[{"available":true,"c_guid":"659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","shortLead":"Új poszt jön létre a Magyar Államkincstárnál, a szervezetnek a jövőben általános elnökhelyettese is lesz.","id":"20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/659d9d71-f76f-4de1-9759-f4151036aaf8.jpg","index":0,"item":"fd262f0e-a3dd-4456-8f4b-aa058059c471","keywords":null,"link":"/kkv/20250124_allamkincstar-vezeto-kinevezes-lakossag-befektetes","timestamp":"2025. január. 24. 13:58","title":"Az Államkincstár újfajta eszközzel is készül a PMÁP-rohamra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról, mert Magyarország nem adta a beleegyezését. Hétfőre napolták az ügyet, emiatt nő a feszültség Brüsszelben.","shortLead":"Egyelőre nem sikerült megállapodniuk az uniós tagállamoknak az Oroszországgal szembeni szankciók meghosszabbításáról...","id":"20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65217dff-fc9f-484e-9434-5c1d9f22b020.jpg","index":0,"item":"476b8f33-766e-4265-bd6b-2f2b98a4d12e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_szankciok_eu_orosz_ukran_haboru-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 17:05","title":"Magyarország blokkol, ezért nincs döntés a szankciók meghosszabbításáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d1a7d4b0-a2e6-4a72-95a0-c18b87df870d","c_author":"GyéZsé","category":"360","description":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és felfedezünk, megyünk az emlékeink után, rábízzuk magunkat a véletlenre, vagy éppen nagyon is tudatosan keresünk valami újat. Aztán elmeséljük, mondjuk a magunkét. A vendégét – mert mi vagyunk a mindenkori vendég. Felbukkanásunk bárhol várható. Most éppen az Ördög-árok partján. ","shortLead":"Jártunkban-keltünkben megéhezünk, megszomjazunk, megállunk „kispiszkostól” a fine diningig. Nosztalgiázunk és...","id":"20250124_Hasbeszelo-Crumbie-Bistro-Huvosvolgy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d1a7d4b0-a2e6-4a72-95a0-c18b87df870d.jpg","index":0,"item":"c2bd0542-0745-4af4-9493-29d410102e53","keywords":null,"link":"/360/20250124_Hasbeszelo-Crumbie-Bistro-Huvosvolgy","timestamp":"2025. január. 24. 19:30","title":"Minden, amit a panírtól elvárunk – Hasbeszélő a Hűvösvölgy kapujában ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","shortLead":"A biztonsági teszteknél is új mércével dolgoznak a kínaiak. ","id":"20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b042a53-9ac3-4137-bb07-0b2068d96edf.jpg","index":0,"item":"beab6a54-f656-4891-b10e-d85eaebf1865","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_CATL-biztonsagi-autoakkuja-szazad-masodperc-aramtalanit-balesetnel","timestamp":"2025. január. 25. 09:33","title":"Így működik a CATL autóakkuja, ami egy századmásodperc alatt áramtalanít balesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","shortLead":"A Fidesz-hívő előadónak nincs ínyére Majka klipje, amely mintha Magyarországról szólna.","id":"20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a2c2f1d-f7ad-4a01-99ee-d1b7b5b200f5.jpg","index":0,"item":"ba129609-b543-4aea-ba91-0dcaf9fda8e0","keywords":null,"link":"/elet/20250125_nagy-fero-velemenye-majka-csurran-cseppen-rtl-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 12:17","title":"Csurran, cseppen: Nagy Feró nem hiszi, hogy Majka a lelke mélyén RTL-es lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","shortLead":"A hatóság szerint a fonalférgek nem azonosak a patogén bélférgekkel, nem okoznak betegséget.","id":"20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/525efaa6-c0b7-44a5-a999-82d9cd695c0f.jpg","index":0,"item":"2d4228ec-f05c-41e3-8ffd-09743ca17c23","keywords":null,"link":"/itthon/20250124_nngyk-ivoviz-fogyasztasa-betegseg-pilis-fergek","timestamp":"2025. január. 24. 11:35","title":"NNGYK: Nem okoznak betegséget a pilisi férgek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első négykerekű modellje. A legfontosabb kérdések: vajon milyen minőséggel és utastérrel veszi célkeresztbe hamarosan az európai vevőket? Jövünk a válaszokkal.","shortLead":"A Tesláénál barátságosabb kezdőárral, Porsche külsővel és brutál erős elektromos hajtáslánccal támad a Xiaomi első...","id":"20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07601503-3079-4d35-aebd-4c8215e362cd.jpg","index":0,"item":"3cf0b901-0d4b-4e74-ab1e-1e31ef77f754","keywords":null,"link":"/cegauto/20250125_xiaomi-elso-autoja-su7-max-kinai-elektromos-teszt-velemeny-ebx","timestamp":"2025. január. 25. 17:50","title":"Milyen a Xiaomi első autója? Beültünk az akár 1548 lóerős kínai újdonságba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8126d48-7146-4fce-843d-ea53683b8c80","c_author":"HVG","category":"gazdasag.zhvg","description":"Ötezer tonna olaj jutott a tengerbe a hajókból. A szennyezés a hónap végére eléri Odesszát, de a Fekete-tenger nyugati partja is veszélyben van. ","shortLead":"Ötezer tonna olaj jutott a tengerbe a hajókból. A szennyezés a hónap végére eléri Odesszát, de a Fekete-tenger nyugati...","id":"20250124_orosz-tanker-kornyezeti-katasztrofa-kercs-szoros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b8126d48-7146-4fce-843d-ea53683b8c80.jpg","index":0,"item":"2146b61f-1f00-4bdf-b4e6-6c73ca68a9d1","keywords":null,"link":"/zhvg/20250124_orosz-tanker-kornyezeti-katasztrofa-kercs-szoros","timestamp":"2025. január. 24. 16:53","title":"A kettétört és a zátonyra futott orosz tankerek a század legsúlyosabb környezeti katasztrófáját okozták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]