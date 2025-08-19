Az Erin hurrikán miatt elkezdték az evakuálásokat Egyesült Államokban

Ideiglenes kitelepítéseket rendeltek el a helyi hatóságok az egyesült államokbeli Észak-Karolinához tartozó több szigeten az Erin hurrikán közeledése miatt, írja az MTI.

Az amerikai hurrikánközpont (NHC) – hétfői közleménye szerint – arra számít, hogy a térség közelébe érkezett Erin csak lassan gyengül, miközben jelenleg óránként 220 kilométeres sebességgel tombol. Az előrejelzések szerint megváltoztatja a korábban a parttal nagyjából párhuzamosra várt útvonalát is, és mélyebben behatol a kontinensre, a tengeren pedig 15 méteres hullámokat is előidézhet.

National Hurricane Center on X (formerly Twitter): “Here are the 11pm EDT Aug 18th Key Messages for #Hurricane #Erin:Life-threatening surf & rip current conditions expected for the Bahamas, Bermuda, & up the Eastern U.S coast. Tropical Storm & Storm Surge watches remain in effect for the NC Outer Banks.https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/2BQwnBk7D4 / X” Here are the 11pm EDT Aug 18th Key Messages for #Hurricane #Erin:Life-threatening surf & rip current conditions expected for the Bahamas, Bermuda, & up the Eastern U.S coast. Tropical Storm & Storm Surge watches remain in effect for the NC Outer Banks.https://t.co/tW4KeGe9uJ pic.twitter.com/2BQwnBk7D4

A vihar hétfőn este Bermudától és Észak-Karolinától is valamivel több mint ezer kilométerre volt, és az NHC számításai szerint a hét közepén érkezik a kettő közé. A keleti parti állam hatóságai egyelőre Ocracoke és Hatteras szigetek kiürítését rendelték el.

Az Erin hétfőn Puerto Rico közelében száguldott el, ahol villámárvizeket, kisebb földcsuszamlásokat és kiterjedt áramszünetet okozott.