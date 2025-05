Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","shortLead":"A világ legrégebbi teljes emberi ujjlenyomatát találták meg spanyol tudósok, akik alaposan ki is elemezték a leletet.","id":"20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85613025-8b0c-46f9-8383-834ecc0d4ad3.jpg","index":0,"item":"e99e99b2-cb1f-4ed8-96e1-59324fc9841b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_vilag-legregebbi-ujjlenyomata-neandervolgyi-ember-felfedezes","timestamp":"2025. május. 27. 11:03","title":"Megtalálták a világ legrégebbi ujjlenyomatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1260e66e-37c1-4753-9623-9dd3fc716d6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Scuderia Cameron Glickenhaus legfrissebb újdonsága lényegében egy közutakra szabadított Le Mans Hypercar.","shortLead":"A Scuderia Cameron Glickenhaus legfrissebb újdonsága lényegében egy közutakra szabadított Le Mans Hypercar.","id":"20250527_3-ules-jar-1000-loero-melle-a-legujabb-hiperautoban-scg-007","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1260e66e-37c1-4753-9623-9dd3fc716d6b.jpg","index":0,"item":"3a8fe631-a739-4b47-82c4-b7d7628f895b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_3-ules-jar-1000-loero-melle-a-legujabb-hiperautoban-scg-007","timestamp":"2025. május. 27. 07:21","title":"3 ülés jár 1000 lóerő mellé a legújabb biturbó V8-as hiperautóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","shortLead":"Már többtucatnyian jelezték, hogy részt vennének a június 28-ra rendezett felvonuláson.","id":"20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78cdd591-37e3-4625-8f1d-218eec881225.jpg","index":0,"item":"cd51a209-d73b-4d16-b455-8a02a34836da","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_EP-kepviselok-Budapest-Pride-ellenzek-sokszinu-Magyarorszag","timestamp":"2025. május. 26. 11:47","title":"EP-képviselőket toboroz az ellenzék a Pride-ra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"733d7e24-ed3b-498f-8074-daa623b25268","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvége arról szólt, hogy magyar zenészek az orbáni gyűlöletpolitika ellenében szólaljanak fel a színpadokon: Caramel és a Halott Pénz mellett a Quimby frontembere is arról beszélt, hogy összetartozunk akkor is, ha el akarnának választani bennünket.","shortLead":"A hétvége arról szólt, hogy magyar zenészek az orbáni gyűlöletpolitika ellenében szólaljanak fel a színpadokon: Caramel...","id":"20250526_Kiss-Tibi-Ne-hagyjatok-hogy-elvalasszanak-titeket-caramel-halott-penz-marsalko-david","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/733d7e24-ed3b-498f-8074-daa623b25268.jpg","index":0,"item":"506ace3c-c1c8-44b6-af84-80c7e13d0cdf","keywords":null,"link":"/elet/20250526_Kiss-Tibi-Ne-hagyjatok-hogy-elvalasszanak-titeket-caramel-halott-penz-marsalko-david","timestamp":"2025. május. 26. 09:38","title":"Kiss Tibi: „Ne hagyjátok, hogy elválasszanak titeket!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok napirendjén szerepelt a magyar jogállamiság ügye, különös tekintettel a gyülekezési törvény módosítására és a poloskatörvényre. Bóka János szerint hiába kéri az Európai Bizottság a kormánytól az „átláthatósági” törvénytervezet visszavonását, az egyéni képviselői indítványra, nem pedig kormányjavaslatra került a parlament elé. A magyar kormány egy vétóval koronázta meg a mai napot.","shortLead":"Az európai ügyek minisztere szerint politikai hisztériakeltés és nyomásgyakorlás, hogy ismét az uniós tagállamok...","id":"20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0fba986-ccec-49e4-84c7-e1ec43a493ee.jpg","index":0,"item":"3c11a40e-393a-44f0-91ef-22a4c4788be5","keywords":null,"link":"/eurologus/20250527_jogallamisag-hetes-cikk-boka-janos_pride-poloska-torveny-ebx","timestamp":"2025. május. 27. 21:16","title":"Bóka János a meghallgatás után: A kormány nem tudja visszavonni az „átláthatósági” törvényt, mert nem ők terjesztették be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért veszélyben érezték a lap függetlenségét. Tavaly decemberi kinevezésekor még a hazai sajtópiac megkerülhetetlen szereplőjévé akarta tenni a hirado.hu-t.","shortLead":"Szalai Szabolcs 2020-ban csatlakozott az Indexhez, miután a lap teljes addigi szerkesztősége távozott, amiért...","id":"20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a38ad0d-c3e2-4c03-9f28-14eb5ca0e614.jpg","index":0,"item":"3e4d6270-c09f-4875-95cf-5a9b0ae13607","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_szalai-szabolcs-hiradohu-index-foszerkeszto-tavozas","timestamp":"2025. május. 28. 07:56","title":"Fél év után távozik is a hirado.hu Indextől igazolt főszerkesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem vett ki osztalékot feleségével közös cégéből.","shortLead":"A Forbes influenszerlistáján ötödik helyen álló Nessaj cége eddigi legjobb évét zárta, a tartalomgyártó azonban nem...","id":"20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/416332a2-ba66-46c8-a23b-a0dd985d5dc3.jpg","index":0,"item":"3126c3cc-5e88-4983-b50e-66cfacdebda5","keywords":null,"link":"/kkv/20250527_nessaj-emcee-bt-beszamolo-eredmeny-nyereseg-influenszer","timestamp":"2025. május. 27. 15:23","title":"125 milliós profitot termelt az egyik legnépszerűbb hazai influenszer, Nessaj cége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","shortLead":"A miniszter azt követően szólalt meg, hogy Magyar Péter az „emberarcú fideszeseket” arra kérte, húzzák be a kéziféket.","id":"20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8879a74b-04b4-4408-b597-29c66bcccee7.jpg","index":0,"item":"c5979c40-9331-49e8-aa21-e100813a1a3d","keywords":null,"link":"/itthon/20250526_Gulyas-Gergely-Magyar-Peter-Ruszin-Szendi-Romulusz-letartoztatas-ukran-kemek-ebx","timestamp":"2025. május. 26. 14:24","title":"Gulyás Gergely reagált a Ruszin-Szendi letartóztatásáról szóló vádra: Aki nem működött együtt ukrán kémekkel, annak nincs mitől tartani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]