Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott használni.","shortLead":"A Wear OS-be került újabb funkció a koronavírus-járvány terjedésének csökkentését szolgálja. Nem kötelező, de ajánlott...","id":"20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4c7cefe5-1244-467e-988a-5736e3fba699&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e7292e-4678-43db-ac8e-272603636cda","keywords":null,"link":"/tudomany/20200415_kezmosas_google_wear_os_okosora_jarvany_koronavirus_figyelmeztetes","timestamp":"2020. április. 15. 12:03","title":"Irány kezet mosni – már erről is jelzést küldenek a Google-rendszerű okosórák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új beteg érkezett. ","shortLead":"Most volt az első alkalom a járvány kezdete óta, hogy többen távoztak gyógyultan a francia kórházakból, mint ahány új...","id":"20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=316f3287-1a49-4c71-bd76-8644278538be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0342182d-ca49-43c7-ac8f-524311c0a40a","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_Franciaorszagban_mar_17_ezer_folott_a_halottak_szama","timestamp":"2020. április. 15. 21:35","title":"Franciaországban már 17 ezer fölött a halottak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2a6945ff-75ac-4a43-9396-6d4fd06c2a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39086735-a914-4d7a-818d-2c68f1dd98db","keywords":null,"link":"/kultura/20200415_Nyuggerkarantendalt_enekelnek_Galvolgyiek","timestamp":"2020. április. 15. 12:44","title":"\"Nyugger\"-karanténdalt énekelnek Gálvölgyiék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","shortLead":"Eddig 127 ezer koronavírusos fertőzöttről tudnak, míg a gyógyultak száma már a 72 ezret is meghaladta.","id":"20200415_nemetorszag_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bb66debe-6306-4373-b402-fb7edf65724b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9b2d154-99ff-4207-a036-660b3552b35b","keywords":null,"link":"/vilag/20200415_nemetorszag_koronavirus","timestamp":"2020. április. 15. 16:01","title":"Németországban a fertőzötteknek már több mint fele meggyógyult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) – legalábbis Donald Trump szerint, aki ezért megvonta az amerikai pénzt az intézménytől, amelynek az USA a legnagyobb finanszírozója. A konzervatív republikánus körökön kívül meghökkenést okozó döntéssel az amerikai elnök inkább a saját hibáit szeretné más nyakába varrni.","shortLead":"Segített Kínának a kezdetekben elhallgatni és bagatellizálni a koronavírust az Egészségügyi Világszervezet (WHO) –...","id":"202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e9199637-0d80-4e9c-8ae0-5b495228ebbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3548aabc-3d89-4e13-8c2d-bdaf1f51c73d","keywords":null,"link":"/360/202016__biralt_who__trump_tamad__kinabaratsag_vadja__tuz_alatt","timestamp":"2020. április. 16. 15:00","title":"Trump az Egészségügyi Világszervezeten veri le a saját hibáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jegybank a javadalmazási politika felülvizsgálatát szorgalmazza.\r

","shortLead":"A jegybank a javadalmazási politika felülvizsgálatát szorgalmazza.\r

","id":"20200416_MNB_Ne_fizessenek_osztalekot_a_biztositok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c400044f-6542-41e4-ab6a-ab8a470afb90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e01126c4-a9fd-48e7-b5c7-89c1372f773c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200416_MNB_Ne_fizessenek_osztalekot_a_biztositok","timestamp":"2020. április. 16. 13:25","title":"MNB: Ne fizessenek osztalékot a biztosítók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket hogyan érinti a koronavírus-járvány.","shortLead":"Egy XVIII. kerületi önkormányzati képviselő több száz adatkérést küldött idősotthonok vezetőihez, hogy megtudja, őket...","id":"20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"487256da-37a8-4613-9584-b7b04c08dfce","keywords":null,"link":"/itthon/20200416_Sem_szakemberbol_sem_vedofelszerelesbol_nincs_eleg_az_idosotthonokban","timestamp":"2020. április. 16. 07:55","title":"Sem szakemberből, sem védőfelszerelésből nincs elég az idősotthonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt egy nap alatt itthon. A miniszterelnök a Kossuth rádióban arról beszélt, hogy a neheze csak most jön, s mivel a fertőzések nagy része Budapesten van, nem lehet majd elkerülni, hogy a fővárosban sajátos szabályozások lépjenek életbe. Olvassa el itt a járványról szóló legfontosabb híreket percről percre!","shortLead":"A COVID-19 betegségben elhunytak száma 14-gyel, az újonnan diagnosztizált koronavírus-fertőzötteké pedig 111-gyel nőtt...","id":"20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=63373613-9006-4a08-b9d6-be4b50f5788c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0802782-9803-457a-9786-7ebe7cf83137","keywords":null,"link":"/itthon/20200417_koronavirus_jarvany_fertozes_pandemia_percrol_percre_aprilis_17","timestamp":"2020. április. 17. 09:08","title":"Már 156 halálos áldozata van a járványnak Magyarországon – hírek a koronavírusról percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]