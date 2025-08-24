Norvégia több mint 230 milliárd forintnak megfelelő összeggel támogatja Ukrajna légvédelmét

Norvégia nagyjából 7 milliárd norvég korona (234 milliárd forint) értékben járul hozzá Ukrajna légvédelmének a támogatásához – olvasható Jonas Gahr Store norvég miniszterelnök közleményében.

„Németország és Norvégia szorosan együttműködik, hogy támogassa Ukrajnát az ország védelméért és a polgári lakosság megvédelmezéséért folytatott harcában az orosz légitámadásokkal szemben” – írták.

Norvégia és Németország két Patriot légvédelmi rakétarendszert finanszíroz közösen. Ezenkívül Norvégia hozzájárul egy légvédelmi radar beszerzéséhez a német Hensoldt gyártótól, illetve légvédelmi rendszerekéhez a norvégiai Kongsbergtől.

Zelenszkij: Olyan biztonsági garancia kell, ami a gyakorlatban működik, földön, vizen, levegőben Az ukrán elnök szerint a garanciáknak védelmet kell nyújtaniuk Ukrajnának a földön, a levegőben és a tengeren is.

A nyitóképen az látható, hogy egy orosz drónt lő ki az ukrán légvédelem. Forrás: MTI / AP / Jevhen Maloletka.