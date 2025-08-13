Palesztinát éltetve köszönt be egy izraeli gép legénységének egy francia légiirányító

Felfüggesztettek egy légiirányítót a párizsi Charles de Gaulle repülőtéren, mert miközben az El Al izraeli légitársaság egyik járatának legénységéhez beszélt, azt mondta nekik: „Free Palestine” (Szabad Palesztinát) – közölte a francia közlekedési minisztérium.

„A felvételek elemzése bizonyítja, hogy az eset megtörtént” – írta a közösségi oldalán Philippe Tabarot tárcavezető, hozzátéve, hogy a légiirányítót „újabb utasításig minden munkavégzési lehetőségtől megfosztották”.

Az AFP francia hírügynökség értesülése szerint a kijelentés hétfő reggel egy, a párizsi Charles de Gaulle repülőtérről induló járaton hangzott el.

„Fegyelmi eljárás indult az ügyben. A szankció a tények súlyosságának megfelelő lesz” – hangsúlyozta a miniszter, aki szerint az eset sérti „a rádiókommunikáció szabályait, amelynek a légi forgalom biztonságára és szabályosságára kell korlátozódnia”, és a francia légiforgalmi irányítókra vonatkozó „köztisztviselői semlegességi kötelezettség megsértését” is kimeríti.

A franciaországi zsidó intézmények képviselő-testülete (Crif) „elfogadhatatlan incidensnek” minősítette a történteket, ami „megsérti mind a politikai semlegesség követelményét, mind a légi forgalmi irányítótorony és a felszállás fázisában lévő repülőgép közötti kommunikációra vonatkozó biztonsági protokollokat”.

Nyitóképünk illusztráció.