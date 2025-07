Johann Wadephul német külügyminiszter kijelentette, hogy a két kulcsfontosságú korrupcióellenes ukrán szerv felszámolása és munkájuk felfüggesztése akadályozza Ukrajna EU-tagság felé vezető útját.

Ahogy korábban megírtuk, kedden több százan tüntettek ukrán nagyvárosokban, miután Volodimir Zelenszkij ukrán elnök aláírta azt a törvényt, amely az általa kinevezett főügyész kezébe adja az antikorrupciós szervek felügyeletét, egyúttal csökkenti a független szervek befolyását. A tiltakozás az első kormányellenes ukrán megmozdulás Oroszország 2022-es inváziója óta.

Az oroszok szinte minden eddiginél nagyobb tempóban nyomulnak előre, amikor Trump végre távolodni látszik Putyintól Az amerikai elnök most kezdi talán megérteni, hogy Vlagyimir Putyin sok mindent akar, de az ukrajnai béke ezek között nem szerepel.

„A korrupcióellenes infrastruktúra működni fog” – védekezett az ukrán elnök, és hozzátette: az orosz befolyás kiküszöbölése miatt van szükség a jogszabály-módosításra.

Ukrajnának deklarált célja, hogy csatlakozzon az EU-hoz, ám a mostani reform ezzel ellentétes irányba mutat – figyelmeztetett több európai politikus. „Az ukrán korrupcióellenes hatóságok függetlenségének korlátozása akadályozza Ukrajna útját az EU-hoz” – mondta Wadephul, majd hozzátette: – „Elvárom, hogy Ukrajna következetesen folytassa a korrupció elleni küzdelmet”.

Nem csak Berlinben, Brüsszelben is negatív visszhangokat váltottak ki a fejlemények. Az EU bővítéséért felelős biztos, Marta Kos arról beszélt, hogy komoly aggodalomra ad okot az ügy, amely jelentős visszalépés a korrupcióellenes ukrán ügynökség, a NABU függetlenségi garanciáinak visszavágása. Az EU védelmi biztosa, Andrius Kubilius pedig arra figyelmeztetett, hogy háborúban a nép és a vezetés közötti bizalom a modern fegyvereknél is fontosabb, de azt akár egy súlyos hibával is el lehet veszteni.