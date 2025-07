Érezhetően jobban tanulnak a diákok Hollandiában, mióta kitiltották a mobilokat az iskolákból

Bár kezdetben heves tiltakozást váltott ki, mára a tanárok, diákok és szülők többsége is elégedett a holland iskolákban bevezetett okostelefon-tilalommal – írja a The Guardian a holland kormány megbízásából készült felmérés alapján.

Tavaly januárban állt elő azzal a holland kormány, hogy zárják ki a telefonokat az iskolákból, amit az iskolák többsége be is tart: a középiskolák közel kétharmadában kérik a diákokat, hogy hagyják otthon a telefonjukat, vagy zárják el azokat egy szekrénybe. Minden ötödik iskolában pedig a tanítás elején gyűjtik be a készülékeket.

A kutatás során 317 középiskola és 313 általános iskola vezetőit kérdezték meg, emellett 12 fókuszcsoportos beszélgetést is tartottak tanárokkal, diákokkal, szülőkkel és pedagógiai asszisztensekkel. A középiskolák háromnegyede számolt be arról, hogy a diákok könnyebben koncentrálnak, 59 százalékuk szerint a társas kapcsolatok is javultak, 28 százalék pedig a tanulmányi eredmények javulását is tapasztalta.

A tanulmányt készítő egyik kutató arról számolt be az eredmények alapján, hogy a szünetekben korábban a gyerekek a telefonjaikat nyomkodták, most helyette beszélgetnek egymással. „Lehet, hogy emiatt néha össze is vesznek, de a tanárok, diákok és az iskolák összességében elégedettek, mert jobb lett a hangulat” – részletezte.

Az általános iskolákban korábban sem volt jellemző a mobilhasználat, de ott is minden negyedik intézmény jelezte, hogy kedvezően hatott a tilalom.

A holland statisztikai hivatal adatai szerint a gyerekek 96 százaléka naponta internetezik, főként a telefonján keresztül. A kormány nemrég a 15 év alattiak közösségimédia-használatának betiltását és a képernyőidő csökkentését is javasolta. Egy képviselő pedig teljes körű iskolai okostelefon-tilalom bevezetését indítványozta. Az oktatási miniszter szerint a parlamenti képviselők is tanulhatnának az eredményekből, hiszen ők is az online tér függői.

A magyar kormány tavaly augusztus elején egy csapásra minősítette nemkívánatosnak az okoseszközöket, és rendelte el, hogy azokat az intézmények minden reggel el is vegyék a tanulóktól. A hazai rendelet alapján az igazgatók saját hatáskörben – egészségügyi vagy pedagógiai célból, meghatározott időszakra – engedélyezhetik napközben a mobilok használatát.

A nyitókép forrása: AFP / DPA / Fabian Sommer