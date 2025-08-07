Egy uniós biztos szerint Izrael gázai műveletei „nagyon hasonlítanak” a népirtáshoz

Izrael műveletei Gázában „nagyon hasonlítanak” a népirtáshoz – jelentette ki Teresa Ribera, a tiszta, igazságos és versenyképes átmenetért felelős uniós biztos a Politicónak nyilatkozva.

A spanyol politikus az interjúban arról beszélt, hogy a gázai lakosság be van zárva, nincs otthonuk, mivel lerombolják őket, nincs élelmük, vizük és gyógyszerük, bombázásoknak és célzott támadásoknak vannak kitéve, még akkor is, amikor humanitárius segítséget próbálnak szerezni. „Ha ez nem népirtás, akkor is nagyon hasonlít arra, amit ezen meghatározás alatt értünk” – fogalmazott.

Ribera szerint az Európai Uniónak meg kell vizsgálnia az Izraellel kötött társulási megállapodás felfüggesztésének lehetőségét, amely a felek közötti kereskedelmi és gazdasági kapcsolat alapját jelenti. Ennek érdekében az uniós biztos azt javasolta, hogy az Izrael elleni intézkedéseket ellenző országok tartózkodjanak az ezekről szóló szavazásokon, lehetővé téve a többség számára, hogy gyorsan elfogadja őket.

„A konszenzus nem mindig az egyhangú lelkesedésről szól” – fogalmazott Ribera, megjegyezve, hogy a szankciók elfogadásához egyhangúságra lenne szükség az EU-n belül. A nemzetközi közösségnek és az egyes országoknak olyan eszközöket kell találniuk, amelyek megkönnyíthetik Izrael számára a visszatérést a nemzetközi törvények betartásához – tette hozzá.

Azzal kapcsolatban, hogy hazája, Spanyolország tavaly elismerte Palesztinát államként, Ribera azt mondta, az intézkedés önmagában nem elégséges. Az elismerést a helyes irányba tett előrelépésnek nevezte, ugyanakkor – mint kifejtette – az nem elég a béke, a stabilitás és a tisztelet megteremtéséhez. Úgy tűnik, hogy ehhez a nemzetközi közösség elszánt és hosszú távú részvételére lesz szükség – vélekedett.

Az uniós biztos szerint a politikai döntéshozatal további késlekedése nemcsak azt jelentené, hogy a palesztinok „továbbra is elviselhetetlen körülmények között szenvednének és halnának meg”, hanem az EU erkölcsi és politikai alapjait is kikezdené.

„Ez a fajta bénultság csak kiábrándultságot eredményez, és táptalajt teremt a cinizmusnak és a populizmusnak. Meg kell mutatnunk, hogy Európa nemcsak intézmények összessége, hanem egy politikai és erkölcsi projekt, amely kész lépéseket tenni, ha emberéletek forognak kockán” – tette hozzá az uniós biztos.