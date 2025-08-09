A lengyelek azt követelik Minszktől, hogy engedje el a politikai foglyokat

A külügyi tárca honlapján elérhető dokumentumban a lengyel diplomácia felszólította Minszket, hogy “térjen vissza a Fehéroroszország által az ENSZ-hez és az EBESZ-hez történt csatlakozásakor vállalt kötelezettségek teljesítéséhez”, és engedje szabadon az összes politikai foglyot, köztük Andrzej Poczobut fehéroroszországi lengyel újságírót és kisebbségi aktivistát.

Poczobutot 2021-ben vették őrizetbe, és 2023-ban nyolc év szigorított fegyházra ítélték. A politikai foglyok szabadon bocsátása olyan gesztust jelentene, mely “elősegítené a közép- és kelet-európai országok közötti bizalom újjáépítését, és az egész térség stabilitásának visszaállítását” – áll a nyilatkozatban. Mint fogalmaztak, Fehéroroszország “az európai nemzetek családjához tartozik”, fejlődésének és jólétének útja “elsősorban Európán keresztül vezet”. Lengyelország megerősíti támogatását minden olyan fehérorosz állampolgár iránt, aki “a jogállamiság, a demokrácia és az emberi jogok tiszteletben tartásának helyreállítására törekszik hazájában” – írták.

Fehéroroszországban legutóbb január végén tartottak elnökválasztást, amelyet a hivatalos összesítés szerint Aljakszandr Lukasenka hivatalban lévő államfő nyert meg közel 90 százalékkal – persze ezt a választást szinte senki sem ismeri el a világon. Az előző, 2020-as elnökválasztáson Lukasenka hivatalosan a voksok 80,1 százalékát nyerte el, míg Szvjatlana Cihanouszkaja ellenzéki jelölt 10,1 százalékot kapott – ezt sem. Az ellenzék szerint meghamisították az eredményeket, a választásokat követően tömegtüntetések kezdődtek, amelyeket a biztonsági erők brutálisan levertek.

A 2020-as fehéroroszországi elnökválasztás évfordulója alkalmából a Varsói Egyetemen szombaton megkezdődött az Új Fehéroroszország című kétnapos nemzetközi konferencia, melynek fő szervezője a Litvániába menekült Szvjatlana Cihanouszkaja irodája. A konferencia szervezése ellen múlt héten a minszki külügyminisztérium a lengyel nagykövetség ügyvivőjének átadott diplomáciai jegyzékben tiltakozott. Az Új Fehéroroszország konferenciához kötődően szombaton Varsóban tüntetést is szerveztek, a Szabadság Menete elnevezésű akció során több százan vonultak a belvároson át a fehérorosz ellenzéket jelképező fehér-piros zászlók alatt.