A magyar űrhajósnak valamivel többet kell karanténban töltenie űrutazása előtt, de ez a gyakorlás miatt kapóra jön neki, bár az édesanyja „mindig lesápad" az újabb híreket hallva – mondta el egy interjúban Kapu Tibor.

Kapu Tibor gitározni is fog az űrállomáson, azt is elmondta, mit vár a legjobban Százmillió dolláros kártérítést követel az amerikai igazságügyi minisztériumtól egy most ismertetett bírósági beadványban öt jobboldali aktivista, akik tagjai voltak az amerikai kongresszusnak otthont adó washingtoni Capitolium elleni 2021-es támadásban részt vevő egyik csoportnak, és akiket két évvel ezelőtt elítéltek, majd Donald Trump elnök kegyelemben részesítette őket. 22 év börtönre ítélték a Capitolium támadóját, Trump kegyelmet adott neki, most százmillió dollárt követel az államtól a társaival Az orvost nem pótolják, a szakvéleményét nem helyettesítik, de az ő felügyelete mellett hasznosak lehetnek a hétköznapokban a kifejezetten krónikus betegek számára fejlesztett alkalmazások. Mutatunk 5 telefonos alkalmazást, amelyek segítenek megőrizni az egészségét

A látványos külsejű Alfa Romeo TZ3 olyan ritka, hogy sokan nem is tudnak a létezéséről. Olasz vipera: 8,4 literes motorral vár új gazdára ez a szuperritka Alfa Romeo kilométer hosszan kanyarog Németországtól, Donaueschingentől egészen Budapestig – méltán tartozik Európa legnépszerűbb biciklis útvonalai közé. A legtöbben a Passau és Bécs közötti szakaszt választják, ha azonban egyedibb, természetközelibb élményeket keresünk, érdemes egy ponton letérni erről a fő vonalról, és bebarangolni Alsó-Ausztria egyik legizgalmasabb régióját: a Mostviertelt.

Látványos kitérő: kerékpáron a Duna és az Alpok között

Az idős embereket teljesen elzárták a külvilágtól, volt, akinek összekötözték a lábát, mást megvertek, vagy rájuk zárták a szobaajtót.

A horror házainak nevezte a bolgár miniszter a két idősotthont, ahonnan 75 bántalmazott lakót kellett kimenekíteni A pavilon csaknem 80 százaléka már foglalt, így mindenki, aki kilátogat az eseményre számos újdonságra és érdekességre számíthat. Baranyai Gergő kiállításigazgatóval beszélgettünk.

Kíváncsi, hol tart az autóipar?

Kilmar Abrego Garciáról a legfelsőbb bírósága is kimondta, hogy a jogtalanul zárták a világ egyik leghírhedtebb börtönébe.

Visszaszállították az Egyesült Államokba és vádat emeltek a jogtalanul Salvadorba toloncolt családapa ellen