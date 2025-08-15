Jelen volt a Capitolium ostrománál E. J. Antoni, aki Donald Trump favoritja a munkaügyi statisztikai hivatal élére

Donald Trump néhány nappal ezelőtt elbocsátotta a Munkaügyi Statisztikai Hivatal (Bureau of Labor Statistics – BLS) vezetőjét, Erika McEntarfert, miután a BLS számára nem szimpatikus adatokat hozott nyilvánosságra. McEntarfer egykori székében az Egyesült Államok elnöke E. J. Antonit, a Heritage Foundation vezető közgazdászát látná szívesen, aki a közösségi médiában megjelent felvételek alapján 2021. január 6-án ott volt a washingtoni Capitolium előtti tömegben, írja a NBC News.

Trump hívei betörtek a Capitoliumba az elnökválasztás eredményét hitelesítő ülés közben Fegyverrel védték a rendőrök a képviselőket a Trump-párti tüntetőktől, akik betörtek a törvényhozás épületébe, három és fél óra alatt tudták kiszorítani a zavargás résztvevőit a Capitoliumból. Az amerikai elnök nyilvánvalóvá tette, hogy nem hajlandó távozni a hatalomból, az alelnöke nyíltan fordult ellene, amikor az eredmény megváltoztatására kérte.

A felvételeken Antoni körülbelül egy órával azután látható, hogy az emberek elbontották a rendőrségi barikádokat, de úgy tűnik, hogy még azelőtt távozott, hogy a tömeg bejutott volna a Capitoliumba.

Ugyan ő nem kommentálta a fentieket, a Fehér Ház egyik tisztviselője szerint Antoni aznap egy munkamegbeszélés miatt volt Washingtonban, néhány háztömbnyire a Capitoliumtól, és csak szemtanúja volt az eseményeknek, illetve egy idő után el is hagyta környékét. „Tévedés és rágalmazás azt sugallni, hogy Antoni bármilyen helytelen vagy illegális cselekményben vett részt” – nyilatkozta Taylor Rogers szóvivő.

Antoni kinevezését a szenátusnak is jóvá kell hagynia, csak ezután veheti át a hivatal vezetését. Néhány nappal ezelőtt mindenesetre a Fox Newsnak adott interjúban már elmondta, hogy fel kellene függeszteni a havi munkaerőpiaci jelentések kiadását, és inkább negyedéves adatokat kellene közzétennie, amíg a jelentések nem lesznek „pontosabbak”.

„A gazdaságunk szárnyal, és E.J. gondoskodni fog arról, hogy a nyilvánosságra hozott számok ŐSZINTÉK és PONTOSAK legyenek” – írta Donald Trump nemrég saját közösségi oldalán, a Truth Socialon.

Trump megválasztása előtt azzal kampányolt, hogy kegyelmet ad a Capitolium ostroma miatt bebörtönzött híveinek, majd hivatalba lépése után az emberei elkezdték kirúgni azokat, aki a 2021. január hatodikán történtek miatt nyomoztak.