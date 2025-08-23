Népszavazást tartanak a boszniai Szerb Köztársaságban Milorad Dodik lemondatásáról

Október 25-én népszavazást tartanak a boszniai Szerb Köztársaságban egyebek között arról, hogy elfogadják-e Milorad Dodik elnök eltávolítását, illetve a nemzetközi közösség főképviselőjének döntéseit – döntött a parlament. A referendum célja, hogy megerősítsék Dodiknak, a boszniai Szerb Köztársaság nemrégiben hivatalától megfosztott elnökének a támogatottságát.

Bosznia-Hercegovinában a bíróság a múlt héten elutasította Dodik fellebbezését a szövetségi választási bizottság (CIK) határozata ellen, amely megfosztotta őt elnöki mandátumától. A bírósági döntés alapján Dodik már hivatalosan nem tölti be az elnöki tisztséget, és a CIK köteles előrehozott elnökválasztást kiírni.

A bosznia-hercegovinai választási bizottság augusztus elején döntött úgy, hogy megfosztja hivatalától Dodikot, miután a boszniai fellebbviteli bíróság megerősítette az elsőfokú ítéletet, és a boszniai szerb elnököt egy év letöltendő börtönbüntetésre ítélte, hivatali tevékenységeitől pedig hat évre eltiltotta. Azzal vádolták, hogy nem hajlandó figyelembe venni Christian Schmidt nemzetközi főképviselő döntéseit, sőt, aláírta az ő intézményének és hatásköreinek elutasításáról szóló törvényt.

Az Európai Unió boszniai delegációja az X-en szombaton közzétett reagálásában aláhúzta: a Dodikkal kapcsolatos bírósági döntés “végleges és kötelező érvényű”, azt “tiszteletben kell tartani”.

Orbán Viktor utoljára augusztus elején fogadta a Karmelitában a börtönbüntetésre ítélt Milorad Dodikot. A magyar miniszterelnök „barátja” pártján áll, aminek többször hangot is adott. Február 17-én Budapesten találkozott a két politikus, a magyar miniszterelnök azt követően a közösségi oldalán azt írta: Magyarország stabilitást akar a Balkánon, és Dodik a Szerb Köztársaság stabilitásáért és fejlődéséért harcolva ehhez járul hozzá.