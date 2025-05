Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c2d5b088-040d-4e83-84e3-b9ce5cf1acd9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kevesen számítanak a légi megfigyelésre.","shortLead":"Kevesen számítanak a légi megfigyelésre.","id":"20250519_Olcso-hatekony-alig-lehet-kiszurni-rakapott-a-rendorseg-a-dronos-razziakra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2d5b088-040d-4e83-84e3-b9ce5cf1acd9.jpg","index":0,"item":"fd42dae3-8372-4db0-82c2-805aaa2fcb73","keywords":null,"link":"/cegauto/20250519_Olcso-hatekony-alig-lehet-kiszurni-rakapott-a-rendorseg-a-dronos-razziakra","timestamp":"2025. május. 19. 08:53","title":"Olcsó, hatékony és alig lehet kiszúrni: nagyon rákapott a rendőrség a drónos razziákra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban megérteni, miben más, mint a földi sarki fények.","shortLead":"Sokkal összetettebb a Jupiteren látható sarki fény – és most a NASA egyik legfejlettebb űrteleszkópja segített jobban...","id":"20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/41fd0024-3b04-42d1-81dd-dab9f8e762c7.jpg","index":0,"item":"162215b2-9a6f-42d8-b145-7b63ebf57fa2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_nasa-james-webb-urteleszkop-jupiter-sarki-feny-reszecskek-felvetelek","timestamp":"2025. május. 18. 08:03","title":"Káprázatos felvételeket készített a James Webb űrteleszkóp a Jupiteren pompázó sarki fényről (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","shortLead":"Már nem csak a meccsek szünetében találkozhatunk a kormánypropagandával.","id":"20250517_voks-2025-m4-sport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf670b6-e24c-4db7-a7f8-4857a5471d4c.jpg","index":0,"item":"ad461c3d-1929-469f-b954-2ee1f1444176","keywords":null,"link":"/itthon/20250517_voks-2025-m4-sport","timestamp":"2025. május. 17. 17:54","title":"A kormány annyira pörgeti az ukrán EU-tagságról szóló szavazást, hogy már a meccsközvetítés alatt is az villódzik a képernyőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49c4386d-1b37-40ed-b7d3-b88a53a6f11c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormánypárt frakcióvezetőjét egy órán át kérdezte a Mandiner. 