik be a szakértői pozíciókat, ahogy történik is a NER-ben – ezt is mérlegelte, amikor a Tisza Párt társadalompolitikai tanácsadójának állt, vállalva a propaganda támadásait. Magyar Péter szerinte szuperhőssé vált a többség szemében.","shortLead":"Hite és pszichológiai végzettsége felvértezi a kormányzati lejáratókampány ellen – erről is beszélt a HVG-nek Bódis...","id":"20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21a7da8e-0aeb-4aa1-972f-b186227a9cb2.jpg","index":0,"item":"c3243bf3-ce07-43a3-b690-421dac617576","keywords":null,"link":"/360/20250512_hvg-egyszeruen-felnek-bodis-kriszta-interju","timestamp":"2025. május. 12. 06:30","title":"Bódis Kriszta: A legdurvább, amit alkalmaznak, a megalázás nőiségemben, és hogy megpróbálnak nevetségessé tenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","shortLead":"Johnny Depp volt felesége háromszoros anya lett, kisbabáit ezúttal maga hordta ki.","id":"20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9588258-074c-4a87-8c76-09cf4494ed0e.jpg","index":0,"item":"f5a5412d-9a58-48c9-b6ff-cbaa877ebb90","keywords":null,"link":"/elet/20250512_amber-heard-ikrek-anyasag","timestamp":"2025. május. 12. 10:25","title":"Amber Heardnek ikrei születtek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós forrásokból megvalósuló projekt megállíthatja a régió elnéptelenedését.","shortLead":"A nagysebességű vasúti hálózat hamarosan Olaszország déli részét is bekapcsolja Európa vérkeringésébe. A részben uniós...","id":"20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c84c36f-6227-4229-b99e-cfecd170e8cc.jpg","index":0,"item":"bb340736-6fd8-4eb9-966b-fc8d5f4087af","keywords":null,"link":"/360/20250511_hvg-olasz-gyorsvasut-napoly-bari-mezzogiorno-del-csillaga","timestamp":"2025. május. 11. 08:30","title":"Az olaszok megmutatják, hogyan érdemes vasútra költeni az unió pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","shortLead":"Felszólalt egy Izraelben élő holokauszttúlélő is, akinek unokája a jelenleg Izraelben zajló háborúban vesztette életét.","id":"20250511_Elet-Menete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b70db14f-37f7-46f6-8e90-acafe9916e0a.jpg","index":0,"item":"fe1dd0c1-4047-4396-978c-78f3809ef34c","keywords":null,"link":"/itthon/20250511_Elet-Menete","timestamp":"2025. május. 11. 19:08","title":"A holokauszt és az október 7-i terrortámadás áldozataira emlékeztek az Élet Menetén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81696447-a6e9-43a8-afc4-70786b32cee9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A sofőr elvesztette uralmát a túlzsúfolt jármű fölött.","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a túlzsúfolt jármű fölött.","id":"20250511_Szakadekba-zuhant-egy-busz-Sri-Lankan-21-en-meghaltak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81696447-a6e9-43a8-afc4-70786b32cee9.jpg","index":0,"item":"dd2c938a-31f7-414e-93b1-eb48f5f60ab5","keywords":null,"link":"/elet/20250511_Szakadekba-zuhant-egy-busz-Sri-Lankan-21-en-meghaltak","timestamp":"2025. május. 11. 10:44","title":"Szakadékba zuhant egy busz Srí Lankán, 21-en meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","shortLead":"A Nébih vizsgálata után a gyártó visszahívta a terméket a forgalomból.","id":"20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9ffcc5d-2cda-4450-8d5c-9c7b670480a1.jpg","index":0,"item":"48069f6a-dbe0-4dc3-a7f7-31b2433d658c","keywords":null,"link":"/kkv/20250511_Muanyag-folia-lehet-a-dubai-csokijegkremben-ne-egye-meg","timestamp":"2025. május. 11. 09:48","title":"Műanyag fólia lehet a dubajicsoki-jégkrémben, ne egye meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]