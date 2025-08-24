Zelenszkij a függetlenség napi ünnepen: Ukrajna addig folytatja a harcot, amíg nem születik igazságos béke

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök ünnepi beszédében kijelentette, hogy Ukrajna addig folytatja a harcot, amíg nem születik igazságos béke, amelyben az ország jövőjéről csak az ukránok dönthetnek – írja a BBC.

„Ukrajna még nem győzött, de biztosan nem is vesztett” – hangsúlyozta az elnök a kijevi ünnepségen, ahol a függetlenség 1991-es kikiáltására emlékeztek.

A kijevi ünnepségeken részt vett Mark Carney kanadai miniszterelnök is, aki több mint 1 milliárd kanadai dollár értékben ígért újabb katonai támogatást, köztük drónokat, lőszert és páncélozott járműveket. Zelenszkij az eseményen kitüntette Keith Kelloggot, az Egyesült Államok képviselőjét, aki Donald Trump amerikai elnök nevében biztosította az ország támogatásáról.

Civil lakosok, katonák és az elesett katonák hozzátartozói vettek részt az Ukrajna Hősei előtt tisztelgő megemlékezésen, amelyet az orosz–ukrán háborúban elesettek emlékére tartottak Lvivben Ukrajna függetlenségének napján AFP / Simon Wohlfahrt

Zelenszkij szavai azt követően hangzottak el, hogy Oroszország azzal vádolta meg Ukrajnát, hogy dróntámadást hajtott végre a Kurszk régió egyik atomerőműve ellen. A támadásban egy transzformátor kigyulladt, de a tüzet gyorsan eloltották, és a sugárzási szint normális maradt.

Drónokkal támadták az ukránok a kurszki atomerőművet Az éjszaka folyamán összesen 95 ukrán drónt semmisítettek meg 13 orosz régióban.

Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rendszert szállít Ukrajnának, Svédország pedig közös védelmi gyártási programot indít Kijevvel. Eközben III. Károly brit király üzenetben fejezte ki tiszteletét az „ukrán nép megtörhetetlen szelleme” iránt.

Mindeközben Oroszország azt közölte, hogy újabb két falut foglalt el a Donyecki régióban, ahol lassan, de folyamatosan terjeszkedik. Moszkva jelenleg Ukrajna mintegy 20 százalékát tartja ellenőrzése alatt. Bár augusztus közepén Donald Trump és Vlagyimir Putyin Alaszkában tárgyalt a békéről, az áttörés elmaradt.

Ukrajnának tűzszünet kell, és nem békemegállapodás, ezt kell elmagyarázni Trumpnak Európának és Zelenszkij elnöknek taktikusan, türelmesen és kitartóan kell dolgozniuk azon, hogy visszahúzzák az orosz oldalról Donald Trump amerikai elnököt, aki a múlt pénteken késznek mutatkozott szinte valamennyi putyini békefeltétel teljesítésére – véli két ukrán politológus, Szerhij Heraszimcsuk, az Ukrán Prizma elemzőcsoport igazgató-helyettese és Volodimir Feszenko, a Penta igazgatója.

A nyitókép forrása: AFP / Simon Wohlfahrt.