[{"available":true,"c_guid":"faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","shortLead":"„Ki a Tisza vizét issza, saját levét issza vissza”, idézte a korábbi kultúráért felelős államtitkár. ","id":"20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faf79285-cd65-42ea-8f91-8f6a98173570.jpg","index":0,"item":"1e969403-0b4f-4275-944b-97d7579a9b71","keywords":null,"link":"/kultura/20250525_Caramel-Szegedi-Borfesztival-fszfejek-Oxfordon-Hoppal-Peter-reakcio","timestamp":"2025. május. 25. 15:13","title":"Hoppál Péter közös fotóval és egy tiszás közmondással üzent Caramelnek a f*szfejezős beszéde után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Friedrich Merz szerint Ukrajna most már támadhatja az összes olyan oroszországi katonai célpontot, amit elér.","shortLead":"Friedrich Merz szerint Ukrajna most már támadhatja az összes olyan oroszországi katonai célpontot, amit elér.","id":"20250526_merz-oroszorszag-ukrajna-nyugati-fegyverek-celpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7f9a52be-5777-4998-8471-97cdc8cbd9e6.jpg","index":0,"item":"95d1d751-a2b6-4311-af36-5170b1a9e264","keywords":null,"link":"/vilag/20250526_merz-oroszorszag-ukrajna-nyugati-fegyverek-celpont","timestamp":"2025. május. 26. 16:01","title":"Merz: Már nem korlátozzák az ukránokat, hol csapjanak le az oroszokra a nyugati fegyverekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","shortLead":"A műsorvezető a TV2 Kincsvadászok című műsorában bukkant fel jótékonysági céljával. ","id":"20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e025907e-ea18-4df4-a097-c561ef6b9984.jpg","index":0,"item":"d8fb52a3-fe18-4f28-b703-a4ccfffd47b5","keywords":null,"link":"/elet/20250525_Rozsa-Gyorgy-herendi-balerina-hazomlas-baleset-tv2-kincsvadaszok","timestamp":"2025. május. 25. 12:10","title":"Rózsa György eladja Herendi-gyűjteményét, hogy a házomlásban lebénult balerinát támogassa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b","c_author":"Domány András","category":"vilag","description":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","shortLead":"Akár százezres tömeget is megmozgathatott a két jelölt akciója.","id":"20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a235cdaa-2cb6-4a9c-b16a-3c1155bf7c5b.jpg","index":0,"item":"a425c630-9047-4f9d-a7c4-49d1c3bbeeb0","keywords":null,"link":"/vilag/20250525_tomeggyules-lengyel-elnokvalasztas-varso-nawrocki-trzaskowski","timestamp":"2025. május. 25. 15:41","title":"Tömeggyűléseket tartanak Varsóban az elnökválasztás második fordulója előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb110c0e-e8c5-4bec-be19-45ff62c76c8a","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Megfelelő körülmények között szinte bárki hajlamos lehet arra, hogy tévhiteket és összeesküvés-elméleteket kövessen, nem csoda, hogy manapság már az elitben is egyre többen hangoztatnak efféle nézeteket. Mi az a tévhittölcsér és hogyan lehet lecsúszni benne? Miért hajlamosabbak a szemléletbeli eltévelyedésre azok, akik anyagi gondokkal küszködnek vagy narcisztikus személyiségek? ","shortLead":"Megfelelő körülmények között szinte bárki hajlamos lehet arra, hogy tévhiteket és összeesküvés-elméleteket kövessen...","id":"20250524_Ezert-latjuk-sokan-torz-lencsen-at-a-vilagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb110c0e-e8c5-4bec-be19-45ff62c76c8a.jpg","index":0,"item":"54cf7d60-776f-425f-8c69-06dbb791ee5a","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250524_Ezert-latjuk-sokan-torz-lencsen-at-a-vilagot","timestamp":"2025. május. 24. 18:40","title":"Ezért látjuk sokan torz lencsén át a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f","c_author":"Ligeti Nagy Tamás","category":"360","description":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló erejét a boldogság és a vezeklés időtlen passiójátékaként mutatta be a Radnóti Miklós Színház.","shortLead":"Lars von Trier dán rendező filmklasszikusa, a Hullámtörés színpadi adaptációjában Isten teremtő akaratát és romboló...","id":"20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e6470df-f969-49e5-b4a6-658a6703434f.jpg","index":0,"item":"183d7bac-de56-4d76-9dff-b5a6099d8563","keywords":null,"link":"/360/20250525_hvg-hullamtores-lars-von-trier-radnoti-miklos-szinhaz","timestamp":"2025. május. 25. 14:30","title":"„Az elhunyt jóságban szenvedett” – a Radnóti Színház feldolgozásában nem zúgnak a harangok, mint Lars von Trier filmjében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk korlátlanul kiaknázható erőforrásként. Pedig már akkorák az igényeink, és olyan ütemben használjuk ki a természetet, hogy az egyre inkább a kárára válik. Mintha minden halat kihalászna a tóból a helyi halgazdaság. Partha Dasgupta közgazdász, a Cambridge-i Egyetem professzora a Pázmány Péter Katolikus Egyetemen igyekezett közgazdász-nyelvre lefordítani az ökológiai válságot, ami egyben a végletekig kifacsart természeti tőke válsága.","shortLead":"Nem jól mutatja a GDP az emberiség fejlődését, mert nem számol egy nagyon fontos összetevővel, amit nem kezelhetünk...","id":"20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf0129e1-efd5-46ae-87d0-7d34b973e225.jpg","index":0,"item":"9599a080-4c61-492a-b029-6aa6b774a3fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250525_partha-dasgupta-kozgazdasz-professzor-eloadas-interju-gdp-termeszeti-toke-bioszfera-fenntarthatosag","timestamp":"2025. május. 25. 12:35","title":"Ki kellene törnünk a GDP mágikus köréből, de túlságosan is rabjai vagyunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","shortLead":"Tavaly év végén már többször is próbálkoztak, sikertelenül.","id":"20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c32c6cf8-b7f0-4baa-ba41-860dc32ef852.jpg","index":0,"item":"6924196c-d9b3-4b78-a754-05c2ecfe4f70","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Magyar-Peterek-ujra-megprobaljak-atadni-a-gyermekotthonoknak-szant-ajandekokat","timestamp":"2025. május. 26. 08:40","title":"Magyar Péterék újra megpróbálják átadni a gyermekotthonoknak szánt ajándékokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]