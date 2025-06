Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint az iráni rezsim soha nem volt olyan gyenge, mint most. A jelenlegi izraeli-iráni összecsapás sokkal súlyosabb, mint a két ország közötti tavalyi összetűzés, amikor az ellenfelek korlátozott drón- és rakétacsapásokat hajtottak végre egymás ellen. Irán ugyan válaszolt, ám az mindenképpen igaz, hogy a perzsa állam területét az 1980-1988-as Irak-Irán háború óta nem érték olyan súlyos csapások, mint az utóbbi órákban. Izrael célja egy iráni rendszerváltozás kikényszerítése lehet.","shortLead":"Izrael folytatja az Irán elleni, péntek hajnalban kezdett légioffenzívát, Benjamin Netanjahu miniszterelnök szerint...","id":"20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dae23002-d540-4904-9e97-8cd024de73f4.jpg","index":0,"item":"0ad3e451-6154-4f25-a4d7-f38d4743308a","keywords":null,"link":"/vilag/20250614_Izrael-Iran-atomprogram-lezaras-haboru-diplomacia-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 07:17","title":"Izrael valóban elhatározta az iráni atomprogram lezárását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440","c_author":"Balla István ","category":"kultura","description":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa Maria, a 220 felett, vagy a Kell hogy várj!, később kiadóvezetőként pedig olyan előadókat futtatott be, mint Zámbó Jimmy, a Rapülők vagy a Tátrai Band. Milyen viszonyban volt Erdős Péterrel? Mi köze a Black Sabbath-nak a Neotonhoz? Kibékült-e már Csepregi Éváékkal? Interjú Pásztor Lászlóval.","shortLead":"Nyolcvanéves lett a Neoton zenekar, majd később a Magneoton kiadó alapítója. Nevéhez olyan dalok kötődnek, mint a Santa...","id":"20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b115ef66-583a-4acb-a59c-9856cdc82440.jpg","index":0,"item":"aad403df-ea22-434c-b79f-d0f6b6a48c83","keywords":null,"link":"/kultura/20250614_Pasztor-Laszlo-Neoton-Erdos-Peter-Csepregi-Eva-magneoton-interju-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 20:00","title":"„Be kell valljam, Zámbó Jimmyt majdnem elszalasztottuk, miattam” – interjú Pásztor Lászlóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267","c_author":"Tiszai Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyarországi potenciális beszállítók tapasztalatai alapján a villanyautók (EV) gyártására való átállás sokszor inkább vergődésnek tűnik. A cégek az EV-iparban való szerepvállalásának lehetőségeit és realitásait mérte fel egy friss magyar kutatás. ","shortLead":"A magyarországi potenciális beszállítók tapasztalatai alapján a villanyautók (EV) gyártására való átállás sokszor...","id":"20250615_elektromos-auto-villany-gyartas-EV-ipar-magyar-beszallito-HUN-REN-KRTK-kutatas-tury-gabor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33cc0698-66d8-4d1b-a849-def3f7875267.jpg","index":0,"item":"1604e694-7d58-4224-8b80-bfed904293ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250615_elektromos-auto-villany-gyartas-EV-ipar-magyar-beszallito-HUN-REN-KRTK-kutatas-tury-gabor","timestamp":"2025. június. 15. 13:00","title":"Fejlesztési kényszer, lyukra futás, visszaszorulás: óriási kihívásokról vallottak az elektromosautó-iparba bekapcsolódni akaró magyar beszállítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0023fb1-9519-4a11-8067-4444d858b553","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kevesebb mint 20 percig parkolt. A zenész-műsorvezető továbbra is várja a pénz visszatérítését és a bocsánatkérést. ","shortLead":"Kevesebb mint 20 percig parkolt. A zenész-műsorvezető továbbra is várja a pénz visszatérítését és a bocsánatkérést. ","id":"20250614_galambos-lajos-budapest-bevasarlokzpont-parkolas-karterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e0023fb1-9519-4a11-8067-4444d858b553.jpg","index":0,"item":"3ac22794-0b2c-426d-9f7f-943e358fa014","keywords":null,"link":"/cegauto/20250614_galambos-lajos-budapest-bevasarlokzpont-parkolas-karterites","timestamp":"2025. június. 14. 15:15","title":"Galambos Lajos félmillió forintért parkolt egy budapesti plázában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","shortLead":"Egy riporteri kérdésre csúszott ki a száján, hogy kislányt várnak.","id":"20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfd7d325-33b5-42af-b7fb-675353e75c14.jpg","index":0,"item":"272f517d-9a2d-420f-b70e-a68015f35767","keywords":null,"link":"/elet/20250614_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-szuletendo-gyerek-neme","timestamp":"2025. június. 14. 11:15","title":"Szoboszlai elárulta a születendő gyerekének a nemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok mellett háborús pszichózisról, a politikai párbeszéd durvulásáról és az „átláthatósági” törvényről is beszélt. Szerinte a magyar kormány olyan határhoz érkezett, amit nem akar átlépni.","shortLead":"Paul Fox a III. Károly király születésnapja alkalmából rendezett fogadáson a közös sikerek és kulturális kapcsolatok...","id":"20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b33d4f01-4887-4693-ac3d-9dc88ceb9c9c.jpg","index":0,"item":"eb173e89-97f8-4ec2-8823-175fbe13d541","keywords":null,"link":"/itthon/20250614_brit-nagykovet-Paul-Fox-bucsu-kritika-magyar-kormany-ebx","timestamp":"2025. június. 14. 12:08","title":"Határozott búcsúüzenetet küldött a brit nagykövet a magyar kormánynak: „A kisebbségeket démonizálják, a szomszédokat bűnözőként ábrázolják”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","shortLead":"A fehér zsákokban elhelyezett holttestek szállításában a Vöröskereszt is segíthetett. ","id":"20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/df1170de-45b7-4f89-bd0c-ce40a750c095.jpg","index":0,"item":"b1283844-6205-49b2-b261-2e2525f59dca","keywords":null,"link":"/vilag/20250613_fogolycsere-holttest-ukrana-oroszorszag-haboru","timestamp":"2025. június. 13. 20:55","title":"Oroszország 1200 katona holttestét adta át Ukrajnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat, ami hivatalosan az amerikai hadsereg 250. születésnapja, de Donald Trump is ma lesz 79 éves. Ajándékként pedig megkapja azt, amire nyolc éve vágyott.","shortLead":"Az USA 1500 városában és településén tüntetésekkel, Washingtonban viszont katonai díszszemlével telik majd a szombat...","id":"20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d2a77a-98df-41b3-b478-5ecfde4faca5.jpg","index":0,"item":"353f0fc4-5251-4fcc-a0e5-b6f4436a25d8","keywords":null,"link":"/360/20250614_Trump-szulinap-katonai-parade-elintezte-maganak","timestamp":"2025. június. 14. 13:55","title":"Az én parádém nagyobb lesz, mint a tiéd – Trump teljesítette saját álmát a szülinapjára, a tüntetők másféle tűzijátékkal készülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]