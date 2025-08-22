Legalább 18 embert megöltek egy nap alatt Kolumbiában a lázadó csoportok
A dél-amerikai országban több merényletet is elkövettek csütörtökön.
HVG
Kolumbiában legalább 18 ember életét vesztette és több mint hetvenen megsérültek két, a Kolumbia Forradalmi Fegyveres Erők (FARC) egykori gerillaszervezet disszidenseinek tulajdonított támadásban – írja a Reuters a hatóságok csütörtöki közleménye alapján.
Cali városában, az ország harmadik legnagyobb településén egy robbanóanyaggal megrakott teherautó robbant fel a Kolumbiai Légierő egyik bázisa közelében. A támadásban hat ember meghalt és 71-en megsérültek a polgármesteri hivatal tájékoztatása szerint.
Néhány órával korábban az északnyugati Amalfi településen lőtték le a rendőrség egyik helikopterét, amely éppen egy kokacserje-irtási műveletben vett részt. A támadásban tizenkét rendőr vesztette életét.
Gustavo Petro kolumbiai elnök a merényletekért a FARC egykori gerillaszervezetének azon csoportjait tette felelőssé, amelyek elutasították a 2016-os békemegállapodást. Az ország évtizedeken át húzódó belső fegyveres konfliktusa eddig több mint 450 ezer áldozatot követelt.
