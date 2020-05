Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját. Hogy tapasztalta meg a szegényes, ám védett burokban élő afroamerikai kislány először a világ egyenlőtlenségét, s ezzel dacolva végül hogy menetelt be a világ egyik leghíresebb egyetemére, majd szülővárosa legmenőbb jogi irodájába? S miként döbbentette rá egy furcsa nevű jogászpalánta, Barack Obama, hogy ezektől a sikerektől még nem vált önmagává.","shortLead":"Több részben mutatjuk be a HVG Könyvek által kiadott bestsellert, Michelle Obama Így lettem című memoárját...","id":"20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8779fc3-2638-4aaa-84b2-5612fed95c1c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29e865c-59e4-4c17-8f38-b63841e5e920","keywords":null,"link":"/360/20200503_Michelle_Obama_Igy_lettem","timestamp":"2020. május. 03. 17:30","title":"Michelle Obama: Így lettem, 1. rész – Mákszemek egy rizzsel teli tálban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","shortLead":"A retró divathullám jegyében fogant Fiat 126 koncepcióautó meghajtásáról villanymotor gondoskodik.","id":"20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a4b25a07-33e4-4570-b413-14580370c39d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6aa3953-f4e9-40c2-a5b6-16a138b69814","keywords":null,"link":"/cegauto/20200505_kispolszki_2020_modern_valtozat","timestamp":"2020. május. 05. 09:21","title":"Így mutatna a jó öreg Kispolszki 2020-as változata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","shortLead":"Szerdán viszont akár talajmenti fagyok is lehetnek.","id":"20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=04ecccc7-bf41-4a7b-bb3a-289a519c997e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0a03f0-4685-429a-b5d5-ed5912c57af9","keywords":null,"link":"/elet/20200504_Huvosen_indul_a_het_de_egyre_melegebb_lesz","timestamp":"2020. május. 04. 08:06","title":"Hűvösen indul a hét, de egyre melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban végeredményt hirdetnek most.","shortLead":"A férfi NB I-et és a Magyar Kupát végigjátsszák, a női NB I-et lerövidítve fogják befejezni, a többi osztályban...","id":"20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aa4bd85f-1592-41cc-b6bf-5b46f2b82117&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d1245f-4ae0-441a-a1fd-7fb31fee0cab","keywords":null,"link":"/sport/20200504_Majus_23an_folytatodik_a_magyar_futballszezon","timestamp":"2020. május. 04. 20:08","title":"Május 23-án folytatódik a magyar futballszezon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak, az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések ismeretét ellenőrzi. ","shortLead":"A matematikából középszinten vizsgázók két feladatsort kapnak, az első alapfogalmak, definíciók, egyszerű összefüggések...","id":"20200505_erettsegi_matematika_vizsga_szaktanari_velemeny_eduline","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b8b286c8-9dc0-4952-ad3e-a1e549fcb68e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57211635-7d57-40bc-87f2-e3c4a7648061","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_erettsegi_matematika_vizsga_szaktanari_velemeny_eduline","timestamp":"2020. május. 05. 10:20","title":"Szaktanári vélemény: Könnyű a matekérettségi első fele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","shortLead":"A Clark Ádám téren harmadszor demonstráltak a kormány ellen.","id":"20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b528f7c2-ae67-4e19-915e-4015a79c8397&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e033908e-f758-475f-a8f6-e4045fb1e09f","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_dudalos_tuntetes_demonstracio_rendorseg_feljelentes_hadhazy_akos_szel_bernadett","timestamp":"2020. május. 05. 13:13","title":"Negyvenkilenc embert jelentettek fel a dudálós tüntetés miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Már 363 életet követelt a járvány.","shortLead":"Már 363 életet követelt a járvány.","id":"20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5475c668-9ea7-40a6-92b9-90121b2ad1fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26a8a5b2-b45d-47da-b000-6dae6128522b","keywords":null,"link":"/itthon/20200505_koronavirus_jarvany_fertozes_statisztika_magyarorszag_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. május. 05. 06:56","title":"Meghalt 12 beteg, 3065-re nőtt a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem ratifikálta.","shortLead":"A dokumentumot, amely a nők elleni erőszak felszámolására jött létre, Magyarország 2014-ben ugyan aláírta, de azóta sem...","id":"20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6184c73f-a910-4275-9463-9f3c66822a8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8136c84-fc94-4721-8529-7f477983030a","keywords":null,"link":"/itthon/20200504_kdnp_isztambuli_egyezmeny_politikai_nyilatkozat","timestamp":"2020. május. 04. 15:04","title":"Politikai nyilatkozatban mondaná ki a KDNP, hogy Magyarország nem kér az Isztambuli Egyezményből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]