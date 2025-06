Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","shortLead":"Vaszily Miklóst arról is kérdezték, hogy lesz-e saját műsora Szoboszlai Dominiknak.","id":"20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670eb4b5-5ae5-47e7-9a80-c67e178142b1.jpg","index":0,"item":"599e1d14-6e25-4ac0-9cdc-c03f72a2e5a1","keywords":null,"link":"/elet/20250602_vaszily-miklos-tv2-vezerigazgato-hunyadi-szoboszlai-dominik-liverpool-penzugyek","timestamp":"2025. június. 02. 11:29","title":"TV2-vezér: Nem lesznek fizetősek a Liverpool meccsei, lehet második évada a Hunyadinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak az enyhítések, és tud-e élni velük a szír kormány.","shortLead":"Az amerikai és európai szankciók részbeni feloldása esélyt adhat Szíriának az újjáépítésre, de kérdés, meddig jutnak...","id":"20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/614714d0-15c3-4567-9742-be278ffd0d78.jpg","index":0,"item":"012f4eb5-bcb6-4d99-af56-8583508d818b","keywords":null,"link":"/360/20250601_amerikai-konnyitesek-szirianak-gazdasagi-letkerdes-szankciok-az-atvaltozas-utja","timestamp":"2025. június. 01. 15:30","title":"Olyan gyorsan oldják fel a szankciókat, hogy Szíria nehezen alkalmazkodik hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","shortLead":"A társaság megegyezett a befektetőkkel, szigorú feltételek mellett megmenekült a műtrágyagyártó.","id":"20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfa2dcdc-2cf0-4819-85c9-89b850fec8c2.jpg","index":0,"item":"b3c92847-3f22-45b5-a146-58fc6f2fa6d7","keywords":null,"link":"/kkv/20250602_Bige-Laszlo-Nitrogenmuvek-elzalogositas-csod-megmenekules-mutragyagyar","timestamp":"2025. június. 02. 07:55","title":"Bige László mindent elzálogosított, de sikerült életben tartania a Nitrogénműveket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal a hasonló site-októl. De persze volt egy fontos különbség: a felület mögött egy titkos bejelentkezési oldal bújt meg.","shortLead":"Lézerkardok, Yoda-idézetek – valójában semmiben sem különbözött a CIA által üzemeltetett Star Wars rajongói oldal...","id":"20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d47a407f-3f11-43e8-b91d-8b2e24d00e80.jpg","index":0,"item":"1fd912b0-5370-45a1-b405-d6a1f3c02677","keywords":null,"link":"/tudomany/20250601_star-wars-rajongoi-oldalon-cia-kemek-kapcsolattartas","timestamp":"2025. június. 01. 08:03","title":"Ezen a nyilvános weboldalon tartotta kapcsolatot a CIA a kémjeivel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kisföldalatti kivételével.","shortLead":"A Kisföldalatti kivételével.","id":"20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7792b1b-9ea0-4c20-b277-ab7e91d56cd6.jpg","index":0,"item":"918154db-78fa-4f75-97cf-6934c1d0d0f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250601_metro-tovabb-jar-meghosszabbitott-uzemido-BKK","timestamp":"2025. június. 01. 08:45","title":"Mától tovább járnak a metrók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6","c_author":"Tiszai Balázs","category":"360","description":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra járatják. A régió gázelosztó központja Magyarország lett, a teljes délkelet-európai/balkáni régió függése az orosz gáztól a 2021-es szinthez képest csaknem megduplázódott. Egy friss tanulmány szerint a Gazprom ennél is többet akar, és van is még mozgástere.","shortLead":"Ukrajnán keresztül már nem küldenek gázt, cserébe a hozzánk Szerbia felől belépő Török Áramlat csővezetéket csúcsra...","id":"20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/444b5a75-0d88-4e07-891a-776a738305a6.jpg","index":0,"item":"e811f671-a13c-4b11-9525-88a5d82a02dc","keywords":null,"link":"/360/20250602_orosz-gaz-gazfuggoseg-Gazprom-Balkan-magyar-segitseg-elosztokozpont-Magyarorszag-Torokorszag-BOTAS-MVM-MET","timestamp":"2025. június. 02. 09:45","title":"Magyarország hathatós segítségével Moszkvának az egész régiót sikerült visszaszoktatnia az orosz gázra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","shortLead":"A napos idő mellett azért előfordulhatnak záporok, zivatarok. ","id":"20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db13752d-0585-4973-be23-bc80076f1865.jpg","index":0,"item":"4e21e2d6-d718-421c-8493-bf1d9b89c802","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Kezdetet-veszi-az-idei-ev-eddigi-legmelegebb-hete-mar-hetfon-34-fok-lehet","timestamp":"2025. június. 02. 06:44","title":"Kezdetét veszi az idei év eddigi legmelegebb hete, már hétfőn 34 fok lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf1e4e9b-c27c-490b-a5fc-51224d003c8e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan járművekkel bővül majd a flotta, amikkel hatékonyan fel lehet venni a harcot az erdőtüzek ellen.","shortLead":"Olyan járművekkel bővül majd a flotta, amikkel hatékonyan fel lehet venni a harcot az erdőtüzek ellen.","id":"20250602_Tobb-mint-50-uj-tuzoltoautot-vesz-a-katasztrofavedelem-18-milliard-forintos-unios-tamogatassal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cf1e4e9b-c27c-490b-a5fc-51224d003c8e.jpg","index":0,"item":"a702b035-63cd-43a6-9ccf-f062a114d086","keywords":null,"link":"/itthon/20250602_Tobb-mint-50-uj-tuzoltoautot-vesz-a-katasztrofavedelem-18-milliard-forintos-unios-tamogatassal","timestamp":"2025. június. 02. 13:08","title":"Uniós támogatással vesz 51 tűzoltóautót a katasztrófavédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]