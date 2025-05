Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","shortLead":"Hasonló megoldást már használnak a hajózásban, ahonnan az ötlet származik. ","id":"20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b538aec-aa81-4d4f-a6a6-ff54cee10ed6.jpg","index":0,"item":"37d362cd-5647-4d6d-9d74-9e366e7415a3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250515_Meglepo-repulo-jarmu-a-CycloTech-BlackBird-elso-felszallasa-video","timestamp":"2025. május. 15. 08:58","title":"Hordó alakban lévő rotorokkal emelkedik a levegőbe ez az egészen egyedi jármű – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3","c_author":"Fülöp István","category":"tudomany","description":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és főként a gyártás szemszögéből vizsgálják az elért eredményeket. Ezeknél jóval kevesebbszer van szó egy legalább ennyire fontos vetületről: arról, hogy ezek a technológiák segíthetnek a környezeti fenntarthatóság előmozdításában is. Több tanulmány is vizsgálta az elmúlt években ezeket a hatásokat, és az eredmények kifejezetten biztatók, azonban rosszul, vagy „fél szívvel” használva ezek kifejezetten a fenntarthatóság ellen is dolgozhatnak.","shortLead":"Az ipar 4.0-t legtöbbször az automatizálással, a mesterséges intelligenciával és az okosgyárakkal azonosítják, és...","id":"20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e136a1-08ad-4483-9a4e-969bdff8aba3.jpg","index":0,"item":"738d6f28-b690-4f83-b552-0d4e2d1f87d3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_ipar-4-0-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 16. 10:30","title":"Okosabb, tisztább, zöldebb: hogyan segít az ipar 4.0 a fenntarthatóságban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani a tartalmat.","shortLead":"Újfajta reklámelhelyezési gyakorlat jön a YouTube-ra, a létező legbosszantóbb pillanatban fogják félbeszakítani...","id":"20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40bfd9a2-db84-4eea-a8b2-b96287485925.jpg","index":0,"item":"5bd88911-6ad3-4c27-90f7-72b486bdff53","keywords":null,"link":"/tudomany/20250515_google-youtube-reklamok-csucspont-gemini-hirdetesek","timestamp":"2025. május. 15. 09:03","title":"Ha bosszantják a reklámok a YouTube-on, van egy rossz hírünk: még idegesítőbbek lesznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"206d54ab-366d-4eb4-bdda-21b1a73ed5be","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"Dinasztikus váltás helyett több forrásunk szerint inkább Dobrev Klára puccsának köszönhető Gyurcsány Ferenc távozása a közéletből. Elemzők szerint az új vezető alatt sem számíthat a DK a parlamenti küszöb átlépésénél jobb eredményre, de elvihet pár százaléknyi szavazót Magyar Péteréktől. A Momentum viszont nem akar gátja lenni a „rendszerváltásnak”.","shortLead":"Dinasztikus váltás helyett több forrásunk szerint inkább Dobrev Klára puccsának köszönhető Gyurcsány Ferenc távozása...","id":"20250515_hvg-gyurcsany-ferenc-visszavonulas-dk-dobrev-klara-fidesz-tisza-valasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/206d54ab-366d-4eb4-bdda-21b1a73ed5be.jpg","index":0,"item":"8c8fef5c-2bf3-40f3-8940-e7d1a3b5ac2c","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-gyurcsany-ferenc-visszavonulas-dk-dobrev-klara-fidesz-tisza-valasztas","timestamp":"2025. május. 15. 13:36","title":"A Tisza választási győzelmét is veszélyeztetheti a Gyurcsány–Dobrev-váltás a DK élén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eddigi kizárólagos állami feladatkörön közel ezerötszáz vállalkozás osztozhat. ","shortLead":"Az eddigi kizárólagos állami feladatkörön közel ezerötszáz vállalkozás osztozhat. ","id":"20250516_juniustol-a-maganallomasok-is-vizsgaztathatnak-import-autokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/04e22711-89ee-4aa6-933a-f437c87eb270.jpg","index":0,"item":"4b515a82-073d-4292-b743-bcdb8c3d3b1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250516_juniustol-a-maganallomasok-is-vizsgaztathatnak-import-autokat","timestamp":"2025. május. 16. 08:44","title":"Fontos változás jöhet: júniustól a magánállomások is honosíthatnak importautókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726","c_author":"HVG","category":"360","description":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","shortLead":"Komjáthi Imre, az MSZP elnöke bízik abban, hogy lehetséges együttműködni egy Dobrev Klára vezette DK-val.","id":"20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78eed83a-7a4e-47cb-94d6-1bd2402c2726.jpg","index":0,"item":"e7212e35-0caa-425d-afa4-82f1d7838758","keywords":null,"link":"/360/20250515_hvg-komjathi-imre-mszp-gyurcsany-ferenc-dobrev-klara-dk-baloldal-valasztas-2026","timestamp":"2025. május. 15. 13:32","title":"„Lehetséges egy új baloldali egység, de annak fullosnak kell lennie”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A fiatalokat segítheti a TikTok új funkciója, mely este 10 után javasolja a videók pörgetésének abbahagyását – és egy meditációs gyakorlat elvégzését.","shortLead":"A fiatalokat segítheti a TikTok új funkciója, mely este 10 után javasolja a videók pörgetésének abbahagyását – és...","id":"20250516_bytedance-tiktok-meditacio-fiatalok-pihenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c048665-a4dc-4b59-94e5-e3d714bdf31b.jpg","index":0,"item":"472c30c5-a928-4683-8c2e-ac45162178ce","keywords":null,"link":"/tudomany/20250516_bytedance-tiktok-meditacio-fiatalok-pihenes","timestamp":"2025. május. 16. 15:03","title":"Mindenkinél megjelenik: meditálós funkciót kap a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ezek után Trump sem utazik.","shortLead":"Ezek után Trump sem utazik.","id":"20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a19fcf8-b510-4593-8a49-fa9426a81f0f.jpg","index":0,"item":"3aede897-047e-4901-b348-751c3014f650","keywords":null,"link":"/vilag/20250514_isztambul-putyin-trump-zelenszkij-ebx","timestamp":"2025. május. 14. 23:36","title":"A Kreml megerősítette: nem megy Putyin Isztambulba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]