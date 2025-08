Az oroszok arra akarják rávenni a nyugaton élő moldovaiakat, hogy ne vegyenek részt a választásokon – jelentette ki a Politicónak Moldova nemzetbiztonsági tanácsadója, Stanislav Secrieru.

Itt mintegy negyedmillió választóról van szó, akik jelentős befolyással bírnak a végeredményre, lévén, hogy az ország összlakossága, ha a transznisztriai orosz kamuállam területén élőket nem számoljuk, alulról súrolja a hárommilliót.

Mi az a Transznisztria és miért lett fontos hirtelen? Ahhoz hogy elhelyezzük és értelmezni tudjuk a szovjet összeomlás után keletkezett első orosz bábállamot a térség geopolitikai, illetve biztonságpolitikai térképén, kénytelenek leszünk egy kicsit belemerülni a moldovai, a román és az orosz történelembe.

„Az oroszok és a proxiszerveik figyelme most a moldovai diaszpóra felé fordult” – jelentette ki Secrieru, majd elmondta, hogy a Matrjoska néven ismert orosz dezinformációs hálózat most olyan kamu hírportálok létrehozásával kísérletezik, amelyek már létező felületek másai és ezeken keresztül próbálnak olyan híreket terjeszteni, amivel az otthonmaradásra próbálják rábírni a nyugaton élő moldovai választókat.

Ezt úgy kell elképzelni, hogy a kamuhírek a moldovai demokratikus intézményekbe vetett bizalmat igyekeznek aláásni, aminek hatására, legalábbis az orosz várakozások szerint, a demokratikusabb elköteleződésű, külföldön élő moldovaiak inkább az otthonmaradás mellett döntenek majd. Arra is vannak jelek Secrieru szerint, hogy az igazán elkötelezettek megvezetésére pedig egy Nyugat-barát üzenetekkel operáló kamupártot is indítanak majd a választásokon.

Ez azért fontos Moszkvának, mivel a nyugati diaszpóra az idei államfőválasztáson elsöprő többségben támogatta a nyugatos Maia Sandut és minden bizonnyal az ő szavazataik voltak a döntők abban is, hogy csekély többséggel, de végül pozitív eredménnyel zárult az ország uniós integrációjáról tartott népszavazás is.

A kamuhíreken túl az oroszok vélhetően a nyugati választókörökbe bejelentett hamis bombariadókkal, illetve fizetett ügynökökből szervezett tiltakozóakciókkal is igyekeznek majd megzavarni a választásokat.

Persze nem csak a nyugaton élő moldovaiaknak kell tartaniuk az orosz kavarástól, kijut majd belőle az otthoniaknak is. Erről beszélt néhány hete lapunknak Maia Sandu államfő, aki elmondta, hogy „Moszkva túl akarja terhelni a moldovai intézményeket, és igyekszik beavatkozni a belügyeinkbe s a választás kimenetelébe. Ugyanez történt a tavalyi EU-s népszavazás, illetve az elnökválasztás idején, s talán még komolyabb kísérletek várhatók most, hiszen hatalmas a tét. Most dől el, hogy az ország demokratikus marad-e, továbbhalad-e az Európa felé vezető úton.”