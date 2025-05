Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","shortLead":"Ha elfogadják a megfélemlítési törvényt, akkor lehet, hogy felhagy a videózással, és külföldre költözik.","id":"20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/334e73d5-d6df-4d17-8445-bd7adf9b53e9.jpg","index":0,"item":"3ff28cdf-5651-43b3-872c-8f6238562e4d","keywords":null,"link":"/itthon/20250521_Pottyondy-Edina-Csak-az-maradt-hogy-takarodjanak-de-ez-tul-nagy-ambicio-egy-pici-lanynak-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 08:58","title":"Pottyondy Edina: Csak az maradt, hogy takarodjanak, de ez túl nagy ambíció egy pici lánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c","c_author":"Rácz Gergő","category":"gazdasag","description":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati optimista várakozások az MBH új makrogazdasági előrejelzése szerint. A bank elemzői úgy látják: a növekedés elsődleges lába a fogyasztás lehet, miközben a többi sarokszám is stabilizálódik, és ezt a külső tényezők jó eséllyel javíthatják.","shortLead":"Az idei évi gazdasági teljesítmény elmarad a korábbi várakozásoktól, jövőre viszont már reálisabbak a kormányzati...","id":"20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2aee53-e25a-43e7-bf81-3dcaa9914e5c.jpg","index":0,"item":"f11432bf-1325-4fc4-ae5e-af53a3f3f286","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250521_mbh-prognozis-gdp-novekedes-gazdasag","timestamp":"2025. május. 21. 06:06","title":"Rontott előrejelzésén az MBH, de úgy látja, egy kis lökés kell és beindul a gazdaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének ellehetetlenítése.","shortLead":"A csomag központi eleme az orosz kőolajexport jelentős részét bonyolító féllegális árnyékflotta működésének...","id":"20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb4a62a8-7608-406f-ac00-f6f22c6419db.jpg","index":0,"item":"359e4b2f-bb07-4888-b580-df41976b03a2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250520_Hivatalos-Magyarorszag-a-17-haborus-szankcios-csomagot-is-megszavazta","timestamp":"2025. május. 20. 14:07","title":"Hivatalos: Magyarország a 17. „háborús” szankciós csomagot is megszavazta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41","c_author":"HVG","category":"elet","description":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük olyan nagy médiumok vezetői, mint a brit Guardian, az osztrák ORF vagy a lengyel Gazeta Wyborcza. Állásfoglalásukat változtatás nélkül közöljük.","shortLead":"22 országból 85 főszerkesztő és kiadóvezető áll ki a Fidesz „átláthatóságról szóló” törvényjavaslatával szemben, köztük...","id":"20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9c872fd-5ec0-4bef-b91e-635d66dc7c41.jpg","index":0,"item":"80076483-7ddc-4dfa-9fa3-3d4740c1c254","keywords":null,"link":"/elet/20250520_foszerkesztok-kiadovezetok-kozos-allasfoglalasa-atlathatosagi-torvenyjavaslat","timestamp":"2025. május. 20. 13:59","title":"Magyarország a szabad sajtó ellehetetlenítésére készül – Az EU-nak muszáj cselekednie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","shortLead":"A Spotify egy új lapot tett a mobilos alkalmazásba, hogy a felhasználók naprakészek maradhassanak a zenei életben.","id":"20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5bc1c9d-786e-4fb1-8e7b-1535aceedf12.jpg","index":0,"item":"fa6c2cf2-a418-4e9d-aee9-6a38e2622049","keywords":null,"link":"/tudomany/20250522_spotify-upcoming-releases-premier-megjelenes-uj-album-uj-zene","timestamp":"2025. május. 22. 10:03","title":"Itt találhatja meg a legújabb zenéket a Spotifyon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este az átláthatóságinak nevezett törvény ügyében. A Mi Hazánk és a román AUR képviselői hevesen védelmezték Orbán Viktort. ","shortLead":"Többször is elkeseredett kommentháborúra emlékeztetett az Európai Parlament feszült vitája szerda este...","id":"20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2b7ef76-40ee-402f-a8d1-830b7899852c.jpg","index":0,"item":"0034ca0a-20e0-4d70-bd77-37f401d2af69","keywords":null,"link":"/eurologus/20250521_ep-vita-atlathatosagi_torveny-europai-parlament-jogallamisag-ebx","timestamp":"2025. május. 21. 20:43","title":"„Arra várunk, hogy ellenzéki politikusok essenek ki az ablakon?” – az EP-ben vitáztak az „átláthatósági” törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","shortLead":"A bevált módszer most nem járt sikerrel.","id":"20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7b400b97-a2ba-40da-a34b-4e647b11f1f2.jpg","index":0,"item":"62a0bac7-2e19-4884-8b4c-2b3ef0a23eca","keywords":null,"link":"/elet/20250520_macska-drog-csempeszet-costa-rica-video","timestamp":"2025. május. 20. 15:17","title":"Drogcsempész macskát csíptek fülön egy Costa Rica-i börtönnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve bíbelődni ezzel, rábízhatja a böngészőre a dolgot.","shortLead":"Minden eddiginél egyszerűbb lesz az adatszivárgásban érintett jelszavak cseréje a Google Chrome-ban. Ha nincs kedve...","id":"20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7748c66b-2a68-4260-951e-e00e793b0f99.jpg","index":0,"item":"e8e1cb68-e7f3-4e09-bd80-b8d073f37006","keywords":null,"link":"/tudomany/20250521_google-chrome-bongeszo-jelszokezelo-szivargas-figyelmeztetes-jelszocsere-egyszeruen","timestamp":"2025. május. 21. 13:03","title":"Ha megjelenik ez az üzenet a Chrome-ban, nagy a baj – de egyetlen kattintással megoldhatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]