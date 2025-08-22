Hősként ünnepelte Kim Dzsongun az ukrán frontról hazatérő észak-koreai katonákat

Észak-Korea vezetője, Kim Dzsongun ritka nyilvános elismerésként tiszteletét fejezte ki az Oroszország oldalán Ukrajna ellen harcoló, észak-koreai katonák előtt – írja a CNN az észak-koreai állami hírügynökség, KCNA alapján.

A csütörtöki ceremónián Phenjanban Kim Dzsongun találkozott a Kurszk térségében harcoló egység parancsnokaival, és kitüntetéseket adott át a visszatért katonáknak, valamint az elesett katonák fényképeire is kitűzte az elismerő jelvényeket. A rendezvényen részt vettek az elhunyt katonák családtagjai is, akik könnyeikkel küszködve várták, hogy Kim személyesen ölelje meg a gyászolókat.

Észak-Korea tavaly kezdte el nagyobb számban küldeni katonáit és hadianyagát Oroszország támogatására, miután az állam vezetője több magas szintű tárgyalást folytatott orosz kollégájával, Vlagyimir Putyinnal. Bár mindkét ország kezdetben tagadta a katonák bevetését, később nyilvánosan is elismerték az észak-koreai erők részvételét.

Nyugati és ukrán hírszerzési források szerint jelenleg mintegy 12 ezer észak-koreai katona tartózkodik Oroszországban, és Kim tervei szerint hamarosan a háromszorosára emelhetik a létszámot. Az első kiküldetés óta körülbelül 4 ezer katona esett el vagy sebesült meg, amit tőle szokatlan módon beismert a rezsim vezetője.

A nyitókép forrása: STR / KCNA VIA KNS / AFP.