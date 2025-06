Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Továbbra is a nemzetiségi területekről került ki a legtöbb halott. A veszteséglistát Tuva vezeti, utána jön Burjátföld, majd az Altaj Köztársaság.","shortLead":"Továbbra is a nemzetiségi területekről került ki a legtöbb halott. A veszteséglistát Tuva vezeti, utána jön Burjátföld...","id":"20250530_ujsagiro-bbc-orosz-vesztesegek-ukrajna-nemzetisegek-tuva-burjatfold-altaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fe2aab0-3954-4748-8e1b-f73424489d55.jpg","index":0,"item":"cd3696e4-f8d8-4681-b21a-c58a7d1e6204","keywords":null,"link":"/vilag/20250530_ujsagiro-bbc-orosz-vesztesegek-ukrajna-nemzetisegek-tuva-burjatfold-altaj","timestamp":"2025. május. 30. 14:08","title":"Újságírók név szerint azonosítottak 110 ezer olyan orosz katonát, akik az ukrajnai háborúban haltak meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának határidején. Ez rendkívül rossz hír Magyarország számára, mert 10,4 milliárd euró végleges elveszítését jelentheti.","shortLead":"Az Európai Bizottság várhatóan a jövő héten jelenti be, hogy nem módosít a helyreállítási alapok felhasználhatóságának...","id":"20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9db0789-e807-4b84-9973-29f5629658a4.jpg","index":0,"item":"cafae740-046c-4a18-bcb3-6285e36d2b97","keywords":null,"link":"/eurologus/20250530_rrf_unios-forrasok_europai-bizottsag_korrupcio","timestamp":"2025. május. 30. 14:06","title":"A helyreállítási alapok 10 milliárd euróját véglegesen bukhatja Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","shortLead":"Garancsi István 14, Habony Árpád 7 milliárd forinthoz jutott hozzá.","id":"20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ca7f84c4-22b0-4bc6-9601-0ed78776489a.jpg","index":0,"item":"1b39d26a-4a38-46db-92cd-3296b93f5799","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_garancsi-habony-kaszino-beszamolo-nyereseg-osztalek","timestamp":"2025. május. 30. 15:14","title":"Több osztalékot tudott Garancsi István és Habony Árpád kivenni a kaszinócégükből, mint amennyi a nyereség volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán visszafogottan reagál, amire megvan a jó oka – írja kommentárjában Antonio Fumagalli, a svájci lap brüsszeli tudósítója.","shortLead":"Magyarország évek óta módszeresen megsérti a demokratikus alapjogokat, ám a többi uniós állam eddig csupán...","id":"20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d45b643b-1d2a-47a7-bacb-0b6dac80c65c.jpg","index":0,"item":"02c5f2b5-ebab-413a-a4a2-1621e3fbaec3","keywords":null,"link":"/360/20250530_Neue-Zurcher-Zeitung-EU-Orban-Magyarorszag-szavazati-jog-megvonasa","timestamp":"2025. május. 30. 15:45","title":"Neue Zürcher Zeitung-vélemény: Az EU-nak egyelőre nem ajánlott bevetnie a „nukleáris opciót” Orbán ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","shortLead":"A jegybank közzétette éves jelentését, az ingatlanos cégben közel 50 milliárd forintos értékvesztést számoltak el.","id":"20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7420b10e-7482-4c62-9f11-32c22347fb4a.jpg","index":0,"item":"bccc7d37-c27e-4e89-b819-5a3b96ec0898","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250531_Az-MNB-ingatlanos-cege-473-milliard-forintot-bukott","timestamp":"2025. május. 31. 09:14","title":"Az MNB ingatlanos cége 47,3 milliárd forintot bukott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"gazdasag","description":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek közül. A gyártó a cseh Aero Vodochody, amelybe már régen bevásárolta magát a NER: a tulajdonrész előbb Szalay-Bobrovniczky Kristófé volt, aztán Hernádi Zsolthoz, majd Habony Árpádhoz került.","shortLead":"Megérkezett Kecskemétre az első három darab a nagyjából 70 milliárd forintba kerülő 12 Skyfox kiképző repülőgépek...","id":"20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5aa56737-d517-40d2-a354-b5045543f8a3.jpg","index":0,"item":"072e0f8c-00b0-46bb-aa44-7ea67f8cd1e2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250530_l39-skyfox-habony-arpad-szalay-bobrovniczky-kristof-leszallitott-repulogepek-magyar-honvedseg","timestamp":"2025. május. 30. 16:22","title":"Leszállította a Honvédségnek az első három gyakorlógépet a már Habony Árpád résztulajdonában álló cseh gyár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése. Most is egy újabb világrekordot mondhat a magáénak ennek köszönhetően.","shortLead":"Igencsak jól jött és jön a korszerű grafikus processzorairól ismert Nvidiának a mesterséges intelligencia előretörése...","id":"20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2baa532-937c-4a21-b3c6-4d0c492ed8a5.jpg","index":0,"item":"4150cfdc-7ae1-40e6-81fb-f42861ac9b94","keywords":null,"link":"/tudomany/20250531_nvidia-a-mesterseges-intelligencia-benchmark-teljesitmeny","timestamp":"2025. május. 31. 20:03","title":"Megvan az új világrekord, új korszak jöhet: már ennyire gyors a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd","c_author":"HVG","category":"360","description":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","shortLead":"A walesi operaénekes a Nemzeti Filharmonikusokkal, Fischer Ádám vezényletével lép fel.","id":"20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8e9354fd-34db-4885-8cae-9082151491bd.jpg","index":0,"item":"35e855c8-5f74-40de-8b1f-99d049bcf3d1","keywords":null,"link":"/360/20250530_Bryn-Terfel-basszbariton-Mupa-koncert-wagner-junius-8","timestamp":"2025. május. 30. 18:33","title":"Wagner a Müpában a robusztus basszbariton és showman, Bryn Terfel tálalásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]