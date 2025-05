Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog utazni, ahol találkozik az amerikai elnökkel és Tamím bin Hamad Ál Száni katari emírrel.","shortLead":"Alexander családja közölte, hogy a kiszabadult túsz, ha egészségi állapota lehetővé teszi, ezen a héten Katarba fog...","id":"20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79db745c-bd9b-4b6c-802d-157c5510f98a.jpg","index":0,"item":"22b63927-8434-49e7-bd44-0e53ddd1db2e","keywords":null,"link":"/vilag/20250512_hamasz-amerikai-tusz-atadas","timestamp":"2025. május. 12. 20:47","title":"A Hamász átadta a Nemzetközi Vöröskereszt képviselőinek Edan Alexander túszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt. A bejelentés a hazai szövetségekhez nem jutott el, most azonban általános, átfogó vizsgálatot indítanak, miután a nemzetközi etikai testület kérdéseket küldött az esettel kapcsolatban.","shortLead":"Tavaly év végén jelent meg egy cikk, amely szerint az egyik elismert hazai edző ellen panaszt emeltek zaklatás miatt...","id":"20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/47e4b5d5-f510-4506-8724-d92713fc948d.jpg","index":0,"item":"eb55fe59-ec19-46de-b89c-9e7248f36f66","keywords":null,"link":"/sport/20250512_magyar-ritmikus-gimnasztika-szovetseg-matsz-zaklatas-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 12:51","title":"Vizsgálatot indít a Magyar Ritmikus Gimnasztika Szövetség, hogy feltárja a sportolókat ért esetleges zaklatásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy. Az eredmény egyértelműnek tűnik, de a szakemberek árnyalják a képet.","shortLead":"Egy 750 főt felölelő vizsgálatban nézték meg, melyik fogyasztógyógyszer hatékonyabb – a Mounjaro vagy a Wegovy...","id":"20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/045c3a4c-5bcb-4b36-a0bf-192c57acdab1.jpg","index":0,"item":"c28a5646-e88c-4f73-8a35-5922a50e55b5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250512_fogyast-segito-gyogyszerek-mounjaro-wegovy-hatekonysag-vizsgalat","timestamp":"2025. május. 12. 14:03","title":"Összemértek két mindenkit lefogyasztó csodagyógyszert – íme az eredmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","shortLead":"A kormányhivatal előbb megpróbálta megtagadni az Eve Power környezethasználati engedélyének kiadását.","id":"20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"8d81d819-82f2-463b-bc92-9395f1942a37","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_eve-power-debrecen-akkugyar-kornyezethasznalati-engedely-magzatkarosito-oldoszer","timestamp":"2025. május. 12. 17:31","title":"Évente 16 ezer tonna magzatkárosító oldószert használ majd a Debrecenben épülő kínai akkugyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","shortLead":"A kifejlett hím vörös kenguruk közel 90 kilót is nyomhatnak, és akár 180 centi magasra is megnőhetnek.","id":"20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24b4085e-6afe-4cba-9541-439dab877dcb.jpg","index":0,"item":"bbacaa8c-2499-4f89-a0db-e5765d8e3bd3","keywords":null,"link":"/elet/20250512_del-karolina-allatkert-kenguru-gyilkossag-gondozo","timestamp":"2025. május. 12. 21:02","title":"Kenguru ölte meg a gondozóját egy amerikai állatkertben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszterelnök szerint az ipar az olcsó munkaerő importjának rabjává vált ahelyett, hogy az ott élőkbe fektetne be.","shortLead":"A miniszterelnök szerint az ipar az olcsó munkaerő importjának rabjává vált ahelyett, hogy az ott élőkbe fektetne be.","id":"20250512_brit-bevandorlasi-szabalyozas-szigoritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15d81d78-4cca-4342-a06b-ec659fe00542.jpg","index":0,"item":"90248bf6-bbd5-4d09-a307-3909c954235b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250512_brit-bevandorlasi-szabalyozas-szigoritas","timestamp":"2025. május. 12. 17:41","title":"Tovább szigorítja a brit kormány a bevándorlás szabályait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","shortLead":"Több értékes ingatlan és az egykori cégbirodalom tulajdonlásáról kell megegyezniük, de van olyan, amin aligha lesz vita.","id":"20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37c6b965-43a8-450a-b192-8ed0fef1a2cc.jpg","index":0,"item":"f04be3e2-c396-479c-9a6f-cb43f9180d76","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250513_gyurcsany-dobrev-valas-vagyonmegosztas-politika-gazdasag-kkv","timestamp":"2025. május. 13. 07:49","title":"Mekkora vagyonon kell osztozkodniuk a válófélben lévő Gyurcsányéknak?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán titkosszolgálatok segítésével vádolják. Ruszin-Szendi szerint a Katonai Nemzetbiztonsági Szolgálat inkompetens vezetése a ludas a fiaskóért, mely nemrég került oda teljesen idegen területről.","shortLead":"A volt vezérkari főnök tollat ragadott, és nyílt levelet írt a kormányzati politikusoknak, akik az ukrán...","id":"20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71936624-0691-44e7-ac49-0d0677289238.jpg","index":0,"item":"c6f7bb1f-dfb7-43d8-b08b-6d88cf34f6c6","keywords":null,"link":"/itthon/20250514_Ruszin-Szendi-Romulusz-nyilt-levelben-harit-es-felelosoket-nevezett-meg-a-kembotranyban","timestamp":"2025. május. 14. 11:41","title":"Ruszin-Szendi Romulusz nyílt levélben nevezi meg a kémbotrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]