Kenuzó gyerekeket borított fel egy ámokfutó jet ski-s a Temes folyón

Emberölési kísérlettel és közveszély okozásával gyanúsít a szerb ügyészség egy 29 éves férfit, aki kedd este Pancsován, a Temes folyón olyan nagy sebességgel és erőszakosan vezetett egy jet skit, hogy a hullámok a Temes Kajak-kenu klub edzésén résztvevő több kenut is felborítottak. A balesetben tíz, 6 és 15 év közötti kiskorú sérült meg könnyebben – írta a Szabad Magyar Szó.

Az ügyészség szerint a gyanúsított ezt követően megpróbálta megölni a klub edzőjét. Többször, nagy sebességgel az edző felé vezette a jet skit, aki először egy SUP-on állt, majd a borulás után a vízben is ütéseket kapott, és könnyebb sérüléseket szenvedett.

A pancsovai bíróság elrendelte a férfi letartóztatását, mert fennáll a gyanú, hogy befolyásolná a tanúkat. Ha bűnösnek találják, több mint tíz éves börtönbüntetést is kaphat.

(Címlapkép: A Temes folyó Pancsovánál. Forrás: Wikimedia Commons)