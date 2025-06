Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","shortLead":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","id":"20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74.jpg","index":0,"item":"dcb4ef77-a004-493e-a4af-4864120fd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. június. 03. 11:31","title":"Kínos kudarc eddig az elektromos Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","shortLead":"Az elmúlt 140 évben csak kétszer esett ennyire kevés eső az országban.","id":"20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a2ec3c-9896-4f8a-8299-678b59c43ec2.jpg","index":0,"item":"2be38788-cd9f-4388-8127-66739e6f0873","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_Tortenelmi-aszaly-sujtja-Nemetorszagot","timestamp":"2025. június. 03. 08:31","title":"Történelmi aszály sújtja Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","shortLead":"Paolo Dall’Oglio a jezsuita rend szerzeteseként szolgált a Közel-Keleten.","id":"20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79e73eca-ae6f-4cd7-b2c2-105a4173c324.jpg","index":0,"item":"a156127a-0d6e-4d12-b405-68abf9439e76","keywords":null,"link":"/vilag/20250603_sziria-eltunt-olasz-szerzetes-tomegsir-holttest","timestamp":"2025. június. 03. 16:31","title":"Szíriai tömegsírban találhatták meg egy 2013-ban elrabolt olasz szerzetes holttestét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","shortLead":"2023-hoz képest csökkent ugyan, de így is 39 milliárddal gazdagodott a felcsúti cégtulajdonos.","id":"20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56805d3d-dc3c-4520-bed7-165060fced64.jpg","index":0,"item":"e746c57e-24fc-46d7-8061-489cc58683ac","keywords":null,"link":"/kkv/20250603_meszaros-lorinc-v-hid-dobbenetes-nyereseg","timestamp":"2025. június. 03. 12:35","title":"Mészáros Lőrinc vasútépítő cége is döbbenetes nyereséget produkált","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","shortLead":"Takács Péter egészségügyi államtitkár tavaly személyesen adta át az új épületet.","id":"20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32567e8a-723d-422a-9213-9dd954805ab3.jpg","index":0,"item":"06179ad9-989b-4466-b153-937b7f8d4f86","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Egy-eve-uresen-all-az-Ujbudai-Egynapos-Sebeszet","timestamp":"2025. június. 04. 05:34","title":"Egy éve üresen áll a tavaly átadott Újbudai Egynapos Sebészet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség május 31-én indította útnak a Voyager–1 és a Voyager–2 felé ifj. Johann Strauss remekművét, a Kék Duna keringőt, amely 23 óra 3 perc alatt tette meg a 24,9 milliárd kilométert.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség május 31-én indította útnak a Voyager–1 és a Voyager–2 felé ifj. Johann Strauss remekművét...","id":"20250603_voyager-urszonda-ifj-johann-strauss-kek-duna-keringo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/339ab16e-715c-43a8-9994-bbe31d627836.jpg","index":0,"item":"f833b2f2-9b2a-45d8-86db-702f80eedaef","keywords":null,"link":"/tudomany/20250603_voyager-urszonda-ifj-johann-strauss-kek-duna-keringo","timestamp":"2025. június. 03. 13:03","title":"Lejátszották a Voyager űrszondáknak a világűr nem hivatalos himnuszát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek kenyeret. Az egykori összetevők rokonfajtáit használják, és az már csak kellemes ráadás, hogy fölöttébb szárazságtűrő növényekről van szó.","shortLead":"Nem tud lépést tartani a kereslettel egy helyi pékség Törökországban, miután egy ötezeréves recept alapján készítenek...","id":"20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d3f2ea44-f74f-4949-8e6d-4642dca894cc.jpg","index":0,"item":"a2bc8390-8fe6-43c5-b7ee-3348c5b12722","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_regeszeti-lelet-5000-eves-kenyer-recept-kolluoba-hoyuk","timestamp":"2025. június. 04. 08:03","title":"Elővettek egy 5000 éves kenyérreceptet, és az emberek nem tudnak betelni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben, a vízben fellépő hőhullámok pedig sokkal gyakoribbak – derül ki a klímaváltozással foglalkozó Másfélfok közleményéből.","shortLead":"Az utóbbi három évtizedben a Balaton vize háromszor annyit melegedett, mint az azt megelőző több mint 120 évben...","id":"20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60dd5166-098a-4efd-bdfd-b9da9442b36d.jpg","index":0,"item":"c87a2bbe-106f-4c7f-83ea-d59ad7f933a2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_Veszesen-felgyorsult-a-Balaton-vizenek-melegedese","timestamp":"2025. június. 04. 07:00","title":"Vészesen felgyorsult a Balaton vizének melegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]