Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról a miniszterelnök elnevezte saját digitális szabadságharcosait. Chuck Palahniuk regényének vagy David Fincher filmjének ismeretében vannak, akik szerint nem igazán szerencsés, míg mások szerint kifejezetten találó Orbán Viktor névválasztása. Anélkül, hogy állást foglalnánk ebben, párhuzamba állítottuk a két Harcosok Klubját, illetve vezetőiket.","shortLead":"Mióta Orbán Viktor megalapította a Harcosok Klubját, sokan felidézik az eredeti művet, amelynek földalatti mozgalmáról...","id":"20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab18d3cc-2eac-45d7-8556-067bf812a04e.jpg","index":0,"item":"ecebdbf7-f9db-431a-a53f-1169071ebc71","keywords":null,"link":"/elet/20250520_harcosok-klubja-orban-ikertonyok","timestamp":"2025. május. 20. 14:09","title":"Harcosok Klubja (1996) vs. Harcosok Klubja (2025) – különbségek és hasonlóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Estén egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","id":"20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f3e4c6fe-7a86-4422-a43f-8e4170e92102.jpg","index":0,"item":"55c490d5-30f7-46e2-a80a-c27c793044ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_titokzatos-ujdonsag-leleplezesere-keszul-a-bmw","timestamp":"2025. május. 20. 07:21","title":"Titokzatos újdonság leleplezésére készül a BMW","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újfajta ajánlóprogramot próbálgat az Instagram, melynek lényege, hogy bizonyos látogatószám vagy új regisztrált felhasználó után fizet a tartalomgyártóknak.","shortLead":"Újfajta ajánlóprogramot próbálgat az Instagram, melynek lényege, hogy bizonyos látogatószám vagy új regisztrált...","id":"20250520_meta-instagram-ajanlo-program-referrals-kifizetes-teszt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96fc81f3-4948-4162-bf9c-60e91e13cd97.jpg","index":0,"item":"3b600bc5-dc32-49bd-9f72-8364b4c795e1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250520_meta-instagram-ajanlo-program-referrals-kifizetes-teszt","timestamp":"2025. május. 20. 14:03","title":"7 millió forintot is lehet keresni az Instagrammal – új programot tesztelnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e519e3de-6ccb-46f5-afbb-a1a1d4842fd8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az Egyesült Királyság már hétfőn, Franciaországgal és Kanadával közös közleményben ítélte el az újabb gázai hadműveletet indító Izraelt.","shortLead":"Az Egyesült Királyság már hétfőn, Franciaországgal és Kanadával közös közleményben ítélte el az újabb gázai...","id":"20250520_Nagy-Britannia-szbadkereskedelmi-targyalasok-izrael-felfuggesztes-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e519e3de-6ccb-46f5-afbb-a1a1d4842fd8.jpg","index":0,"item":"3c772f27-a09e-4e78-8a9b-2182b17ba66b","keywords":null,"link":"/vilag/20250520_Nagy-Britannia-szbadkereskedelmi-targyalasok-izrael-felfuggesztes-gaza","timestamp":"2025. május. 20. 19:40","title":"Nagy-Britannia felfüggesztette a szabadkereskedelmi tárgyalásokat Izraellel az újabb gázai offenzíva miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","shortLead":"Az eladási problémákkal küszködő Maserati áthelyezi a GranTurismo és GranCabrio modellek gyártását.","id":"20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c37fc8b-9ca6-402d-8228-458ea4cf9f16.jpg","index":0,"item":"8f3135ad-b1ba-4696-9a17-2a19fb179384","keywords":null,"link":"/cegauto/20250520_kicsi-fiatok-keszulnek-hamarosan-a-nagy-es-draga-maseratik-szulohelyen","timestamp":"2025. május. 20. 06:41","title":"Kicsi Fiatok készülnek hamarosan a nagy és drága Maseratik szülőhelyén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","shortLead":"Éppen ezért a javaslat visszavonására szólítanak fel.","id":"20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14479973-fddf-4d57-a9ec-208c1e9c4061.jpg","index":0,"item":"3199cbe3-5fe4-41bf-933a-c99a1fdedda8","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_maszsz-cenzuratorveny-allasfoglalas","timestamp":"2025. május. 21. 16:04","title":"„Magyarország szégyene” – a szakszervezetek is kiakadtak az „átláthatósági” törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de ellenáll az időjárás viszontagságainak, és nagyságrendileg erősebb az acélnál.","shortLead":"Az amerikai InventWood nevű cég egy speciális eljárással olyan fát készített, ami rugalmas, könnyen kezelhető, de...","id":"20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/40a3f694-6797-451c-a5f7-32e19f340d98.jpg","index":0,"item":"23ee5a0f-0060-4b94-a61f-f5a8d28eb7f7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_inventwood-superwood-szuperfa-epitoanyag-tuzallo-fa","timestamp":"2025. május. 21. 08:03","title":"10x erősebb az acélnál, ráadásul tűzálló is az új amerikai szuperfa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A munkaerőhiány miatt Magyarországról, sőt a román határ túloldaláról sem biztosítható a debreceni akkugyár munkaerőigénye. A Fülöp-szigetekiek pedig „már bizonyítottak” megbízhatóságukkal és alkalmazkodóképességükkel.","shortLead":"A munkaerőhiány miatt Magyarországról, sőt a román határ túloldaláról sem biztosítható a debreceni akkugyár...","id":"20250520_A-CATL-megmagyarazta-miert-kell-felezer-Fulop-szigeteki-munkas-Debrecenbe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32e24c57-ddac-4249-95ef-e02a68cd1275.jpg","index":0,"item":"0961e9fd-d5fd-4bcf-9a8c-90588059dac0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_A-CATL-megmagyarazta-miert-kell-felezer-Fulop-szigeteki-munkas-Debrecenbe","timestamp":"2025. május. 20. 13:27","title":"A CATL megmagyarázta, miért kell félezer Fülöp-szigeteki munkás Debrecenbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]