[{"available":true,"c_guid":"586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","shortLead":"Ez lesz a több mint hatvan éve létező zenekar 32. stúdióalbuma.","id":"20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/586595a8-85e9-4ee4-80e5-439fa6b45aae.jpg","index":0,"item":"7d94e8f1-37ac-4f49-b00e-489f59050c1f","keywords":null,"link":"/kultura/20250611_Jon-az-uj-Rolling-Stones-album","timestamp":"2025. június. 11. 15:26","title":"Jön a Rolling Stones új albuma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","shortLead":"Több Pixel 6a okostelefonról is érkezett beszámoló az elmúlt időszakban, már a Google is megszólalt az ügyben.","id":"20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db0ec210-379c-40a2-8680-3a378be42fa9.jpg","index":0,"item":"f706f9f0-06c2-4788-992d-3ad3d05a368a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250612_google-pixel-6a-akkumulator-tulmelegedes-tuz-szoftverfrissites","timestamp":"2025. június. 12. 15:03","title":"Gyulladásig melegedhet a Google mobilja, erre számíthat, ha ilyenje van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok elhatárolódott a támadástól, Irán súlyos válaszcsapást ígért, majd 100 drónt indított meg Izrael felé. A konfliktus legfrissebb fejleményei percről percre.","shortLead":"Izrael légicsapásokat hajtott végre Irán ellen, nukleáris és katonai létesítményeket vettek célba. Az Egyesült Államok...","id":"20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1111772-10fb-4d2b-9286-4351a08261f6.jpg","index":0,"item":"59ac0958-eeb1-4957-b004-a479cfa3e495","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_izrael-iran-bombazas-tamadas-legicsapas-nuklearis-katonai-letesitmenyek-ebx","timestamp":"2025. június. 13. 05:15","title":"Iráni nukleáris létesítményeket bombázott Izrael, Irán drónsereget indított válaszul – élő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz az atomsorompó-egyezményből. Németország nem halogathatja tovább hírszerzésének erősítését. Lengyel képviselő támadt egy német kollégájára az Európai Parlamentben. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump mellényúlt Kína ügyében, kormányzata most igyekszik úrrá lenni a zűrzavaron. Irán gúnyt űz...","id":"20250613_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"76b43534-a61f-4594-928f-87e541123922","keywords":null,"link":"/360/20250613_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. június. 13. 10:32","title":"Orbán várható vétója miatt mondhat le az EU a szélsőséges izraeli miniszterek kitiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2b23c6e-712c-4269-a3e1-783527b9e625","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Aki nem teljesen hülye, az nem próbálja délután 3-kor kivésni a Sixtus-kápolnát, hogy hazavigye. Vélemény.","shortLead":"Aki nem teljesen hülye, az nem próbálja délután 3-kor kivésni a Sixtus-kápolnát, hogy hazavigye. Vélemény.","id":"20250612_Para-Kovacs-Imre-rutin-revizio-hvg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2b23c6e-712c-4269-a3e1-783527b9e625.jpg","index":0,"item":"7613d6ff-b3c9-4793-9f25-a171d434e90e","keywords":null,"link":"/360/20250612_Para-Kovacs-Imre-rutin-revizio-hvg","timestamp":"2025. június. 12. 08:44","title":"Para-Kovács Imre: Van a tolvajlásnak egy íratlan szabálya, de Magyarországon másképp van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő években több érdekes új modellre is lehet számítani. ","shortLead":"Beletekintünk a divatterepjárók üveggömbjébe: az előzetes, hivatalosan meg nem erősített híradások alapján a következő...","id":"20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45a627bd-0bc3-4a3c-b906-69ba1ae535da.jpg","index":0,"item":"916673c7-dc09-4544-ab53-fcea8d5db1e5","keywords":null,"link":"/cegauto/20250612_hvg-trend-suv-modellek-2026-2030","timestamp":"2025. június. 12. 18:00","title":"Új SUV-modellek a láthatáron: ezekre az autókra vár a fél világ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396","c_author":"Somfai Dávid","category":"gazdasag","description":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit a késési biztosítás június elsejei bevezetése óta minden más esetben összesen – tudta meg a HVG a MÁV-csoporttól. És ez még csak nem is a nagy vasúti leállás összes extra kiadása.","shortLead":"A MÁV közel annyi pénzt fizetett vissza az utasoknak a pünkösdi hosszú hétvégén történt káosz miatt, mint amennyit...","id":"20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/350fd2ef-6fdd-49fa-b582-078007574396.jpg","index":0,"item":"c773ed68-21de-4c73-b276-71498fcf993c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250612_Alig-ket-het-alatt-36-milliot-fizetett-kesesekert-a-MAV-majdnem-a-felet-a-hetvegi-osszeomlas-miatt-ebx","timestamp":"2025. június. 12. 13:19","title":"Sokba került az adófizetőknek a hétvégi MÁV-káosz: csak a kártérítésre elment 18 millió forint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti” a kereskedelmi háború lezárását jelentő májusi megállapodást, és megszüntetheti Kína ritkaföldfémekre vonatkozó exportkorlátozásait.","shortLead":"Az amerikai és kínai tisztviselők kedden közölték, hogy megállapodtak egy keretrendszerben, amely újra „sínre teheti”...","id":"20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7eac8f48-dccf-49da-be70-a30dae8fc16b.jpg","index":0,"item":"7deb28f5-a8e8-4d6d-aa00-812a6565cc82","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250611_Megegyezett-Kina-es-az-Egyesult-Allamok-ismet-exportalhatnak-ritkafoldfemeket-a-kinai-vallalatok","timestamp":"2025. június. 11. 15:00","title":"Megegyezett Kína és az Egyesült Államok, ismét exportálhatnak ritkaföldfémeket a kínai vállalatok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]