[{"available":true,"c_guid":"6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről szóló dokumentumot vetett össze műholdképekkel. Az elmúlt évtizedben gyors tempóban fejlesztették a rakétasilókat és -bázisokat.","shortLead":"Két sajtóorgánum több mint kétmillió, nukleáris bázisok modernizációjának és építésének közbeszerzéseiről és terveiről...","id":"20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6174161a-fe25-4de5-8ab5-17ea5bd4a7d0.jpg","index":0,"item":"3d9eb6f1-b99c-4387-a823-cfb9cc469402","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_Kiszivarogtak-az-orosz-nuklearis-modernizacio-dokumentumai","timestamp":"2025. május. 28. 17:53","title":"Kiszivárogtak az orosz nukleáris modernizáció dokumentumai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos megbetegedés is kimutatható.","shortLead":"Svájci kutatók olyan tesztet fejlesztettek, ami a menstruációs vér összetételét elemzi ki, így akár a daganatos...","id":"20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/964ff68e-94d0-4717-825e-aecee3da3be4.jpg","index":0,"item":"bacdd661-d490-4e45-86f6-14f82cfb7ae3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250527_menstruacio-ver-elemzes-vizsgalat-diagnosztika-menstruai","timestamp":"2025. május. 27. 18:03","title":"Kielemzi a menstruációt az új egészségügyi betét, életet menthet a fejlesztés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","shortLead":"A látványos megjelenésű Bovensiepen Zagato végsebessége meghaladja a 300 km/h-t.","id":"20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8d17c5a-610d-48ad-b94b-4f8c114bdca4.jpg","index":0,"item":"0bc1076b-c311-4b89-af0f-fb66592ca545","keywords":null,"link":"/cegauto/20250527_szemrevalo-alruhas-bmw-sportkupe-bovensiepen-zagato","timestamp":"2025. május. 27. 06:41","title":"Szemrevaló álruhás BMW sportkupé tűnt fel a színen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","shortLead":"Az első magyar űrhajós a Magyar Érdemrend parancsnoki keresztjét kapta meg.","id":"20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c6aaab3-1006-4dcb-87a7-dee577d6f585.jpg","index":0,"item":"d0ddb6ed-58e0-402e-ad8c-ae45b949690d","keywords":null,"link":"/itthon/20250527_Kituntettek-Farkas-Bertalant","timestamp":"2025. május. 27. 06:26","title":"Kitüntették Farkas Bertalant","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához nincs elég támogató. Németország és Franciaország is csatlakozott azokhoz az államokhoz, amelyek nem szeretnék annyiban hagyni, hogy Magyarország nem engedi megtartani az idei Pride-ot. Az új német kancellár, Friedrich Merz az eddigi legkeményebb jelzést küldte. Egy amerikai filozófus szerint az USA a fasizmus útjára lépett. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Egyre nagyobb az elégedetlenség az Unióban azzal szemben, amit a Fidesz művel, de a magyar szavazati jog megvonásához...","id":"20250527_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"177c53d2-6323-4024-8be5-d0c6c38f207c","keywords":null,"link":"/360/20250527_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. május. 27. 10:26","title":"Több témában is előveszi Magyarországot az EU, de a „nukleáris opció” bevetésénél még nem tart","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is egyértelmű, hogy kire utalt, amikor 1957 óta első brit uralkodóként megnyitotta a kanadai parlament ülését.","shortLead":"Donald Trump nevét ugyan nem mondta ki a Kanada államfőjeként is szolgáló III. Károly király, azonban így is...","id":"20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/31ee95f5-574b-417a-8d66-606a5e4fb906.jpg","index":0,"item":"df043a2f-f41c-4a40-849d-cfd7c737fb42","keywords":null,"link":"/vilag/20250528_donald-trump-kanada-karoly-kiraly-usa-parlament-beszed-nagy-britannia","timestamp":"2025. május. 28. 05:37","title":"Trumpnak üzent III. Károly a kanadai parlamentben elmondott beszédében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","shortLead":"Három ember ellen indult eljárás, egyet előállítottak.","id":"20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de1771d1-c88e-4553-ac2d-a0237df7ce54.jpg","index":0,"item":"7d7740e3-5808-4faa-87df-f4075e68ea8d","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_hadhazy-akos-tuntetes-feljelentes","timestamp":"2025. május. 28. 08:39","title":"Feljelentették Hadházy Ákost a keddi tüntetés után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","shortLead":"A főpolgármester kitart amellett, hogy a főváros nem lehet nettó befizető a szolidaritási hozzájárulás által.","id":"20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f7877f7-59ee-4515-959d-1f5d8faf6763.jpg","index":0,"item":"9898d09a-82a0-4f8b-9811-81aae755cf5c","keywords":null,"link":"/itthon/20250528_Karacsony-Gergely-fovarosi-kozgyules-koltsegvetes-szolidaritasi-ado-ebx","timestamp":"2025. május. 28. 10:04","title":"Karácsony Gergely: Nem budapesti közfeladat az állami költségvetési lyukak finanszírozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]