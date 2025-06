Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","shortLead":"Természetvédelmi szempontból sikertörténet a szajgák elszaporodása, mezőgazdasági szempontból kevésbé.","id":"20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2bca616c-428d-4055-8500-065ea5f8161a.jpg","index":0,"item":"5269f1c7-47e9-4bce-a5ba-d6dd9d9ea52f","keywords":null,"link":"/elet/20250603_szajga-tulszaporodas-szaratov-putyin","timestamp":"2025. június. 03. 16:27","title":"Különös orrú antilopok inváziója miatt fordultak Putyinhoz a szaratovi parasztok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","shortLead":"Hosszabb távon a magánvevők is jól járhatnak. ","id":"20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7374f5f4-87b7-4449-a682-d7d58cc77460.jpg","index":0,"item":"c58b6f1c-326a-4d4a-8644-132ca22cd266","keywords":null,"link":"/cegauto/20250604_adojovairassal-porgetnek-fel-a-nemet-elektromosauto-piacot","timestamp":"2025. június. 04. 08:22","title":"Villanyautó-boom készül Németországban – 75 százalékos jóváírást kapnának a cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","shortLead":"A tisztán elektromos után immár olcsóbb hibrid változatban is kapható itthon a Fiat crossovere.","id":"20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b177323-86e2-46a3-88f5-f34dcb863b94.jpg","index":0,"item":"726c2746-d3ee-4891-9106-5deed4d937e7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250605_ha-tul-draga-es-lomha-a-villanyos-magyarorszagon-az-uj-hibrid-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. június. 05. 07:59","title":"Ha túl drága és lomha a villanyos: Magyarországon az új hibrid Fiat Grande Panda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de csak részsikert ért el. ","shortLead":"A politikai elemző úgy gondolja, hogy az ellenzéki tábort akarta felhergelni a kormánypárt a törvényjavaslattal, de...","id":"20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5862aeca-49eb-41d4-a874-6ad7cbf7e669.jpg","index":0,"item":"972d0e7b-1a68-4a07-ac41-64cafac57ae4","keywords":null,"link":"/itthon/20250604_Torok-Gabor-fidesz-atlathatosagi-torveny-fidesz-politikai-elemzo-kocsis-mate","timestamp":"2025. június. 04. 15:39","title":"Török Gábor szerint a Fidesz emelni fogja a tétet azután, hogy elhalasztotta a szavazást az átláthatóságinak nevezett törvényről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek legerősebb tagja a Galaxy Z Fold7 Ultra lesz.","shortLead":"Várhatóan júliusban mutatja majd be a Samsung a hajlítható kijelzős csúcsmobilja újabb generációját, amelynek...","id":"20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e80acff-617c-410c-9e7b-f8e9632b4683.jpg","index":0,"item":"aa7539d3-0702-47fb-84d9-301d87825486","keywords":null,"link":"/tudomany/20250604_samsung-galaxy-z-fold7-ultra-hajlithato-kijelzos-okostelefon","timestamp":"2025. június. 04. 11:33","title":"Bemondta a Samsung: tényleg jön a szupervékony Galaxy Z Fold7 Ultra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14","c_author":"Matalin Dóra","category":"360","description":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új kiállítása, amelyből az is kiderül, mi a közös a Fradiban és az Újpestben.","shortLead":"Tíz kiemelkedő zsidó labdarúgóra és edzőre, valamint két embermentőre emlékezik a Holokauszt Emlékközpont új...","id":"20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/433a8105-57a9-40f4-96a1-a3d956729e14.jpg","index":0,"item":"5b6690be-ad1b-4289-96aa-cf0bd61ea9db","keywords":null,"link":"/360/20250603_labdarugas-zsidok-veszkorszak-holokauszt-emlekkozpont","timestamp":"2025. június. 03. 19:37","title":"Nagy fradista volt a nyilas, így menekült meg az Aranycsapat pályaedzője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási megállapodás 2025 végéig történő meghosszabbítását annak érdekében, hogy az áruszállítás könnyebbé váljon. ","shortLead":"Az Európai Parlament Közlekedési és Turisztikai Bizottság megszavazta az EU és Ukrajna közötti közúti szállítási...","id":"20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/126534ee-e3b2-4ab1-a3cc-2f1eb9ff3854.jpg","index":0,"item":"66f957eb-76b1-45a0-832a-5a293563d042","keywords":null,"link":"/eurologus/20250603_kozlekedes_eu_ukrajna_europai_parlament","timestamp":"2025. június. 03. 14:22","title":"Meghosszabbítják az EU–Ukrajna szállítási megállapodást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket. Ebben a másik ügyben egy volt tanítványa azért jelentette fel, mert állítása szerint 17 évvel ezelőtt a férfi megerőszakolta.","shortLead":"Elévülés miatt megszüntették az eljárást az ellen a karateedző ellen, aki tavaly brutálisan felrúgott egy kisgyermeket...","id":"20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3daee131-710a-46dd-ae2b-dee6b543c895.jpg","index":0,"item":"9a35d347-72da-4f35-b53e-63f45f5f9059","keywords":null,"link":"/itthon/20250603_Hiaba-jelentette-fel-szexualis-eroszak-miatt-a-gyereket-felrugo-karateedzot","timestamp":"2025. június. 03. 14:34","title":"Megszüntették a szexuális erőszak miatt indult eljárást a gyereket felrúgó karateedző ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]