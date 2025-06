Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy az új pápa csak a ruházatában követi-e a konzervatívabb vonalat.","id":"20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0c0fea9-2f9c-4385-bf3d-85875ad5c37e.jpg","index":0,"item":"22b5eb37-281e-4429-8284-d326b9ad508e","keywords":null,"link":"/elet/20250613_XIV-Leo-a-hagyomanyos-papadivatra-eskuszik","timestamp":"2025. június. 13. 10:50","title":"XIV. Leó a hagyományosabb pápadivatra esküszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Egészen szeptember közepéig börtönben marad F. János.","shortLead":"Egészen szeptember közepéig börtönben marad F. János.","id":"20250613_till-tamas-gyilkossag-letartoztatas-borton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fe54a271-2d42-49a9-b6f5-f7203d0daeb8.jpg","index":0,"item":"e54f443d-19c5-4dd6-b148-4983260a5be8","keywords":null,"link":"/itthon/20250613_till-tamas-gyilkossag-letartoztatas-borton","timestamp":"2025. június. 13. 14:16","title":"Meghosszabbították Till Tamás feltételezett gyilkosának letartóztatását, a hűvösön tölti a nyarat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","shortLead":"Az ingatlan tulajdonosa Orbán Balázs volt cége.","id":"20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55d2a88c-8030-4532-9276-ee9f38f46066.jpg","index":0,"item":"9f29a41e-98ea-44dd-98c8-fe232c7dae87","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250613_Kepeken-Orban-Balazs-aposanak-tobb-szazmillio-forintos-Balaton-parti-villaja","timestamp":"2025. június. 13. 10:44","title":"Képeken Orbán Balázs apósának több száz millió forintos Balaton-parti villája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b","c_author":"HVG","category":"elet","description":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig volt ez így” – mondja Ekler Luca kétszeres paralimpiai bajnok a Penge podcastban, ahol a háromszoros olimpiai bajnok Szilágyi Áronnak és Kenyeres András mentáltrénernek arról is mesél, milyen apróságon múlt, hogy parasportoló vált belőle, miben más a hangulat és a közeg a paralimpián, mint az olimpián, és hogyan tudja összeegyeztetni, hogy a sport mellett a Testnevelési Egyetemen oktat.","shortLead":"„Mi már látjuk, mekkora ajándék az, hogy versenyezhetünk. Az is egy ünnep, hogy rajthoz tudunk állni, mert nem mindig...","id":"20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3143d617-184c-42a4-a8dd-82c49dafef5b.jpg","index":0,"item":"a8db8ae3-4ce7-4da4-bf9d-7a593e8d7110","keywords":null,"link":"/elet/20250614_penge-podcast-ekler-luca-szilagyi-aron-kenyeres-andras-parasport-interju-stresszkezeles-teljesitmenyszorongas-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:00","title":"„Évek óta éreztem, hogy valami vár rám” – Ekler Luca paralimpiai bajnok a Penge podcastban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","shortLead":"A japán gyártó hiperautója nem üzemanyagcellás, hanem a belsőégésű motorjában égeti el a hidrogént.","id":"20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68c78060-2183-44bc-8b5b-36c8a06b3bd5.jpg","index":0,"item":"51cbe18f-301c-4385-a698-76f245e203ae","keywords":null,"link":"/cegauto/20250613_elkepeszto-hidrogenautoval-rukkolt-elo-a-toyota","timestamp":"2025. június. 13. 06:41","title":"Elképesztő hidrogénautóval rukkolt elő a Toyota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","shortLead":"A hollywoodi malackodás nem ismer határokat.","id":"20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcb9ea15-d3c5-4033-ac5c-01d2f2d30dca.jpg","index":0,"item":"540660a9-404d-4f07-9096-8d4b49f669e4","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_Arnold-Schwarzenegger-egy-malaccal-ment-premierre","timestamp":"2025. június. 13. 10:09","title":"Arnold Schwarzenegger egy törpemalaccal ment premierre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","shortLead":"Akárcsak a Puskás Arénát, az MVM Dome-ot is háromszor töltheti meg az énekes.","id":"20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13e8472e-2b8f-4d2c-b0f1-2cf55247e670.jpg","index":0,"item":"3c82a81e-c126-44e1-8f96-c2cf77aa9b9f","keywords":null,"link":"/kultura/20250613_zene-azahriah-koncert-mvm-dome-telt-haz-harmadik-fellepes","timestamp":"2025. június. 13. 17:44","title":"Néhány óra alatt elfogytak a jegyek Azahriah második októberi koncertjére, ezért egy harmadikat is tartanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20df789c-b934-4f46-9a52-b9e0f2eac295","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Amikor előállították, megharapta az egyik rendőrt. ","shortLead":"Amikor előállították, megharapta az egyik rendőrt. ","id":"20250614_meztelen-ittas-vezetes-budaors","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20df789c-b934-4f46-9a52-b9e0f2eac295.jpg","index":0,"item":"a6c7fbb5-766c-414f-aa8e-022f0a92a0cc","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_meztelen-ittas-vezetes-budaors","timestamp":"2025. június. 14. 11:49","title":"Anyaszült meztelenül, ittasan kocsikázott egy férfi Budaörsön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]