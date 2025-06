Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári szolgálatra is, nekik három hónapot kell lehúzniuk.","shortLead":"Mindössze két hónapra kell egyenruhát húzniuk a fiataloknak, amiért komoly fizetést kapnak. Lehetőség van polgári...","id":"20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f09e02a2-e861-41c3-b8de-a0f9ec33253f.jpg","index":0,"item":"7c85115c-7f9a-4470-be19-183038c3e692","keywords":null,"link":"/vilag/20250604_kotelezo-sorkatonai-szolgalat-horvatorszag","timestamp":"2025. június. 04. 13:58","title":"Ismét kötelező lesz ősztől a sorkatonai szolgálat Horvátországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Részletezte a KSH, miből állt össze a döbbenetesen rossz GDP-adatunk. Az ipar csúnyán húzza vissza a magyar gazdaságot, a cégek alig kezdenek bele beruházásokba, egyedül az segít, hogy az emberek már bátrabban költenek, mint a nagy infláció alatt.","shortLead":"Részletezte a KSH, miből állt össze a döbbenetesen rossz GDP-adatunk. Az ipar csúnyán húzza vissza a magyar gazdaságot...","id":"20250603_ksh-gdp-reszletes-ipar-szolgaltatas-vasarlas-fogyasztas-valsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/272b5397-be53-4ba3-895a-7968ecc2e8d6.jpg","index":0,"item":"5a94fc92-4c29-44e4-965e-ab78a06e0064","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250603_ksh-gdp-reszletes-ipar-szolgaltatas-vasarlas-fogyasztas-valsag-ebx","timestamp":"2025. június. 03. 08:32","title":"Repülőrajtot ígértek, zuhanás lett – megmutatta a KSH, mitől kezdte a gazdaság ilyen szörnyen az évet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ideiglenes átadási letartóztatásba került egy magyar állampolgárságú nő, akit Németországban gyilkossággal gyanúsítanak. Egy német hatósági papírra várnak, ha megérkezik, akkor kint indulhat vele szemben eljárás.","shortLead":"Ideiglenes átadási letartóztatásba került egy magyar állampolgárságú nő, akit Németországban gyilkossággal...","id":"20250603_Gyilkossaggal-gyanusitott-magyar-no-atadasat-kerik-a-nemetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0522fa81-85e7-4a55-b624-7d2b3de48f23.jpg","index":0,"item":"7ef5627c-a177-44b5-841a-76f8d262ea72","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Gyilkossaggal-gyanusitott-magyar-no-atadasat-kerik-a-nemetek","timestamp":"2025. június. 03. 08:58","title":"Gyilkossággal gyanúsított magyar nő átadását kérik a németek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","shortLead":"Plusz szép kis pénzbírság, mert a kocsi műszakija négy éve lejárt.","id":"20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d66e88c-7d23-44ce-b22b-295122fb6179.jpg","index":0,"item":"35416604-fac3-4f61-acd4-29109b01e63b","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_driftelt-kombi-Lada-panelparkoloban-rendorseg-video","timestamp":"2025. június. 03. 08:23","title":"Videó: Nem értékelte a lakossági Lada-driftet a rendőrség – hat hónap eltiltás járt érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3","c_author":"Szomolányi Katalin","category":"360","description":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe juthat a mondás, hogy „a pokolba vezető út is jó szándékkal van kikövezve”.","shortLead":"Szabályok, elvárások, hitelfelvétel, konkurencia. Mióta megszületett az EU-s javaslatcsomag, újra meg újra eszünkbe...","id":"20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2c8d9fe-6f09-4c40-a415-8c20d11179a3.jpg","index":0,"item":"2c47cab7-98e1-461e-9660-3f96f2a5386d","keywords":null,"link":"/360/20250603_hvg-velemeny-esg-vallalatok-szomolanyi-katalin","timestamp":"2025. június. 03. 18:30","title":"Ki-ki tegye fel a kérdést a saját cégével kapcsolatban: miért foglalkozik fenntarthatósággal?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté frakcióvezető azt mondja, csúszik a döntés, mert még dolgoznak a szövegen. Ősz előtt nem is terveznek szavazni róla. Ezzel az idei 1 százalékos szja-felajánlások valószínűleg az eredeti szándék szerinti kedvezményezettekhez megérkezhetnek.","shortLead":"Eddig úgy volt, hogy már jövő héten szavazhat a parlament az átláthatóságinak nevezett törvényről, most Kocsis Máté...","id":"20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe04ee46-ef51-440e-9239-0bfb98fe339d.jpg","index":0,"item":"7590728c-8aa0-4569-ad00-a031396e116d","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Kocsi-Mate-az-atlathatosagi-torveny-vitaja-meg-mindig-zajlik","timestamp":"2025. június. 04. 13:33","title":"Megijedtek a megfélemlítési törvénytől? A Fidesz szavazás helyett még dolgozik a szövegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","shortLead":"A villanyautó-mániás Kínában is csak 58 darabot adtak el a megjelenése óta. ","id":"20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4b5dc714-62f3-461b-a8ce-6a174a8bba74.jpg","index":0,"item":"dcb4ef77-a004-493e-a4af-4864120fd091","keywords":null,"link":"/cegauto/20250603_Kinos-kudarc-eddig-az-elekromos-Mercedes-G-osztaly","timestamp":"2025. június. 03. 11:31","title":"Kínos kudarc eddig az elektromos Mercedes G-osztály","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","shortLead":"Két agyagkatonát is megrongált a hatóságok szerint mentális betegségben szenvedő férfi.","id":"20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/359fa1f7-d478-42e9-8ec4-1ec76f94fd88.jpg","index":0,"item":"0fcdc493-190b-4c8e-9fe7-5542f30eb28c","keywords":null,"link":"/kultura/20250603_kinai-turista-agyaghadsereg-rongalas","timestamp":"2025. június. 03. 14:59","title":"Beugrott egy férfi a kínai agyagkatonák közé, és többet összetört – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]