Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"e385f9ee-da93-4587-87c8-3bf43e9b7a2a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új kamerát szereltek egy majdnem 40 éves teleszkópra Tenerifén, az eredmény pedig magáért beszél.","shortLead":"Új kamerát szereltek egy majdnem 40 éves teleszkópra Tenerifén, az eredmény pedig magáért beszél.","id":"20250523_tenerife-nap-8k-felvetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e385f9ee-da93-4587-87c8-3bf43e9b7a2a.jpg","index":0,"item":"c3a7b028-1aa3-4afc-8072-e52660a4c033","keywords":null,"link":"/tudomany/20250523_tenerife-nap-8k-felvetel","timestamp":"2025. május. 23. 19:03","title":"8K-s felvétel készült a Napról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d35e014d-6694-43fb-b671-fd4f06ec0d97.jpg","index":0,"item":"84b24d16-b7a3-46a8-b10f-c3ea761ed638","keywords":null,"link":"/tudomany/20250525_kh-atm-keszpenzfelvetel-kartya-nelkul-coop-hibrid-bolt-szeged-geoffrey-hinton-mesterseges-intelligencia-chrome-jelszocsere-agy-mikromuanyagok","timestamp":"2025. május. 25. 12:00","title":"Ez történt: Bevezették, hogy bankkártya nélkül is lehessen készpénzt felvenni, itt vannak a magyarok számai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","shortLead":"A KDNP-s politikust több nyugdíjasszervezet is felkereste az önkiszolgáló pénztárgépek problémájával.","id":"20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/865d158e-595b-4046-a51f-52c9fec54ed6.jpg","index":0,"item":"6e4ead95-cd2e-4fba-b23a-f1989ad7da7a","keywords":null,"link":"/kkv/20250524_simicsko-istvan-torvenymodositas-hagyomanyos-penztar-penztaros","timestamp":"2025. május. 24. 15:14","title":"Simicskó István törvénymódosítást javasol, hogy ne tűnjenek el a pénztárosok a boltokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"360","description":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig a lakásárak gyorsabban nőttek, mint a bérek, de ez hamarosan megfordulhat.","shortLead":"Rövid ideig gyengíti, hosszú távon viszont erősítheti az ingatlanpiaci keresletet, ha marad a magas infláció. Eddig...","id":"20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/737b5700-8fc3-4f9e-90b7-a956cf232013.jpg","index":0,"item":"70132786-51f4-44db-b699-4e87469639ea","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-ingatlanpiac-inflacio-berek-lakasarak","timestamp":"2025. május. 25. 08:30","title":"Közeleg az idő, amikor azok járhatnak jól, akik saját célra vennének lakást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt a vége, és a határon túli magyarokat szerinte eláruló és nemrég lemondott Gyurcsány után ideje az árulásban a stafétát átvevő Orbánnak is mennie. A Tisza elnöke a román népnek partnerséget kínált, a magyaroknak pedig emberséges, békés Magyarországot ígért – Európában.","shortLead":"Egymillió lépéses túrája végállomásán, Nagyváradon mondott beszédet Magyar Péter. Orbán Viktornak megüzente, hogy itt...","id":"20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/28c153b8-0c25-4777-bd25-20acaca0344b.jpg","index":0,"item":"5b04dd0b-52be-4452-b5a8-e88647ed4f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250524_A-vegso-visszaszamlalas-megkezdodott-Magyar-Peter-Nagyvaradrol-uzent-Orbannak-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 15:30","title":"Magyar Péter Nagyváradról üzent Orbánnak: „A rombolás, gyűlöletkeltés, árokásás a múlté, a végső visszaszámlálás megkezdődött!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","shortLead":"Az 51 éves támadó megsebesített egy középkorú nőt is, őt kórházba szállították. ","id":"20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56.jpg","index":0,"item":"a64c2078-2457-4f65-9ec5-181fef6dd93a","keywords":null,"link":"/itthon/20250525_keseles-tamadas-veszprem-megye-rendorseg-bunugy","timestamp":"2025. május. 25. 09:49","title":"Pápa környékén halálra késelte ismerősét egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a","c_author":"Galicza Dorina ","category":"360","description":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és intézmények sorában siralmasak az állapotok. A terület helyzetéről sokat elárul az is: mintha már a kormány is kezdene kimozdulni a gondok teljes tagadásának állapotából. A kormányfő magának is ellentmondva beszél az ágazat helyzetéről, a kancelláriaminiszter lát javítanivalót, a szaktárca vezetője pedig már a beismerésnél tart. Közben a lapunknak nyilatkozó gyermekvédelmi dolgozókból csak úgy dől a panasz.","shortLead":"Egyre súlyosabb a szakemberhiány a gyermekvédelemben, a kelleténél kétezerrel kevesebb nevelőszülő dolgozik, és...","id":"20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa0d9e9a-17e2-4d0c-8fb3-62fe7958128a.jpg","index":0,"item":"26fe9011-adc9-4d1c-892b-1e85ba66580a","keywords":null,"link":"/360/20250524_Orban-Viktor-gyermekvedelem-Pinter-Sandor-szakemberek-letszamhiany-ebx","timestamp":"2025. május. 24. 07:00","title":" „Ők azok a csecsemők, akik már nem is sírnak, mert nincs, aki felvenné őket” – lassan elrohad a gyermekvédelmi rendszer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","shortLead":"Salgado az amazonasi esőerdőről készített munkáiról vált híressé, az UNICEF jószolgálati nagykövete is volt. ","id":"20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f52cbc9e-2581-47e6-b28c-d6946103a919.jpg","index":0,"item":"91f56e4e-2883-4135-8307-2b818911fdb2","keywords":null,"link":"/kultura/20250523_Sebastiao-Salgado-francia-brazil-fotografus-unicef-nagykovet-fotografus-world-press-photo-amazonas-oserdo","timestamp":"2025. május. 23. 18:45","title":"Meghalt Sebastiao Salgado francia–brazil fotográfus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]