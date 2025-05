Sarah Milgram és Yaron Lischinsky az a két, izraeli követségi dolgozó, akiket lelőtt egy férfi Washingtonban szerda este, amikor kiléptek a helyi Zsidó Múzeumból egy ott zajló eseményt követően. A nő és a férfi egy párt alkotott, az eljegyzésükre készültek. A nagykövetség, miután megnevezte őket, a fotójukat is nyilvánosságra hozta.

„Szavakkal nem lehet kifejezni, mekkora gyászt és iszonyt érzünk e pusztító veszteség miatt. Együttérzünk a családjaikkal, és mellettük leszünk ebben a borzalmas időszakban” – írta a nagykövetség az X-en.

Yaron and Sarah were our friends and colleagues. They were in the prime of their lives.



This evening, a terrorist shot and killed them as they exited an event at the Capital Jewish Museum in DC.



The entire embassy staff is heartbroken and devastated by their murder. No words… pic.twitter.com/2HytKDp8Fr — Embassy of Israel to the USA (@IsraelinUSA) May 22, 2025

A hatóságok a 30 éves chicagói Elias Rodriguezt gyanúsítják a gyilkosságok elkövetésével. Beszámolójuk szerint a férfi a támadás előtt fel-alá sétált a múzeum előtt, majd odalépett egy onnan távozó négyfős csoporthoz, elővett egy lőfegyvert, és közelről rálőtt két emberre.

Az ügyben a rendőrség mellett a Szövetségi Nyomozó Iroda (FBI) is vizsgálódik. Sajtótájékoztatójukon elhangzott, hogy a férfinak korábban nem volt dolga a törvénnyel, és egyelőre nem látnak olyasmit a múltjában, ami miatt a hatóságok radarjára kellett volna, hogy kerüljön. Ezzel együtt nyomozzák, hogy terrorcselekmény-e, amit elkövetett, illetve hogy az antiszemitizmus motiválta-e.

A múzeumban, amely előtt a gyilkosságot elkövették, koktélparti zajlott fiatal zsidó szakemberek részvételével. Az esemény célja a zsidó örökség ünneplése volt. Az estet az Amerikai Zsidó Bizottság szervezte, amelynek egyik képviselője, Jojo Kalin arról beszélt a BBC-nek, hogy a támadó a lövöldözés után bement a múzeum épületébe. „A biztonságiak beengedték, mert azt gondolták, hogy csak egy járókelő vagy szemtanú volt” – mondta, hozzátéve, hogy ő maga még vízzel is megkínálta, mert zavartnak tűnt. A férfi aztán elővett egy keffije kendőt, és azt kezdte kiabálni, hogy „Szabadságot Palesztinának!”.

Yaron Lishinsky, 28, and his partner Sarah Milgram are the two murdered in the terrorist shooting attack that was last night (Thursday) near the Washington Jewish Museum. Lishinsky worked in the political department of the IL Embassy in the US 🕯️

>> pic.twitter.com/EHJJZ6onCi — Gal G., Adv 🇮🇱 (@ICK_GalG) May 22, 2025

Erről korábban más szemtanúk is beszámoltak, majd a rendőrség is megerősítette. Később közzétettek egy videót is arról, hogy Rodriguez még akkor is ezt kiáltozta, miközben a rendőrök megbilincselték és elvezették.

Donald Trump amerikai elnök elítélte a történteket, és a közösségi oldalán, a Truth Socialön közzétett bejegyzésében arra utalt, hogy a támadót az antiszemitizmus vezérelte. „Ennek a borzasztó washingtoni gyilkosságnak nyilvánvalóan az antiszemitizmus az alapja, ennek be kell fejeződnie, MOST! A gyűlölködésnek és a radikalizmusnak nincs helye az Egyesült Államokban” – írta.

Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök azt közölte, hogy a kettős gyilkosság nyomán világszerte megerősítik az izraeli képviseletek és az ott dolgozók védelmét.

„Fáj a szívem ennek a szeretett fiatal férfinak és nőnek a családjáért, akiknek az életét egy szörnyű antiszemita gyilkos vette el. Az antiszemitizmus és az Izrael állam elleni vad felbujtás gyakorlatának árát látjuk mindenfelé” – tette hozzá.

(BBC, The Guardian)