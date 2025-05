Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején a többórás napsütés mellett 20-25 Celsius-fok lesz a legmelegebb órákban, de pénteken ismét visszaesik a hőmérséklet és mindössze 13-21 fok várható délután.","shortLead":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb, szeles, záporos-zivataros idő. A hét elején...","id":"20250518_idojaras-jelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8b7bdf87-d5be-4b23-9f58-ef5006410c39.jpg","index":0,"item":"cfcf1f8b-2665-42c7-a8bb-7e4e7a425ba4","keywords":null,"link":"/itthon/20250518_idojaras-jelentes","timestamp":"2025. május. 18. 16:03","title":"A jövő héten is folytatódik a változékony, az átlagosnál hűvösebb idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt üzlettársának cége.","shortLead":"A KRÉTA-ra terelnék a befizetéseket, amelyekből 5 százalékot kapna a rendszer üzemeltetője, Palkovics László volt...","id":"20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31b34bb2-2010-46ee-bd7d-1d3aa1f0e822.jpg","index":0,"item":"801df945-65c3-4eea-8d9f-82de632706f4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_hadhazy-ebedpenz-gyermeketkeztetes-kreta-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 19. 09:32","title":"Hadházy: Az iskolai menzapénzek egy részét is lenyúlnák egy törvényjavaslattal, amit Palkovics volt üzlettársa kapna meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába látogatott.","shortLead":"Ők is hasonlót várnak el – mondta a kínai külügyminiszter egy héttel azután, hogy a volt tajvani elnök Koppenhágába...","id":"20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62485c73-b3bc-4cd2-87bd-a842884aca45.jpg","index":0,"item":"db975c7e-b541-4841-9f17-f20fb720d8b5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_kina-gronland-dania-teruleti-integritas","timestamp":"2025. május. 19. 12:36","title":"Kína teljes mértékben tiszteletben tartja Dánia fennhatóságát Grönland felett, de…","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee","c_author":"MOHU","category":"brandcontent","description":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és élelmiszerhulladék megfelelő lakossági gyűjtése segíthet. Borsfay-Horváth Judittal, a MOHU közszolgáltatási termék és anyagáram vezetőjével beszélgettünk az ezzel kapcsolatos legfontosabb kérdésekről, a lakosság tudatosságának jelentőségéről és az ígéretes fejlesztésekről.","shortLead":"Még mindig meghökkentő mennyiségű szemetet dobunk a vegyes kukába Magyarországon, amin többek között a zöld- és...","id":"20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc2e85c4-adbe-4ed8-b510-22889157a1ee.jpg","index":0,"item":"37b75b9b-c35a-47bf-b289-d4a8ccd735c3","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250407_Lakossagi-hulladek-konyhai-hulladek-komposztalas-kozossegi-komposztalas-MOHU","timestamp":"2025. május. 18. 15:30","title":"Lakossági tudatosság: akár harmadával is csökkenthetnénk a vegyes kukánk tartalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági miniszternek, örülhetnek a gyerekek.","shortLead":"A drogériákban is életbe lépett az árrésstop, így most végre két tubus fogpasztára is telik a nemzetgazdasági...","id":"20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"58e5834d-9294-4318-91b7-77051a829079","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250519_Szomszedok-ujratoltve-Nagy-Marton-fogkremet-vesz-arresstop-drogeriak-DM-Rossmann","timestamp":"2025. május. 19. 10:53","title":"Szomszédok újratöltve: Nagy Márton fogkrémet vesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6163b10-43d9-4eeb-be20-e001ad2dc04e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Mátyus Editnek, az ELTE Kémiai Intézetében működő Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport vezetőjének ítélte oda az Osztrák Tudományos Akadémia az Ignaz L. Lieben-díjat 2025-ben.","shortLead":"Mátyus Editnek, az ELTE Kémiai Intézetében működő Molekuláris Kvantumdinamika Kutatócsoport vezetőjének ítélte oda...","id":"20250519_elte-kemia-intezet-matyus-edit-osztrak-ignaz-l-lieben-dij-kutatasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a6163b10-43d9-4eeb-be20-e001ad2dc04e.jpg","index":0,"item":"d6e0500e-c5cb-40e8-9955-1f7015af002c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250519_elte-kemia-intezet-matyus-edit-osztrak-ignaz-l-lieben-dij-kutatasok","timestamp":"2025. május. 19. 14:42","title":"Az ELTE kémikusa nyerte az Osztrák Akadémia rangos díját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33f04282-40ab-409b-a7b2-090380ee6417","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Olyan sok műhold kering már a Föld körül, hogy forgalomirányítás kell az űrbe is. A gyorsan bővülő piacból egy kis magyar műholdgyártó, a C3S Elektronikai Fejlesztő Kft., is igyekszik kivenni a részét. A cég ügyvezető-tulajdonosával, Horváth Gyulával beszélgettünk, arról is kérdeztük, mit vár az újabb magyar űrhajós küldetésétől.","shortLead":"Olyan sok műhold kering már a Föld körül, hogy forgalomirányítás kell az űrbe is. A gyorsan bővülő piacból egy kis...","id":"20250519_hvg-horvath-gyula-uripari-mernok-c3a-interju-adok-es-vevok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33f04282-40ab-409b-a7b2-090380ee6417.jpg","index":0,"item":"4efe1701-de11-4c6a-8557-4e8d5d6c441c","keywords":null,"link":"/360/20250519_hvg-horvath-gyula-uripari-mernok-c3a-interju-adok-es-vevok","timestamp":"2025. május. 19. 13:30","title":"A magyar műholdgyártó, amelyik Elon Musk Starlinkjét is lekörözte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e050582-26b4-433b-a33d-cef944c142fe.jpg","index":0,"item":"1edd7ec6-02b7-43ce-8336-0786ec608939","keywords":null,"link":"/tudomany/20250518_vastagbelrak-okai-gyogyszer-ipar-4-0-hackertamadas-xiv-leo-oraja-hold-belseje","timestamp":"2025. május. 18. 12:00","title":"Ez történt: Egy ismert gyógyszerről kiderült, hogy felére csökkenti a rák kockázatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]