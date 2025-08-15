Washington pert indított a Trump adminisztráció ellen

Washington DC beperelte a szövetségi kormányt a rendőrség átvétele miatt, miután Pam Bondi amerikai főügyész a Kábítószer-ellenes Hivatal (DEA) vezetőjét nevezte ki a város „sürgősségi rendőrfőnökének” – írja a BBC.

A város főügyésze, Brian Schwalb az X-en arról ír, hogy az amerikai kormány illegálisan nyilvánította ki a városi rendőrség (MPD) átvételét, és „visszaél a törvény által biztosított ideiglenes, korlátozott hatalmával”. A per célja, hogy megsemmisítsék Pam Bondi rendeletét, illetve megakadályozzák, hogy a DEA vezetője „bármilyen parancsnoki pozíciót töltsön be az MPD-n belül”.

Donald Trump amerikai elnök hétfőn jelentette be, hogy bevezényelné a Nemzeti Gárdát Washingtonba, többek között azért, hogy eltüntessék a hajléktalanokat. Ígéretét hamar be is váltotta, szerdán már megjelentek a katonák az utcákon, aki szövetségi ügynökökkel karöltve számolják fel a hajléktalanok táborhelyeit, ellenőrzőpontokat működtetnek és általában erősítik a rendfentartást.

Ez utóbbit egy 1970-es évekbeli törvény alapján (Home Rule Act) teszik, amely azt is lehetővé teszik, hogy a helyi rendőrséget „szövetségi célokra” használják, amennyiben az „szükséges és megfelelő”. Ennek alapján született csütörtök késő este Pam Bondi rendelete, amely Terry Cole-t, a DEA igazgatóját nevezte ki a helyi rendőrség élére.

Muriel Bowser, Washington DC polgármestere és Schwalb szinte azonnal visszavágtak, mondván, hogy a végzés „törvénytelen”, és közölték a rendőrfőnökkel, hogy nem köteles a rendelkezést betartani. „Ha végrehajtják, a Bondi-végzés felborítaná az MPD parancsnoki struktúráját, veszélyeztetve a lakosság és a rendfenntartók biztonságát egyaránt” – írta a rendőrfőnök pénteken a perhez csatolt nyilatkozatában.

„Közel három évtizedes rendőri pályafutásom során még soha nem láttam olyan kormányzati intézkedést, amely nagyobb veszélyt jelentett volna a közrendre, mint ez az irányelv.”

Trump a Nemzeti Gárda bevetését azzal indokolta, hogy a városban elszabadult a bűnözés, azonban az elmúlt években a bűnözési statisztikák éppen hogy csökkenő tendenciát mutatnak. Ennek ellenére az elmúlt napokban páncélozott járművek sorakoztak fel műemlékek és a turisztikai látványosságok közelében, a népszerű szórakozóhelyeknél ellenőrzik az autósokat, az égen rendőrségi helikopterek szállnak. Összesen mintegy 800 katona és további 500 szövetség ügynök (például az FBI részéről) bevetésére lehet számítani.

A város demokrata polgármestere szerint nincs vészhelyzet, és Trump „felesleges és példátlan” lépése „autoriter fellépés”.

A Nemzeti Gárdát korábban 2021. január 6-án küldték a fővárosba, akkor a Capitoliumot ostromló Trump-hívek ellen vetették be őket.

Hivatalba lépése óta Trump a Nemzeti Gárda katonáit is Los Angelesbe vezényelte, hogy elfojtsa a bevándorlási és vámhatóság razziái elleni tiltakozásokat.

Nyitóképünkön a Nemzeti Gárda katonái Washington DC-ben, fotó: AFP / Allison Bailey / NurPhoto / NurPhoto via AFP