Ukrajna drónokkal mért csapást a Rosznyefty egyik legnagyobb olajfinomítójára 800 kilométerre a határtól – videó

Péntekre virradó éjjel dróntámadás ért egy olajfinomítót az oroszországi Szamarai területen – írja a The Kyiv Independent helyi médiajelentések alapján.

A támadás az ukrán határtól több mint 800 kilométerre fekvő Szizranban, a Szamarai terület harmadik legnagyobb városában történt. A csapás után az olajfinomítóban tűz ütött ki.

Lala News & Stuff on X (formerly Twitter): “❗️🇷🇺 After a launch of Ukrainian drones towards Russia last night visuals emerge from the Syzran Oil Refinery, part of Rosneft, which is located in the Samara region of Russia.The Syzran refinery is one of the largest in the Russian Federation, with a capacity of about 8.5… pic.twitter.com/KujMjuUmyA / X” ❗️🇷🇺 After a launch of Ukrainian drones towards Russia last night visuals emerge from the Syzran Oil Refinery, part of Rosneft, which is located in the Samara region of Russia.The Syzran refinery is one of the largest in the Russian Federation, with a capacity of about 8.5… pic.twitter.com/KujMjuUmyA

A finomító az orosz Rosznyefty energiaipari vállalat egyik legnagyobb létesítménye, és elsősorban Oroszország középső és déli részein állomásozó katonai egységeket lát el üzemanyaggal.

Az ukrán hadsereg egyelőre nem kommentálta a támadást. Kijev ugyanakkor rendszeresen támadja az Oroszország belső területein található katonai infrastruktúrákat, hogy csökkentse Moszkva harci erejét. Csütörtök éjjel például egy Volgográd városa közelében fekvő finomítóra mértek csapást, ott is hatalmas lángok csaptak fel. Egy nappal korábban, szerdán pedig a Brjanszki területen található unecsai szivattyúállomás ellen hajtottak végre dróntámadást, amely a Magyarország felé is leágazó Barátság kőolajvezetéket szolgálja ki.